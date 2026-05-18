Безрассадный метод выращивания капусты

Если дома уже нет места для рассадных емкостей или вам не хватает времени на посадку растений в грунт (в том числе купленных на рынке), на помощь придет менее популярный, но не менее урожайный способ – выращивание капусты без рассады!

Также этот способ позволит выращивать знаменитый овощ тем, у кого по каким-то причинам капустная рассада плохо растет.

Достоинства и недостатки безрассадного метода выращивания капусты

Как подготовить семена капусты к посеву

Как подготовить грядку для посева капусты

Как посеять семена капусты

Как ухаживать за всходами капусты

Чаще всего сразу в открытый грунт на постоянное место сеют ранние и средние сорта капусты, реже – поздние. Процедуру проводят с конца апреля до конца июля. В целом, такой метод выращивания довольно прост, главное – создать благоприятные условия для прорастания семян. Но, прежде чем перейти к нюансам, рассмотрим, какие у него есть плюсы и минусы.Несмотря на популярность рассадного метода, многие дачники сразу высевают семена в грунт и для этого есть немало причин. Две из них мы уже упомянули выше: экономия места и времени. Но важно, что при такой посадке и сами растения чувствуют себя лучше. Они быстрее растут и созревают (в среднем на 10-12 дней), дают богатый урожай.Капуста в процессе роста испытывает меньше стресса, а ее корневая система становится стержневой (при выращивании через рассаду формируется мочковатая корневая система). Преимущество состоит в том, что такие растения лучше переносят засуху, ведь корень получает питание и влагу из более глубоких пластов почвы. А, как известно, капуста очень влаголюбива, и такая особенность позволит ей лучше развиваться.Но есть у метода и недостатки. Во-первых, для посева понадобится больше семян, чем при выращивании рассады, т.к. часть из них неминуемо погибнет или будет съедена вредителями. Во-вторых, первое время после появления всходов потребуется больше мероприятий по уходу и защите капусты. К минусам можно отнести и более строгие требования к расположению грядки и качеству почвы.Чтобы минимизировать недостатки данного метода, достаточно подготовить семена и лунки и правильно провести посев. А также в период вегетации уделять растениям максимум внимания.Залог успеха безрассадного выращивания капусты – высокая всхожесть семян, поэтому перед посевом их нужно тщательно подготовить. Можете придерживаться такого алгоритма действий.Сначала рассортируйте семена по размеру. Такая процедура еще называется калибровкой, она позволяет уменьшить расход посевного материала и упростить дальнейший уход за всходами. В результате у вас должны получиться несколько кучек с более крупными и мелкими семенами. Высевать их следует на разных участках грядки либо ограничиться посевом только крупного материала.Затем протравите отобранные семена 15-20 минут в слабом растворе марганцовки, промойте и залейте еще на 20 минут горячей водой (50°С), периодически подливая свежую порцию. Такая процедура защитит растения от сосудистого бактериоза. После семена следует просушить и закалить. Поставьте их на нижнюю полку холодильника на 12 часов, предварительно завернув в марлю или салфетку. Теперь семена готовы к посеву!Место для посадки должно быть солнечным и ровным, почва – хорошо взрыхленной и немного уплотненной, чтобы семенам было проще прорасти. Рыхлите почву на глубину не менее 15 см, разбивайте комки. Также не забудьте удалить все сорняки, иначе они не дадут семенам развиваться, забирая питательные вещества.Идеальным местом для посадки капусты будут грядки, где росли лук, огурцы, томаты или картофель. Если после сбора редиса осталась пустая земля, семена капусты туда лучше не высаживать, а посеять на грядку поздние сорта свеклы.Для посева можно делать лунки, которые удобно разметить с помощью небольшой пластиковой бутылки, или бороздки. Расстояние между рядами оставляйте примерно 60-90 см, а между лунками – 40 см.В холодную погоду перед посевом почву стоит прогреть, для этого поставьте небольшие опоры и натяните на них пленку. Через 3-4 дня можно приступать к работе.В летний период грядки могут кишеть вредителями, поэтому во время перекопки будьте внимательны и если обнаружите медведку, проволочника или других опасных насекомых, срочно принимайте меры.Если просто насыпать семена в лунку, прикопать землей и полить из лейки, вряд ли стоит ожидать дружных всходов. Поэтому стоит подойти к посеву капусты более внимательно.Сначала полейте лунки или бороздки чистой водой, следите, чтобы грунт сильно не размыло. В бороздки высевайте семена на глубину 1-1,5 см, оставляя по 8-10 см между семенами, чтобы избежать прореживания. При посеве в лунки в каждую положите по 3-4 семени (чтобы повысить вероятность прорастания). Присыпьте семена смесью торфа и перегноя и осторожно уплотните почву.Для создания небольшого парника над каждой лункой вкопайте пластиковые бутылки с отрезанными днищами. Можно также использовать большие пластиковые стаканы, сделав в их донышках дырки. Только в первое время отверстия надо прикрывать ватой или присыпать землей.Если после посева полить грядки из лейки, семена под напором воды могут просочиться на большую глубину и не прорастут на поверхность.Когда покажутся всходы, их надо проредить. После появления трех пар настоящих листьев оставьте в лунках по два ростка, а затем по одному самому крепкому растению. Некоторые дачники рекомендуют срезать лишние ростки ножницами, чтобы не повредить корневую систему самого крепкого сеянца. Но если почва достаточно рыхлая, вы можете аккуратно извлечь лишние растения и пересадить их на более лысые участки, где семена не проросли.При необходимости накройте посадки пленкой и периодически снимайте ее, чтобы всходы «подышали».Капуста очень влаголюбива, поэтому поливать ее в первые 2 недели после появления всходов нужно через каждые 2-3 дня. В зависимости от погодных условий, полив будет разным, в среднем – 8 л на 1 кв.м. Если всходы накрыты бутылками, при поливе снимать их необязательно, т.к. вода все равно достигнет корней.Огромный вред капусте могут нанести крестоцветные блошки и бабочки, поэтому после появления всходов опылите растения золой. Если на участке много слизней, замульчируйте почву яичной скорлупой, крапивой, опилками или той же золой. Отпугнуть вредителей помогут укроп, бархатцы или пижма, высаженные в междурядьях.Подкормку можно провести, когда в каждой лунке останется по одному крепкому растению. Используйте готовые минеральные комплексы: нитрофоску, Растворин, Кемиру-универсал. Далее за всходами капусты и взрослыми растениями ухаживайте, как и при рассадном методе посадки.