9 основных факторов, на которые нужно обращать внимание при выборе микроволновой печи

На что обращать внимание при выборе микроволновой печи.
Микроволновка, которую изобрели еще в 1940-е годы, вероятно, является сегодня одним из наиболее часто используемых бытовых приборов на кухне благодаря своей способности быстро разогревать пищу (да и готовить ряд блюд). Но как же выбрать хорошую микроволновую печь, учитывая, что в продаже сотни их различных моделей.
1. Размещение печки
Первое решение, которое нужно сделать перед приобретением новой микроволновой печи, - это то, где хочется разместить ее на своей кухне. На самом деле, это влияет на цену, возможности, размер и установку устройства. Есть три основных варианта:
Микроволновка, устанавливаемая на столешнице кухонного стола
Микроволновка на столе.
Это самый распространенный тип микроволновой печи. Они, как правило, стоят меньше и значительно проще в установке, чем другие модели. Нужно просто найти место на столе, где микроволновка будет стоять идеально, подключить ее к розетке, и вуаля — все готово к использованию.
Самая большая проблема с настольной микроволновкой заключается в том, сколько места ей будет нужно. Если на столешнице мало места, можно подобрать более маленькие модели в другом стиле.
Цена: $ 40 - $ 700
Внешние размеры: примерно 25х45х35 см для компактных моделей и 35x60x50 см для более крупных моделей
Внутренняя емкость: 0,03 — 0,06 кубических метра
Мощность: обычно 600 - 1 200 Вт
Микроволновка, монтируемая над кухонной плитой
Микроволновка над плитой - идеальное решение.
Этот тип микроволновой печи устанавливается над плитой, что избавит от поиска «лишнего» пространства. Подобные модели имеют вентиляционные системы.
Цена: $ 190 - $ 1 300
Внешние размеры: обычно более широкие, чем настольные модели, около 40x75x40 см
Внутренняя емкость: 0,03 — 0,06 кубических метра
Мощность: обычно 600 - 1 200 Вт
Встроенная микроволновка
Встроенная микроволновка - мечта хозяйки.
Встроенные модели, которые размещаются среди кухонных шкафов или идут в паре со встроенной полноразмерной настенной духовкой, - это самые высококачественные (т. е. самые дорогие) типы микроволновок. Некоторые микроволновые печи в этой категории даже разработаны специально в виде выдвижных ящиков.
Цена: $ 500 — 5 000 и более
Внешние размеры: широко варьируются в зависимости от типа, выдвижные ящики, как правило, имеют большую глубину, чем настольные микроволновки или сверхмощные модели, около 40x75x65 см
Внутренняя емкость: 0,03 — 0,06 кубических метра
Мощность: обычно 600 - 1 200 Вт
2. Размер
Важно найти микроволновку нужного размера, которая удовлетворит все потребности в готовке еды, и поместится в пространстве, которое есть на данный момент. Во-первых, нужно измерить место, где планируется поставить микроволновую печь. Затем нужно измерить высоту, ширину и глубину желаемой модели, чтобы выяснить, поместится ли она. Внешние размеры могут сильно варьироваться: от 25x45x35 см до 35x60x50 см.
Микроволновка может быть ОЧЕНЬ большой.
Внутренняя емкость может варьироваться от менее чем 0,02 кубических метра до 0,05 кубических метра или более. Кажется, не существует какого-либо установленного правила того, как внутренняя емкость коррелирует с размером.
А может быть совсем маленькой и необычного дизайна.
Размер внутреннего отсека большинства микроволновок колеблется примерно от 0,04 до 0,05 кубометра. Если кто-то не знает, какой размер ему нужен, можно взять с собой в магазин из дома тарелку или миску, которую планируется часто использовать, чтобы убедиться, что она поместится внутри микроволновой печи.
3. Мощность в ваттах
Мощность микроволновки может регулироваться.
В общем, чем выше мощность микроволновки, тем быстрее и равномернее она будет готовить. Мощность большинства микроволновых печей находится где-то между 600 и 1 200 Вт. Более крупные, более дорогие микроволновки обычно более мощные, поскольку это соотношение цены и размера.
4. Особенности
В микроволновке есть функция разморозки.
Во многих микроволновках есть общие функции: время приготовления пищи, время размораживания, уровень мощности и таймер. Каждая из них требует непосредственного управления со стороны человека, и также их обычно очень легко установить. Большинство микроволновок имеют сенсорную панель управления и вращающуюся подставку для более равномерного приготовления пищи.
5. Настройки по умолчанию
Настройки на любой вкус.
Многие микроволновки поставляются с предустановленными режимами готовки пищи, поэтому нужно будет нажать всего одну кнопку, чтобы автоматически приготовить блюдо. Например, у многих микроволновок есть кнопка «попкорн». К другим распространенным пресетам относятся: печеный картофель, пицца, напитки, замороженный ужин и подогрев.
6. Жарка
Аппетитная курочка из микроволновки.
Производители все чаще используют в микроволновых печах функции, которые имитируют то, что можно увидеть в полноразмерных печах или духовках. Это прекрасное дополнение для приготовления различных блюд.
7. Конвекция
Конвекционный вентилятор, встроенный в микроволновую печь.
Конвекционный вентилятор, встроенный в микроволновую печь, обеспечивает циркулирование воздуха вокруг пищи, чтобы приготовить ее более быстро и равномерно. Многие новые полноразмерные печи оснащены хотя бы одним конвекционным вентилятором. Однако микроволновки с конвекционными вентиляторами, как правило, дороже, чем те, в которых он отсутствует.
8. Инверторная технология
Инверторная микроволновая печь.
Инверторное отопление - еще один вариант, доступный в некоторых моделях высокого класса. Если хочется что-то нагреть до определенной температуры, оказывается, что большинство микроволновок фактически переключаются между 100-процентной мощностью и 0-процентной мощностью. С другой стороны, некоторые модели теперь используют инверторную технологию, которая может поддерживать постоянную 50-процентную мощность. Это позволит приготовить лосося, сделать пушистый омлет и т. д.
9. Другие расширенные функции
Микроволновки бывают умными.
В дополнение к новым технологиям нагрева более дорогие модели обычно имеют больше пресетов, чем просто базовые стандарты пиццы, попкорна и печеного картофеля. Некоторые используют датчики влажности для определения плотности пищи. Также все чаще начинает использоваться светодиодное освещение «внутренностей».
Технология «Smart», то есть опции, которые соединяют микроволновки с Интернетом и другими продуктами, не так широко распространены в микроволновых печах, как в других кухонных приборах. Тем не менее, GE Appliances включает технологию Bluetooth в некоторых свои модели.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии