Зеркальные фасады, помогающие изменить объем, конфигурацию здания и даже его «размыть»

Всем известно, что с помощью зеркал можно «раздвинуть» пространство, причем не только внутри зданий, но и вокруг них. Архитекторы все чаще используют отражающие поверхности в оформлении фасадов сооружений, включая частные резиденции, которые легче всего «растворить» в окружающем ландшафте, изменить их объем и конфигурацию.
1. Хижина в пустыне Калифорнии от Филиппа К. Смита III (Национальный парк Joshua Tree, США)
Хижина Lucid Stead благодаря стараниям художника Филиппа К. Смита III превратилась в оригинальный арт-объект, украшающий пустынный пейзаж (Joshua Tree, США).
Углы и окна дома Lucid Stead позволяют создать иллюзию его прозрачности (Joshua Tree, Калифорния).
Даже старая деревянная хижина может превратиться в восхитительный арт-объект, если грамотно использовать отражающие поверхности. Это доказал американский художник Филипп К. Смит III, взявшийся за реконструкцию ветхой 70-летней избушки среди калифорнийской пустыни в Национальном парке Joshua Tree. Хижина под названием Lucid Stead преобразилась до неузнаваемости благодаря использованию зеркальных панелей, установленных между последовательными полосами древесины. Зеркальное напыление на окнах и дверях, а также грамотная подсветка превратила строение в удивительный мираж, когда бы на него посмотрел.
В ночное время обновленная хижина Lucid Stead становится самым заметным пятном в калифорнийской пустыне (Joshua Tree, США).
При дневном свете кажется, что дом просматривается насквозь, ведь монохромный пустынный пейзаж не предвещает никаких неожиданностей. При этом, чередующие слои древесины и отражающих поверхностей создают оптическую иллюзию «разрушения» структуры здания, превращая объект в художественную инсталляцию, которая в ночное время, благодаря вмонтированным светодиодным лентам и светильникам напоминает невероятную световую феерию.
2. Павильон для художника от DHL Architecture в Амстердаме (Нидерланды)
Pavilion for an Artist от DHL Architecture – инновационный дизайн для функциональной студии современного художника (Амстердам, Нидерланды). | Фото: pharchitecture.blogspot.com.
Зеркальные панели позволяют «растворить» архитектурный объект любого объема и среди любого ландшафта (Pavilion for an Artist, Нидерланды).
Оригинальный объект появился в пригороде Амстердама благодаря организаторам конкурса на лучшую идею для мастерской творческого человека. В нем победил проект Pavilion for an Artist (Павильон для художника или просто Archive), разработанный специалистами DHL Architecture. Главной идеей было создание пространства для галереи, хранилища множества проектов и архивных документов, собранных конкретным художником, при этом не забыли и о зоне отдыха.
Павильон художника создан вокруг уютного внутреннего дворика (Амстердам, Нидерланды).
В итоге получился компактный объект, построенный из дерева, фанеры и зеркальных панелей, окружающий внутренний дворик, где и располагается зона вдохновения и отдыха под открытым небом. Учитывая его форму и рациональное распределение пространства, художественный центр Nieuw en Meer, где и проходил конкурс, обзавелся идеальным местом для организации выставок (правда, масштаб выставочного образца 1:2), представляющее собой закольцованное непрерывное пространство, где художник и гости могут, не торопясь ходить по упорядоченному лабиринту, наслаждаясь сюжетами. А когда придет время сменить экспозицию, ее легко можно переместить в архивные помещения, где хранится вся проектная документация.
3. Невидимый амбар в Национальном заповеднике Тахо от STPMJ (штат Калифорния, США)
Невидимый амбар в Национальном заповеднике Тахо появился благодаря стараниям специалистов архитектурной компании STPMJ (штат Калифорния, США). | Фото: hitherandthither.net.
Действительно очень сложно заметить зеркальный арт-объект The invisible barn (штат Калифорния, США). | Фото: hitherandthither.net.
