10 идей для грамотной организации пространства на маленькой кухне

Не стоит расстраиваться, если в вашей квартире маленькая кухня. Используйте ее как плацдарм для поиска и внедрения инновационных идей по организации пространства. Это не так просто, зато результат принесет чувство гордости и удовлетворения за новые дизайнерские навыки.
1. Светлые цвета
Для малогабаритной кухни выбирать цветовую гамму следует очень осторожно. Лучше, чтобы стены и гарнитур были тон в тон, это визуально расширит пространство, а шкафчики будут казаться легче. Светлая палитра будет смотреться наиболее выигрышно и воздушно.
2. Линейная или угловая планировка
Чтобы с толком использовать каждый сантиметр полезной площади, не стоит рассматривать П-образную или Г-образную планировку. Гораздо эффективнее в данном случае линейное или угловое планирование расстановки мебели.
3. Негабаритная мебель
Массивная мебель загромоздит и так небольшое пространство кухни. Выбирайте функциональный и компактный гарнитур, максимально облегченную обеденную группу, используйте выдвижные и откидные столы и рабочие поверхности.
4. Трансформация подоконника
Пространство в зоне окна можно переориентировать на стол для приема еды, работы, а также досуга. Встройте столешницу в подоконник и наслаждайтесь красивыми видами.
5. Встроенная техника
Компактные встраиваемые версии различных устройств для дома и кухни поместятся даже в небольшом пространстве. Вооружитесь рулеткой и тщательно продумайте проект заранее, чтобы не получить неприятные сюрпризы.
6. Качественное освещение
Крошечная кухня требует хорошего освещения, чтобы выглядеть более просторной. Обязательно выделите три зоны с собственными источниками света: центральную, рабочую и подсветку обеденного стола.
7. Складные стулья и стол
Идеальные стулья и стол для маленькой кухни – те, которые можно быстро убрать и так же быстро вернуть по необходимости.
8. Оптимизация хранения
Для организации хранения используйте даже обычно неприспособленные для этого места: узкие пространства, стены, боковины гарнитура и техники.
9. Зонирование пространства
Спланируйте и визуально отделите друг от друга функциональные зоны. Используйте барные стойки, переходы цвета, подиумы и прочие дизайнерские приемы.
10. Миниатюрные принты и небольшие декоративные элементы
Не перегружайте интерьер массивными предметами декора и крупными узорами, они «съедят» и без того небольшое пространство.
Посмотрите внимательно на свою кухню свежим взглядом и найдите новые возможности для расстановки мебели, хранения посуды и бытовой техники.
Какой из предложенных вариантов понравился вам больше всего? Напишите в комментариях, как организовано пространство в вашей квартире.
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