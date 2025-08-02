Зеркальные фасады, помогающие изменить объем, конфигурацию здания и даже его «размыть»

1. Хижина в пустыне Калифорнии от Филиппа К. Смита III (Национальный парк Joshua Tree, США)

Хижина Lucid Stead благодаря стараниям художника Филиппа К. Смита III превратилась в оригинальный арт-объект, украшающий пустынный пейзаж (Joshua Tree, США).

Углы и окна дома Lucid Stead позволяют создать иллюзию его прозрачности (Joshua Tree, Калифорния).

В ночное время обновленная хижина Lucid Stead становится самым заметным пятном в калифорнийской пустыне (Joshua Tree, США).

2. Павильон для художника от DHL Architecture в Амстердаме (Нидерланды)

Pavilion for an Artist от DHL Architecture – инновационный дизайн для функциональной студии современного художника (Амстердам, Нидерланды). | Фото: pharchitecture.blogspot.com.

Зеркальные панели позволяют «растворить» архитектурный объект любого объема и среди любого ландшафта (Pavilion for an Artist, Нидерланды).

Павильон художника создан вокруг уютного внутреннего дворика (Амстердам, Нидерланды).

3. Невидимый амбар в Национальном заповеднике Тахо от STPMJ (штат Калифорния, США)

Невидимый амбар в Национальном заповеднике Тахо появился благодаря стараниям специалистов архитектурной компании STPMJ (штат Калифорния, США). | Фото: hitherandthither.net.

Действительно очень сложно заметить зеркальный арт-объект The invisible barn (штат Калифорния, США). | Фото: hitherandthither.net.

Наличие фанерных коробов оконных и дверных проемов помогают определить нахождение «Невидимого амбара» (штат Калифорния, США). | Фото: designersparty.com.

Оконные проемы позволяют не только передохнуть, но и ощутить разницу между естественным и искусственным окружением (The invisible barn, Калифорния). | Фото: designersparty.com.

4. Загородный особняк «Зеркальный дом» в лесах Монтеррео от Татиана Бильбао (Мексика)

Загородный особняк «Зеркальный дом» в лесах Монтеррео – масштабный архитектурный объект, органично вписывавшийся в окружающее пространство (Мексика). | Фото: theculturetrip.com.

Mirrored Home стал частью живописной композиции лесного пейзажа (Монтеррео, Мексика). | Фото: theculturetrip.com.

В то время как снаружи Mirrored Home кажется совсем невидимым, изнутри можно увидеть все, что происходит на улице, оставаясь незамеченным (Монтеррео, Мексика).

5. Музей Лен Лая в Нью-Плимуте от Эндрю Паттерсона (Новая Зеландия)

Музей, посвященный художнику Лен Лаю, является своеобразным «антропоморфным храмом» (Нью-Плимут, Новая Зеландия).

Волнообразный, мерцающий колоннадный фасад изготовлен из полированной нержавеющей стали, обладающей зеркальным эффектом (Нью-Плимут, Новая Зеландия).

6. Павильон No Sunrise No Sunset на пляже Ао Нанг от Камина Лертчайпрасерта и Сурия Умпансиратана (Таиланд)

Зеркальный павильон No Sunrise No Sunset стал продолжением пляжа, моря, заката и буйной экзотической растительности (Таиланд).

Ради такой красоты стоит отвлечься от шумных курортных развлечений и популярных туристических маршрутов (No Sunrise No Sunset, Таиланд).

Поворотная зеркальная панель открывает вход в павильон, часть которого находится в воде, чтобы посетители ощутили неразрывную связь с морем, куда садится солнце (No Sunrise No Sunset, Таиланд).

7. Лесной дом-хамелеон ÖÖD в пригороде Йыэляхтме от братьев Яака и Тиика Андреасов (Эстония)

Этот крошечный домик ÖÖD очень сложно разыскать в природной зоне (Йыэляхтме, Эстония). | Фото: rus.postimees.ee.

Лесной домик-хамелеон ÖÖD – идеальное место для отдыха вдали от городской духоты, шума и пыли (Йыэляхтме, Эстония).

Благодаря зеркальному напылению отдыхающие могут наслаждаться красотой природного окружения, оставаясь незамеченными (Йыэляхтме, Эстония).