Оригинальный объект появился в глухом лесу Национального заповедника Тахо благодаря стараниям нью-йоркских архитекторов STPMJ, которые своим проектом решили доказать, что не стоит даже пытаться превзойти природу, если затеваете строительство в окружении роскошного пейзажа. Рациональней всего использовать зеркальные фасады, в которых отражается динамика облаков и движение солнца, изменчивая красота убранства самой природы и суета ее обитателей. Для реализации своей задумки, получившей название The invisible barn (Невидимый амбар), была выбрана роща в пригороде Траки, а само строение имеет форму вытянутого параллелограмма, покрытого алюминизированной полиэфирной пленкой с зеркальным эффектом. Чтобы удешевить процесс создания нетривиального арт-объекта, использовался деревянный каркас и фанера, изготовленные из переработанной древесины, фасад которого просто обтянули пленкой.
Наличие фанерных коробов оконных и дверных проемов помогают определить нахождение «Невидимого амбара» (штат Калифорния, США). | Фото: designersparty.com.
Единственными четко определяемыми элементами, остались каркасы углубленных оконных проемов и дверей, которые, кстати сказать, разрешается использовать в качестве лавок и даже лежаков. Иллюзия, создаваемая этой интересной структурой, стирает границы между ее эфемерностью и местом, где она расположена, в то же время побуждает к исследованиям, позволяющим на себе ощутить разницу между естественным и искусственным.
Оконные проемы позволяют не только передохнуть, но и ощутить разницу между естественным и искусственным окружением (The invisible barn, Калифорния). | Фото: designersparty.com.
Примечательно: Зеркальная оболочка The invisible barn имеет коэффициент отражения УФ-излучения более 90% с диапазоном длины волн 200–400 нм, которые не распознает человек, но отлично воспринимается птицами и животными, что позволяет избегать столкновений с архитектурной структурой.
4. Загородный особняк «Зеркальный дом» в лесах Монтеррео от Татиана Бильбао (Мексика)
Загородный особняк «Зеркальный дом» в лесах Монтеррео – масштабный архитектурный объект, органично вписывавшийся в окружающее пространство (Мексика). | Фото: theculturetrip.com.
Mirrored Home стал частью живописной композиции лесного пейзажа (Монтеррео, Мексика). | Фото: theculturetrip.com.
Мексиканский архитектор Татиана Бильбао (Tatiana Bilbao), хорошо известный своим социально ориентированным жильем и использованием традиционных и необычных материалов при реализации проектов, на этот раз поразил новаторским загородным особняком под названием Mirrored Home («Зеркальный дом»), который мастерски укрылся в лесу Лос-Терренос, на склоне холма неподалеку Монтеррея. Благодаря уникальному отражающему покрытию фасада и окон, достаточно масштабный архитектурный объект органично вписался в окружающее пространство.
В то время как снаружи Mirrored Home кажется совсем невидимым, изнутри можно увидеть все, что происходит на улице, оставаясь незамеченным (Монтеррео, Мексика).
Зеркальная облицовка искусно отражает пышную зелень леса, в то время как внутри самого дома жильцы все так же окружены лесом, который прекрасно видно через огромные стеклянные панели, занимающие пространство от пола до потолка. Интерьер загородной резиденции более чем сдержанный, что позволяет природным композициям занимать центральное место, при этом само строение никак не выделяется на природном фоне, а как раз наоборот, оно идеально дополняет окружающий пейзаж.
5. Музей Лен Лая в Нью-Плимуте от Эндрю Паттерсона (Новая Зеландия)
Музей, посвященный художнику Лен Лаю, является своеобразным «антропоморфным храмом» (Нью-Плимут, Новая Зеландия).
В самой высокой точке новозеландского города Нью-Плимут открылся музей, посвященный творчеству художника Лен Лая, прославившегося своими мультимедийными и кинетическими шедеврами. При разработке проекта музея архитектор Эндрю Паттерсон вдохновлялся его работами, чтобы здание, в котором можно увидеть легендарные творения маэстро, соответствовало его творчеству, неразрывно связанного с кинетикой и светом. Поэтому неудивительно, что в городе появился столь эффектный музей, поразивший как динамикой, так и новаторскими идеями.
Волнообразный, мерцающий колоннадный фасад изготовлен из полированной нержавеющей стали, обладающей зеркальным эффектом (Нью-Плимут, Новая Зеландия).
