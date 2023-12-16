С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 411 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    а 10 тыщ лет назад наскальная графика было очень популярнаСамые интересные ...
  • Ингерман Ланская
    бревно между двух пеньков, да ящик песка под жестяным "грибком" - вот и все "любимые" аттракционы детворы времён совд...Какие аттракционы...
  • Константин Самарин
    Автор, выходи из запоя!!!! Зима на дворе!!!Бесподобные кабач...

9 основных факторов, на которые нужно обращать внимание при выборе микроволновой печи


На что обращать внимание при выборе микроволновой печи.

На что обращать внимание при выборе микроволновой печи.

Микроволновка, которую изобрели еще в 1940-е годы, вероятно, является сегодня одним из наиболее часто используемых бытовых приборов на кухне благодаря своей способности быстро разогревать пищу (да и готовить ряд блюд). Но как же выбрать хорошую микроволновую печь, учитывая, что в продаже сотни их различных моделей.

1. Размещение печки


Первое решение, которое нужно сделать перед приобретением новой микроволновой печи, - это то, где хочется разместить ее на своей кухне. На самом деле, это влияет на цену, возможности, размер и установку устройства. Есть три основных варианта:

Микроволновка, устанавливаемая на столешнице кухонного стола
Микроволновка на столе.

Микроволновка на столе.

 

Это самый распространенный тип микроволновой печи. Они, как правило, стоят меньше и значительно проще в установке, чем другие модели. Нужно просто найти место на столе, где микроволновка будет стоять идеально, подключить ее к розетке, и вуаля — все готово к использованию.




Самая большая проблема с настольной микроволновкой заключается в том, сколько места ей будет нужно. Если на столешнице мало места, можно подобрать более маленькие модели в другом стиле.

Цена: $ 40 - $ 700

Внешние размеры: примерно 25х45х35 см для компактных моделей и 35x60x50 см для более крупных моделей

Внутренняя емкость: 0,03 — 0,06 кубических метра

Мощность: обычно 600 - 1 200 Вт

Микроволновка, монтируемая над кухонной плитой
Микроволновка над плитой - идеальное решение.

Микроволновка над плитой - идеальное решение.

 

Этот тип микроволновой печи устанавливается над плитой, что избавит от поиска «лишнего» пространства. Подобные модели имеют вентиляционные системы.

Цена: $ 190 - $ 1 300

Внешние размеры: обычно более широкие, чем настольные модели, около 40x75x40 см

Внутренняя емкость: 0,03 — 0,06 кубических метра

Мощность: обычно 600 - 1 200 Вт

Встроенная микроволновка
Встроенная микроволновка - мечта хозяйки.

Встроенная микроволновка - мечта хозяйки.

 

Встроенные модели, которые размещаются среди кухонных шкафов или идут в паре со встроенной полноразмерной настенной духовкой, - это самые высококачественные (т. е. самые дорогие) типы микроволновок. Некоторые микроволновые печи в этой категории даже разработаны специально в виде выдвижных ящиков.

Цена: $ 500 — 5 000 и более

Внешние размеры: широко варьируются в зависимости от типа, выдвижные ящики, как правило, имеют большую глубину, чем настольные микроволновки или сверхмощные модели, около 40x75x65 см

Внутренняя емкость: 0,03 — 0,06 кубических метра

Мощность: обычно 600 - 1 200 Вт

2. Размер


Важно найти микроволновку нужного размера, которая удовлетворит все потребности в готовке еды, и поместится в пространстве, которое есть на данный момент. Во-первых, нужно измерить место, где планируется поставить микроволновую печь. Затем нужно измерить высоту, ширину и глубину желаемой модели, чтобы выяснить, поместится ли она. Внешние размеры могут сильно варьироваться: от 25x45x35 см до 35x60x50 см.
Микроволновка может быть ОЧЕНЬ большой.

Микроволновка может быть ОЧЕНЬ большой.

