10 идей для грамотной организации пространства на маленькой кухне

Не стоит расстраиваться, если в вашей квартире маленькая кухня. Используйте ее как плацдарм для поиска и внедрения инновационных идей по организации пространства. Это не так просто, зато результат принесет чувство гордости и удовлетворения за новые дизайнерские навыки.



1. Светлые цвета

2. Линейная или угловая планировка

3. Негабаритная мебель

4. Трансформация подоконника

5. Встроенная техника

6. Качественное освещение

7. Складные стулья и стол

8. Оптимизация хранения

9. Зонирование пространства

10. Миниатюрные принты и небольшие декоративные элементы

Для малогабаритной кухни выбирать цветовую гамму следует очень осторожно. Лучше, чтобы стены и гарнитур были тон в тон, это визуально расширит пространство, а шкафчики будут казаться легче. Светлая палитра будет смотреться наиболее выигрышно и воздушно.Чтобы с толком использовать каждый сантиметр полезной площади, не стоит рассматривать П-образную или Г-образную планировку. Гораздо эффективнее в данном случае линейное или угловое планирование расстановки мебели.Массивная мебель загромоздит и так небольшое пространство кухни. Выбирайте функциональный и компактный гарнитур, максимально облегченную обеденную группу, используйте выдвижные и откидные столы и рабочие поверхности.Пространство в зоне окна можно переориентировать на стол для приема еды, работы, а также досуга. Встройте столешницу в подоконник и наслаждайтесь красивыми видами.Компактные встраиваемые версии различных устройств для дома и кухни поместятся даже в небольшом пространстве. Вооружитесь рулеткой и тщательно продумайте проект заранее, чтобы не получить неприятные сюрпризы.Крошечная кухня требует хорошего освещения, чтобы выглядеть более просторной. Обязательно выделите три зоны с собственными источниками света: центральную, рабочую и подсветку обеденного стола.Идеальные стулья и стол для маленькой кухни – те, которые можно быстро убрать и так же быстро вернуть по необходимости.Для организации хранения используйте даже обычно неприспособленные для этого места: узкие пространства, стены, боковины гарнитура и техники.Спланируйте и визуально отделите друг от друга функциональные зоны. Используйте барные стойки, переходы цвета, подиумы и прочие дизайнерские приемы.Не перегружайте интерьер массивными предметами декора и крупными узорами, они «съедят» и без того небольшое пространство.Посмотрите внимательно на свою кухню свежим взглядом и найдите новые возможности для расстановки мебели, хранения посуды и бытовой техники.Какой из предложенных вариантов понравился вам больше всего? Напишите в комментариях, как организовано пространство в вашей квартире.