Как заточить напильник до состояния нового при помощи лимонной кислоты

Напильник, как и любой другой инструмент в хозяйстве, с течением времени приходит в полную негодность. По этой причине его также периодически следует «приводить в порядок», точить. Сделать это можно при помощи обычной лимонной кислоты. После осуществления операции по реставрации напильник станет почти как новенький. Способ этот далеко не единственный, однако один из лучших.
Берем старый напильник. /Фото: usamodelkina.ru.
Что понадобится: лимонная кислота, емкость с водой, чайная ложка, металлическая щетка, щелочное чистящее средство, старая зубная щетка, салфетка или губка
Если напильник скользит по рабочей поверхности, не опиливает ее, то он уже нуждается в заточке. Первым делом инструмент нужно почистить от жировых и масляных отложений, пыли и грязи. Для этого используем обычную железную щетку. Когда это будет сделано, готовим раствор из 1 литра чистой воды и 50 грамм лимонной кислоты. Очень важно, чтобы гранулы «лимонки» окончательно растворились в воде (в крайнем случае лимонную кислоту можно заменить на концентрированный столовый уксус).
Делаем раствор кислоты. /Фото: soapcreate.ru.
Проводим обезжиривание напильника. Помещаем его над удлиненной кюветой и посыпаем щелочным моющим средством. Основательно трем инструмент старой и ненужной зубной щеткой. После этого промываем напильник под струей воды из-под крана. Напильник обезжирен только тогда, когда вода покрывает его сплошным тонким слоем, а не собирается в отдельные шарики.
Чистим напильник. /Фото: pferd.by.
Осталось совсем немного. Помещаем подготовленный напильник в созданный ранее раствор и оставляем в нем на 24 часа. Если концентрация кислоты выше, то длительность травления инструмента нужно сократить. Лучше всего периодически проверять напильник в банке. Суть данного процесса в том, что кислота будет постепенно снимать слой металла. На зубьях металл снимает быстрее, чем в других местах, так как там он тоньше. Таким образом получается новая заточка.
Начинаем травление. /Фото: youtube.com.
Примечание: рекомендуется проверить заточку через 12 часов травления. Для этого нужно извлечь его из раствора и вытереть губкой, чтобы посмотреть, после чего протестировать инструмент на какой-нибудь пластиковой детали. Перед тем, как возобновлять травление, инструмент нужно будет очистить от стружки.
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