Волнообразный фасад, покрытый полированной нержавеющей сталью, создан из массивного бетона, который замаскирован за зеркальными панелями, повторяющими его формы. Этот проект стал внедрением не только идеи модернизма, но и лишний раз доказал, что зеркальные фасады могут превратить здание в неповторимый объект, меняющий свой облик в зависимости от окружения и света, который в его преображении имеет главенствующее влияние, как, впрочем, и на весь остальной мир и его восприятие вне зависимости от светоотражающих возможностей.
6. Павильон No Sunrise No Sunset на пляже Ао Нанг от Камина Лертчайпрасерта и Сурия Умпансиратана (Таиланд)
Зеркальный павильон No Sunrise No Sunset стал продолжением пляжа, моря, заката и буйной экзотической растительности (Таиланд).
Ради такой красоты стоит отвлечься от шумных курортных развлечений и популярных туристических маршрутов (No Sunrise No Sunset, Таиланд).
Удивительный во всех отношениях павильон для наблюдения за рассветом и закатом является детищем творческого дуэта художника Камина Лертчайпрасерта и архитектора Сурия Умпансиратана. Завораживающий оптическими иллюзиями объект расположен на пляже Ао Нанг в провинции Краби (Таиланд), в стороне от проторенных туристических маршрутов, где местные жители и любители тишины, умиротворяющей обстановки могут найти спокойное убежище от оживленного курортного города. Воплощая проект в жизнь энтузиасты, объединили то, «что считали физическим пространством с духовными ощущениями, которые оно порождает».
Поворотная зеркальная панель открывает вход в павильон, часть которого находится в воде, чтобы посетители ощутили неразрывную связь с морем, куда садится солнце (No Sunrise No Sunset, Таиланд).
Если бы простейшая конструкция, представляющая собой прямоугольную структуру, не была покрыта зеркальными панелями этот павильон никто бы никогда и не заметил и даже не вспомнил, но отражающие поверхности способны творить чудеса. Зеркальный фасад «обновляет и преображает», по сути, обычную бетонную коробку с поворотной зеркальной панелью, отражая изумрудные воды Андамандского моря, над которым она «парит», пенные вершины его волн, фантастической красоты восходы и закаты, постоянное движение облаков и смену причудливых теней. No Sunrise No Sunset стал органичным продолжением пляжа, моря, скалы и экзотической растительности, которая вплотную подходит к берегу.
7. Лесной дом-хамелеон ÖÖD в пригороде Йыэляхтме от братьев Яака и Тиика Андреасов (Эстония)
Этот крошечный домик ÖÖD очень сложно разыскать в природной зоне (Йыэляхтме, Эстония). | Фото: rus.postimees.ee.
Лесной домик-хамелеон ÖÖD – идеальное место для отдыха вдали от городской духоты, шума и пыли (Йыэляхтме, Эстония).
Любители загородного отдыха братья Андреасы Яак и Тиик решили построить небольшой домик, который можно было бы перевозить на прицепе в любую природную зону. Просчитав варианты, они пришли к выводу, что дешевле всего обойдется сборная лесная избушка, каркас которой состоит из стали, а стены из структурно-изоляционных панелей. А для того, чтобы в доме было комфортно и спокойно с большими окнами, открывающими окружающий пейзаж (ради которого они и выбираются в заповедные леса), да и сам он выглядел привлекательно, фасад покрыли зеркальными панелями, а окна – специальным напылением.
Благодаря зеркальному напылению отдыхающие могут наслаждаться красотой природного окружения, оставаясь незамеченными (Йыэляхтме, Эстония).
Разработав конструкцию они в складчину приобрели материал, раскроили все детали, а затем на месте собрали. На монтаж домика под название ÖÖD ушло всего 8 часов времени. Несмотря на то, что он имеет площадь 18 кв. метров в домике-хамелеоне можно отдыхать в комфортных условиях в окружении первозданной природы. Стоит отметить, что братья так вошли во вкус, что очень скоро ÖÖD превратили в благоустроенный отельный номер, а для себя проектируют другое лесное убежище.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии