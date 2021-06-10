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10 идей для грамотной организации пространства на маленькой кухне

Не стоит расстраиваться, если в вашей квартире маленькая кухня. Используйте ее как плацдарм для поиска и внедрения инновационных идей по организации пространства. Это не так просто, зато результат принесет чувство гордости и удовлетворения за новые дизайнерские навыки.

1. Светлые цвета


 Для малогабаритной кухни выбирать цветовую гамму следует очень осторожно. Лучше, чтобы стены и гарнитур были тон в тон, это визуально расширит пространство, а шкафчики будут казаться легче. Светлая палитра будет смотреться наиболее выигрышно и воздушно.
10 идей для грамотной организации пространства на маленькой кухне

2. Линейная или угловая планировка


Чтобы с толком использовать каждый сантиметр полезной площади, не стоит рассматривать П-образную или Г-образную планировку. Гораздо эффективнее в данном случае линейное или угловое планирование расстановки мебели.

10 идей для грамотной организации пространства на маленькой кухне

3. Негабаритная мебель


Массивная мебель загромоздит и так небольшое пространство кухни. Выбирайте функциональный и компактный гарнитур, максимально облегченную обеденную группу, используйте выдвижные и откидные столы и рабочие поверхности.
10 идей для грамотной организации пространства на маленькой кухне

4. Трансформация подоконника


Пространство в зоне окна можно переориентировать на стол для приема еды, работы, а также досуга. Встройте столешницу в подоконник и наслаждайтесь красивыми видами.

10 идей для грамотной организации пространства на маленькой кухне

5. Встроенная техника


Компактные встраиваемые версии различных устройств для дома и кухни поместятся даже в небольшом пространстве. Вооружитесь рулеткой и тщательно продумайте проект заранее, чтобы не получить неприятные сюрпризы.

10 идей для грамотной организации пространства на маленькой кухне

6. Качественное освещение


Крошечная кухня требует хорошего освещения, чтобы выглядеть более просторной. Обязательно выделите три зоны с собственными источниками света: центральную, рабочую и подсветку обеденного стола.
10 идей для грамотной организации пространства на маленькой кухне

7. Складные стулья и стол


Идеальные стулья и стол для маленькой кухни – те, которые можно быстро убрать и так же быстро вернуть по необходимости.
10 идей для грамотной организации пространства на маленькой кухне

8. Оптимизация хранения


Для организации хранения используйте даже обычно неприспособленные для этого места: узкие пространства, стены, боковины гарнитура и техники.

10 идей для грамотной организации пространства на маленькой кухне

9. Зонирование пространства


Спланируйте и визуально отделите друг от друга функциональные зоны. Используйте барные стойки, переходы цвета, подиумы и прочие дизайнерские приемы.
10 идей для грамотной организации пространства на маленькой кухне

10. Миниатюрные принты и небольшие декоративные элементы


Не перегружайте интерьер массивными предметами декора и крупными узорами, они «съедят» и без того небольшое пространство.

10 идей для грамотной организации пространства на маленькой кухне

Посмотрите внимательно на свою кухню свежим взглядом и найдите новые возможности для расстановки мебели, хранения посуды и бытовой техники.
Какой из предложенных вариантов понравился вам больше всего? Напишите в комментариях, как организовано пространство в вашей квартире.
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