 

Внутренняя емкость может варьироваться от менее чем 0,02 кубических метра до 0,05 кубических метра или более. Кажется, не существует какого-либо установленного правила того, как внутренняя емкость коррелирует с размером.
А может быть совсем маленькой и необычного дизайна.

А может быть совсем маленькой и необычного дизайна.

 

Размер внутреннего отсека большинства микроволновок колеблется примерно от 0,04 до 0,05 кубометра. Если кто-то не знает, какой размер ему нужен, можно взять с собой в магазин из дома тарелку или миску, которую планируется часто использовать, чтобы убедиться, что она поместится внутри микроволновой печи.

3. Мощность в ваттах


Мощность микроволновки может регулироваться.

Мощность микроволновки может регулироваться.

В общем, чем выше мощность микроволновки, тем быстрее и равномернее она будет готовить. Мощность большинства микроволновых печей находится где-то между 600 и 1 200 Вт. Более крупные, более дорогие микроволновки обычно более мощные, поскольку это соотношение цены и размера.

4. Особенности


В микроволновке есть функция разморозки.

В микроволновке есть функция разморозки.

Во многих микроволновках есть общие функции: время приготовления пищи, время размораживания, уровень мощности и таймер. Каждая из них требует непосредственного управления со стороны человека, и также их обычно очень легко установить. Большинство микроволновок имеют сенсорную панель управления и вращающуюся подставку для более равномерного приготовления пищи.

5. Настройки по умолчанию


Настройки на любой вкус.

Настройки на любой вкус.

Многие микроволновки поставляются с предустановленными режимами готовки пищи, поэтому нужно будет нажать всего одну кнопку, чтобы автоматически приготовить блюдо. Например, у многих микроволновок есть кнопка «попкорн». К другим распространенным пресетам относятся: печеный картофель, пицца, напитки, замороженный ужин и подогрев.

6. Жарка


Аппетитная курочка из микроволновки.

Аппетитная курочка из микроволновки.

Производители все чаще используют в микроволновых печах функции, которые имитируют то, что можно увидеть в полноразмерных печах или духовках. Это прекрасное дополнение для приготовления различных блюд.

7. Конвекция


Конвекционный вентилятор, встроенный в микроволновую печь.

Конвекционный вентилятор, встроенный в микроволновую печь.

 

Конвекционный вентилятор, встроенный в микроволновую печь, обеспечивает циркулирование воздуха вокруг пищи, чтобы приготовить ее более быстро и равномерно. Многие новые полноразмерные печи оснащены хотя бы одним конвекционным вентилятором. Однако микроволновки с конвекционными вентиляторами, как правило, дороже, чем те, в которых он отсутствует.

8. Инверторная технология


Инверторная микроволновая печь.

Инверторная микроволновая печь.

Инверторное отопление - еще один вариант, доступный в некоторых моделях высокого класса. Если хочется что-то нагреть до определенной температуры, оказывается, что большинство микроволновок фактически переключаются между 100-процентной мощностью и 0-процентной мощностью. С другой стороны, некоторые модели теперь используют инверторную технологию, которая может поддерживать постоянную 50-процентную мощность. Это позволит приготовить лосося, сделать пушистый омлет и т. д.

9. Другие расширенные функции


Микроволновки бывают умными.

Микроволновки бывают умными.

 

В дополнение к новым технологиям нагрева более дорогие модели обычно имеют больше пресетов, чем просто базовые стандарты пиццы, попкорна и печеного картофеля. Некоторые используют датчики влажности для определения плотности пищи. Также все чаще начинает использоваться светодиодное освещение «внутренностей».

Технология «Smart», то есть опции, которые соединяют микроволновки с Интернетом и другими продуктами, не так широко распространены в микроволновых печах, как в других кухонных приборах. Тем не менее, GE Appliances включает технологию Bluetooth в некоторых свои модели.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх