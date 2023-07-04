Зашиваем дырку красиво и незаметно

Зашить дырку на вещах можно по-разному, но один из лучших способов — это потайной шов. Если подобрать нитку максимально в тон вещи, то место шва совсем не будет видно! Зашейте дырку на вещи красиво и незаметно.







Выверните вещь наизнанку. Соедините рваные края дырки вместе, а сверху склейте их скотчем, чтобы было легче и удобнее работать.







Вернитесь к лицевой стороне. Нить подберите строго в тон вещи! Ниже специально показано шитьё контрастными нитками, чтобы был виден процесс работы в подробностях. Итак, выведите иглу с изнанки чуть выше дырки сверху. Захватите слева и справа буквально по паре ниточек в ткани и вытяните иглу.







Начинайте с маленьких стежков, а по мере приближения к дырке стежки увеличивайте в размерах, чтобы полностью всё зашить. Шитьё очень простое: справа-налево, стежки располагаются примерно на равном расстоянии друг от друга, зацепляются буквально за пару ниточек ткани.







Когда вы прошьёте всю дырку, а также дополнительно чуть выше и ниже её, потяните за нить: медленно, но сильно. Лишняя нить начнёт выходить из ткани и стягивать края дырки вовнутрь.







Спрячьте кончик нити узлом с обратной стороны. Уберите скотч. На фото ниже показан результат с контрастной нитью: кажется, будто это маленькие точки. Если нить будет подобрана точно в тон вещи, то шва совершенно не будет видно!





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