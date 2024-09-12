Как быстро очистить походный котелок

Очистить алюминиевый котелок от копоти, после готовки на костре – дело весьма нудное, и не всегда успешное. После одного применения ещё можно попытаться вернуть первоначальный блеск и чистоту котелку, но если им пользовались более двух раз, то обычными моющими средствами копоть уже не удалить.







Мой походный котелок армейского образца, использовался по назначению уже не один десяток лет.

Удаление от копоти и нагара с котелка

Конечно, я его обязательно мыл после каждого применения, но с годами копоть и нагар настолько въелись в металл, что он стал как будто воронёным. Ни песок, ни сода, ни другие, даже самые современные средства, эту копоть не брали.Со временем, тёмный налёт стал появляться и с внутренней стороны, который так же ничем не удалялся. Котелок стал выглядеть очень и очень некрасиво. Мириться с этим я не собирался. Но и покупать новый котелок, и избавляться от памятной и дорогой сердцу вещи, я не желал. Выход из столь непростого выбора мне подсказали пожилые люди, которые ещё помнят старые способы избавляться от подобных проблем. Недаром говорят: «Всё новое – это хорошо забытое старое»!Цельный кусок обыкновенного хозяйственного мыла.Зола древесная, грамм 200-300.Металлическая губка для мытья посуды.Сода.Вода.Х/б ткань, небольшой лоскут.Нож.Кастрюля, в которую влезет целиком очищаемая вещь.Палка, или длинная ложка, которой можно будет достать горячий котелок из кастрюли.Всё предельно просто! Первым делом необходимо раздобыть и подготовить древесную золу.Взять золу можно из печи, из камина, из мангала, из погасшего костра, в конце концов. Это не такой уж и дефицит. Её желательно просеять через крупное сито, чтобы отсеять крупные угли. У меня такого не оказалось, поэтому я использовал пластмассовый ящик из-под фруктов.Пересыпаем просеянную золу в заранее подготовленную кастрюлю, в которую целиком влезет очищаемая вещь.Далее, нужно накрошить или нарезать ножом кусок хозяйственного мыла.Кусочки желательно резать тоньше, чтобы они быстрее растворились в воде. Пересыпаем нарезанное мыло в кастрюлю с золой.Наливаем в кастрюлю с золой и мылом воду. Воды нужно столько, чтоб под ней полностью скрылась очищаемая вещь.Ставим кастрюлю с содержимым на плиту, поджигаем газ, и ждём, пока вода закипит. За это время можно снять сверху всплывшие кусочки оставшегося угля, не сгоревшей древесины, и прочего мусора.Отправляем всё это в мусорное ведро. Не забываем помешивать, чтоб мыло растворилось, пока закипает эта смесь. Ну, вот вода закипела. Опускаем в кастрюлю нашу очищаемую вещь. Засекаем время. На моих часах «13:40».Кипятить алюминиевую очищаемую вещь нужно не меньше 50-и минут. Однако расслабляться на это время я не советую. Щёлочь, которую выделила зола, вместе с растворённым воде мылом вступает в реакцию с сажей, копотью и нагаром на алюминии. Бурной реакции это не вызовет, но если не удалять обильно выделяемую при этой реакции грязную пену, то она просто убежит. Как вскипевшее молоко. Вместе с пеной будет вплывать и та грязь, которая наросла на котелке.Через минут 30-40 выделение пены почти прекратится, и можно будет выставить огонь на слабое кипение. Ждём ещё минут 10-15. Ну, вот на часах «14:35».Почти час кипячения. Этого хватит вполне. Гасим огонь, и перемещаем прокипячённую вещь из грязного кипятка в холодную чистую воду, которую я заблаговременно набрал в железный таз.Теперь настала очередь поработать металлической губкой.Хотя, слово «поработать» тут не вполне уместно – остатки нагара и копоти отстают от лёгкого прикосновения губки. И таким образом очищаем всю поверхность. И внутри, и снаружи. В принципе, котелок уже очищен добела, но я хочу, чтоб он не просто был чистый, а чтоб блестел, как у кота шёрстка! Потому меняю воду в тазу на свежую, ополаскиваю котелок, и натираю его содой. Всю поверхность.После этой процедуры можно обтереть котелок насухо хлопчатобумажной тканью. И вот он снова сияет, как новенький!Час ожидания, и десять минут работы – не такая уж и большая цена, чтоб вернуть прежний вид и красоту любимой вещи. Если посмотреть на «до», и «после» обработки, то может показаться, что это две, совершенно разные вещи.Теперь его можно узнать только по железной дужке, которая осталась чёрной: железо, к сожалению, такой обработке не поддаётся. А вот алюминиевая и, как ни странно, чугунная посуда (опять же, со слов бывалых) очищаются на ура. Хотя, с чугуном я экспериментов не проводил, так что в отличие от алюминия, сказать наверняка и точно не могу. Оставшийся в кастрюле щелочной раствор, после того, как он остынет, можно перелить в подходящую канистру, и использовать в следующий раз; своих свойств он не утратил. Только при следующем разе, надо будет долить воды, которая испарилась во время кипячения, с прошлого раза.