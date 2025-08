Зеркальные фасады, помогающие изменить объем, конфигурацию здания и даже его «размыть»

1. Хижина в пустыне Калифорнии от Филиппа К. Смита III (Национальный парк Joshua Tree, США)

Хижина Lucid Stead благодаря стараниям художника Филиппа К. Смита III превратилась в оригинальный арт-объект, украшающий пустынный пейзаж (Joshua Tree, США).

Углы и окна дома Lucid Stead позволяют создать иллюзию его прозрачности (Joshua Tree, Калифорния).

В ночное время обновленная хижина Lucid Stead становится самым заметным пятном в калифорнийской пустыне (Joshua Tree, США).

2. Павильон для художника от DHL Architecture в Амстердаме (Нидерланды)

Pavilion for an Artist от DHL Architecture – инновационный дизайн для функциональной студии современного художника (Амстердам, Нидерланды). | Фото: pharchitecture.blogspot.com.

Зеркальные панели позволяют «растворить» архитектурный объект любого объема и среди любого ландшафта (Pavilion for an Artist, Нидерланды).

Павильон художника создан вокруг уютного внутреннего дворика (Амстердам, Нидерланды).

3. Невидимый амбар в Национальном заповеднике Тахо от STPMJ (штат Калифорния, США)

Невидимый амбар в Национальном заповеднике Тахо появился благодаря стараниям специалистов архитектурной компании STPMJ (штат Калифорния, США). | Фото: hitherandthither.net.

Действительно очень сложно заметить зеркальный арт-объект The invisible barn (штат Калифорния, США). | Фото: hitherandthither.net.

Наличие фанерных коробов оконных и дверных проемов помогают определить нахождение «Невидимого амбара» (штат Калифорния, США). | Фото: designersparty.com.

Оконные проемы позволяют не только передохнуть, но и ощутить разницу между естественным и искусственным окружением (The invisible barn, Калифорния). | Фото: designersparty.com.

4. Загородный особняк «Зеркальный дом» в лесах Монтеррео от Татиана Бильбао (Мексика)

Загородный особняк «Зеркальный дом» в лесах Монтеррео – масштабный архитектурный объект, органично вписывавшийся в окружающее пространство (Мексика). | Фото: theculturetrip.com.

Mirrored Home стал частью живописной композиции лесного пейзажа (Монтеррео, Мексика). | Фото: theculturetrip.com.

В то время как снаружи Mirrored Home кажется совсем невидимым, изнутри можно увидеть все, что происходит на улице, оставаясь незамеченным (Монтеррео, Мексика).

5. Музей Лен Лая в Нью-Плимуте от Эндрю Паттерсона (Новая Зеландия)

Музей, посвященный художнику Лен Лаю, является своеобразным «антропоморфным храмом» (Нью-Плимут, Новая Зеландия).

Волнообразный, мерцающий колоннадный фасад изготовлен из полированной нержавеющей стали, обладающей зеркальным эффектом (Нью-Плимут, Новая Зеландия).

6. Павильон No Sunrise No Sunset на пляже Ао Нанг от Камина Лертчайпрасерта и Сурия Умпансиратана (Таиланд)

Зеркальный павильон No Sunrise No Sunset стал продолжением пляжа, моря, заката и буйной экзотической растительности (Таиланд).

Ради такой красоты стоит отвлечься от шумных курортных развлечений и популярных туристических маршрутов (No Sunrise No Sunset, Таиланд).

Поворотная зеркальная панель открывает вход в павильон, часть которого находится в воде, чтобы посетители ощутили неразрывную связь с морем, куда садится солнце (No Sunrise No Sunset, Таиланд).

7. Лесной дом-хамелеон ÖÖD в пригороде Йыэляхтме от братьев Яака и Тиика Андреасов (Эстония)

Этот крошечный домик ÖÖD очень сложно разыскать в природной зоне (Йыэляхтме, Эстония). | Фото: rus.postimees.ee.

Лесной домик-хамелеон ÖÖD – идеальное место для отдыха вдали от городской духоты, шума и пыли (Йыэляхтме, Эстония).

