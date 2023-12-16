9 основных факторов, на которые нужно обращать внимание при выборе микроволновой печи

На что обращать внимание при выборе микроволновой печи.

1. Размещение печки

Микроволновка на столе.







Микроволновка над плитой - идеальное решение.

Встроенная микроволновка - мечта хозяйки.

2. Размер

Микроволновка может быть ОЧЕНЬ большой.

А может быть совсем маленькой и необычного дизайна.

3. Мощность в ваттах

Мощность микроволновки может регулироваться.

4. Особенности

В микроволновке есть функция разморозки.

5. Настройки по умолчанию

Настройки на любой вкус.

6. Жарка

Аппетитная курочка из микроволновки.

7. Конвекция

Конвекционный вентилятор, встроенный в микроволновую печь.

8. Инверторная технология

Инверторная микроволновая печь.

9. Другие расширенные функции

Микроволновки бывают умными.