Благодаря зеркальному напылению отдыхающие могут наслаждаться красотой природного окружения, оставаясь незамеченными (Йыэляхтме, Эстония).

Всем известно, что с помощью зеркал можно «раздвинуть» пространство, причем не только внутри зданий, но и вокруг них. Архитекторы все чаще используют отражающие поверхности в оформлении фасадов сооружений, включая частные резиденции, которые легче всего «растворить» в окружающем ландшафте , изменить их объем и конфигурацию.Авторы Novate.ru подобрали 7 оригинальных примеров, которые могут не только удивить, но и вдохновить на творческие изыскания.Даже старая деревянная хижина может превратиться в восхитительный арт-объект, если грамотно использовать отражающие поверхности. Это доказал американский художник Филипп К. Смит III, взявшийся за реконструкцию ветхой 70- летней избушки среди калифорнийской пустыни в Национальном парке Joshua Tree. Хижина под названием Lucid Stead преобразилась до неузнаваемости благодаря использованию зеркальных панелей, установленных между последовательными полосами древесины. Зеркальное напыление на окнах и дверях, а также грамотная подсветка превратила строение в удивительный мираж, когда бы на него посмотрел.При дневном свете кажется, что дом просматривается насквозь, ведь монохромный пустынный пейзаж не предвещает никаких неожиданностей. При этом, чередующие слои древесины и отражающих поверхностей создают оптическую иллюзию «разрушения» структуры здания, превращая объект в художественную инсталляцию, которая в ночное время, благодаря вмонтированным светодиодным лентам и светильникам напоминает невероятную световую феерию.Оригинальный объект появился в пригороде Амстердама благодаря организаторам конкурса на лучшую идею для мастерской творческого человека. В нем победил проект Pavilion for an Artist (Павильон для художника или просто Archive), разработанный специалистами DHL Architecture. Главной идеей было создание пространства для галереи, хранилища множества проектов и архивных документов, собранных конкретным художником, при этом не забыли и о зоне отдыха.В итоге получился компактный объект, построенный из дерева, фанеры и зеркальных панелей, окружающий внутренний дворик, где и располагается зона вдохновения и отдыха под открытым небом. Учитывая его форму и рациональное распределение пространства, художественный центр Nieuw en Meer, где и проходил конкурс, обзавелся идеальным местом для организации выставок (правда, масштаб выставочного образца 1:2), представляющее собой закольцованное непрерывное пространство, где художник и гости могут, не торопясь ходить по упорядоченному лабиринту, наслаждаясь сюжетами. А когда придет время сменить экспозицию, ее легко можно переместить в архивные помещения, где хранится вся проектная документация.Оригинальный объект появился в глухом лесу Национального заповедника Тахо благодаря стараниям нью-йоркских архитекторов STPMJ, которые своим проектом решили доказать, что не стоит даже пытаться превзойти природу, если затеваете строительство в окружении роскошного пейзажа. Рациональней всего использовать зеркальные фасады, в которых отражается динамика облаков и движение солнца, изменчивая красота убранства самой природы и суета ее обитателей. Для реализации своей задумки, получившей название The invisible barn (Невидимый амбар), была выбрана роща в пригороде Траки, а само строение имеет форму вытянутого параллелограмма, покрытого алюминизированной полиэфирной пленкой с зеркальным эффектом. Чтобы удешевить процесс создания нетривиального арт-объекта, использовался деревянный каркас и фанера, изготовленные из переработанной древесины, фасад которого просто обтянули пленкой.Единственными четко определяемыми элементами, остались каркасы углубленных оконных проемов и дверей, которые, кстати сказать, разрешается использовать в качестве лавок и даже лежаков. Иллюзия, создаваемая этой интересной структурой, стирает границы между ее эфемерностью и местом, где она расположена, в то же время побуждает к исследованиям, позволяющим на себе ощутить разницу между естественным и искусственным.Зеркальная оболочка The invisible barn имеет коэффициент отражения УФ-излучения более 90% с диапазоном длины волн 200–400 нм, которые не распознает человек, но отлично воспринимается птицами и животными, что позволяет избегать столкновений с архитектурной структурой.Мексиканский архитектор Татиана Бильбао (Tatiana Bilbao), хорошо известный своим социально ориентированным жильем и использованием традиционных и необычных материалов при реализации проектов, на этот раз поразил новаторским загородным особняком под названием Mirrored Home («Зеркальный дом»), который мастерски укрылся в лесу Лос-Терренос, на склоне холма неподалеку Монтеррея. Благодаря уникальному отражающему покрытию фасада и окон , достаточно масштабный архитектурный объект органично вписался в окружающее пространство.Зеркальная облицовка искусно отражает пышную зелень леса, в то время как внутри самого дома жильцы все так же окружены лесом, который прекрасно видно через огромные стеклянные панели, занимающие пространство от пола до потолка . Интерьер загородной резиденции более чем сдержанный, что позволяет природным композициям занимать центральное место, при этом само строение никак не выделяется на природном фоне, а как раз наоборот, оно идеально дополняет окружающий пейзаж.В самой высокой точке новозеландского города Нью-Плимут открылся музей, посвященный творчеству художника Лен Лая, прославившегося своими мультимедийными и кинетическими шедеврами. При разработке проекта музея архитектор Эндрю Паттерсон вдохновлялся его работами, чтобы здание, в котором можно увидеть легендарные творения маэстро, соответствовало его творчеству, неразрывно связанного с кинетикой и светом. Поэтому неудивительно, что в городе появился столь эффектный музей, поразивший как динамикой, так и новаторскими идеями.Волнообразный фасад, покрытый полированной нержавеющей сталью, создан из массивного бетона , который замаскирован за зеркальными панелями, повторяющими его формы. Этот проект стал внедрением не только идеи модернизма, но и лишний раз доказал, что зеркальные фасады могут превратить здание в неповторимый объект, меняющий свой облик в зависимости от окружения и света, который в его преображении имеет главенствующее влияние, как, впрочем, и на весь остальной мир и его восприятие вне зависимости от светоотражающих возможностей.Удивительный во всех отношениях павильон для наблюдения за рассветом и закатом является детищем творческого дуэта художника Камина Лертчайпрасерта и архитектора Сурия Умпансиратана. Завораживающий оптическими иллюзиями объект расположен на пляже Ао Нанг в провинции Краби (Таиланд), в стороне от проторенных туристических маршрутов, где местные жители и любители тишины, умиротворяющей обстановки могут найти спокойное убежище от оживленного курортного города. Воплощая проект в жизнь энтузиасты, объединили то,Если бы простейшая конструкция, представляющая собой прямоугольную структуру, не была покрыта зеркальными панелями этот павильон никто бы никогда и не заметил и даже не вспомнил, но отражающие поверхности способны творить чудеса. Зеркальный фасад, по сути, обычную бетонную коробку с поворотной зеркальной панелью, отражая изумрудные воды Андамандского моря, над которым она «парит», пенные вершины его волн, фантастической красоты восходы и закаты, постоянное движение облаков и смену причудливых теней. No Sunrise No Sunset стал органичным продолжением пляжа, моря, скалы и экзотической растительности, которая вплотную подходит к берегу.Любители загородного отдыха братья Андреасы Яак и Тиик решили построить небольшой домик, который можно было бы перевозить на прицепе в любую природную зону. Просчитав варианты, они пришли к выводу, что дешевле всего обойдется сборная лесная избушка, каркас которой состоит из стали, а стены из структурно-изоляционных панелей. А для того, чтобы в доме было комфортно и спокойно с большими окнами, открывающими окружающий пейзаж (ради которого они и выбираются в заповедные леса), да и сам он выглядел привлекательно, фасад покрыли зеркальными панелями, а окна – специальным напылением.Разработав конструкцию они в складчину приобрели материал, раскроили все детали, а затем на месте собрали. На монтаж домика под название ÖÖD ушло всего 8 часов времени. Несмотря на то, что он имеет площадь 18 кв. метров в домике-хамелеоне можно отдыхать в комфортных условиях в окружении первозданной природы. Стоит отметить, что братья так вошли во вкус, что очень скоро ÖÖD превратили в благоустроенный отельный номер, а для себя проектируют другое лесное убежище.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: