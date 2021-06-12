10 лучших экранных котов и кошек

Сегодня сложно себе представить жизнь без котов и кошек, пушистые животные обитают в квартирах, офисах и на улицах городов и поселков. Независимость и грация кошек всегда привлекали художников и режиссеров, отсюда и такое количество кошек и котов в кино. Вместе с порталом Film.ru мы собрали для вас десяток лучших, на наш взгляд, усатых-полосатых в большом кино.
Кот в сапогах – «Шрек 2/ Shrek 2», 2004
Кот в сапогах – пожалуй, самый известный персонаж семейства кошачьих, неудивительно, что о нем снято немало фильмов, особенно анимационных. Среди обширного множества мяукающих хитрецов в шляпе и со шпагой мы выбрали Кота из франшизы о Шреке и его друзьях. В оригинале озвученный (и в какой-то степени сыгранный) Антонио Бандерасом кот появляется во второй части мультсериала и моментально перетягивает на себя одеяло зрительского внимания. Его фирменный трюк с умоляющим виноватым видом моментально стал мемом, а Кот получил высочайшее разрешение на собственный фильм.
Тоторо – «Мой сосед Тоторо/ My Neighbor Totoro», 1988
Тоторо – не совсем кот, но в Японии вообще не все как у людей. Герой удивительной сказки Хаяо Миядзаки «Мой сосед Тоторо» – на самом деле смесь нескольких животных, в нем есть что-то от енота, а что-то от совы, но проще всего воспринимать духа-хранителя леса Тоторо как огромного серого кота. Даже сам по себе Тоторо моментально стал любимцем детей по обе стороны Тихого океана – его изображение украшает зонты, школьные тетради и постельное белье, – но у него ведь еще есть маленькие помощники. Вот уж где милота так милота.
Женщина-кошка – «Бэтмен возвращается/ Batman Returns», 1992
Пожалуй, только такой специфический сказочник, как Тим Бертон, мог столько секса и обаяния придать героине сиквела о похождениях Бэтмена. Непостижимым образом скромная секретарша Селина Кайл обратилась в Женщину-кошку, опасную злодейку, действующую только по собственному усмотрению, как и положено непокорному животному. В карьере Мишель Пфайффер было немало весьма откровенных и вызывающих ролей, но в «Бэтмен возвращается» она превзошла саму себя – великолепная и притягательная. Повторить успех Пфайффер пробовали, но безуспешно – ни Холли Берри, ни Энн Хэтэуэй не идут ни в какое сравнение с классическим образом.
Гарфилд – «Гарфилд/ Garfield», 2004
Если со страниц комиксов можно переместиться всяким супегероям и суперзлодеям, то почему бы это же не сделать суперкоту? Гарфилд – популярнейший рисованный персонаж, появившийся в 1978 году, давно стал любимчиком нескольких поколений, поэтому его появление на большом экране было делом времени. Время это подошло в 2004 году, когда Питер Хьюитт снял комедию, в которой сочетается анимация, компьютерная графика и игра живых актеров. Суперуспешной, особенно с критической точки зрения, картину назвать сложно, но Гарфилд в ней получился тем самым ленивым котярой, которого любили читатели. Так что если кого и винить, то не кота.
Кот – «Кошачий глаз/ Cat’s Eye», 1985
Кошкам, с их давнишними подозрениями в связи с нечистой силой, уготовано место в хоррорах. И действительно, редкий ужастик обходится без скромного участия мяукающего клубка шерсти, который, если что, и напугать может, и успокоить. Вспомните хотя бы «Кладбище домашних животных» – кот в нем успел побыть и всеобщим любимцем, и смертельной опасностью. Но мы свой взор решили обратить на другую экранизацию страшилок Стивена Кинга. В «Кошачьем глазе» кот скорее является наблюдателем, чем непосредственным участником, но если бы не его зоркий взгляд, от нас спрятались бы многие удивительные, пугающие вещи.
Кот в Шляпе – «Кот/ The Cat in the Hat», 2003
Редкий писатель может похвастать таким количеством успешных экранизаций своих произведений, сколько есть их у Доктора Сьюза. Лоракс, Хортон и Гринч – герои фильмов, которые до сих пор имеют миллионные аудитории каждый раз, когда их показывают по ТВ. Но есть в фильмографии Сьюза и явный провал – самый популярный его герой, Кот в Шляпе, неожиданно провалился в прокате в фильме, где кошачий костюм на себя примерил Майк Майерс. Надо сказать, что Майерс давно ходил по самому краю, рискуя сорваться в пропасть кассовых провалов. Обидно только, что случилось это именно на фильме о веселом озорном Коте.
Бегемот – «Мастер и Маргарита», 1994
Как же обойтись в нашем топе без самого известного российско-советского кота – прохвоста по имени Бегемот, приспешника Воланда, проказника и философа, орудовавшего в Москве почти столетней давности на страницах романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Об экранизациях сложного произведения можно написать отдельную повесть, мы же обратимся к тому, что уже удалось показать зрителю. В постановке Юрия Кары, искавшей свой путь к зрителю долгие 17 лет, роль Бегемота исполнил Виктор Павлов, и это оказалось куда органичнее, чем мультяшные вариации в других экранизациях. Не то чтобы совсем «Ах!», но и не «Ой-ой-ой».
Матвей – «Новогодние приключения Маши и Вити», 1975
Небывалый успех, обрушившийся на Михаила Боярского после роли в телепостановке о трех мушкетерах, требовал от него все большего и большего числа работ на экране – в любых жанрах и видах зритель готов был «потреблять» Боярского без перерыва на сон. Кроме десятков серьезных работ на ТВ, в кино и театре всенародно любимый д’Артаньян снимался и в детских лентах, например, в музыкальной сказке «Новогодние приключения Маши и Вити» актер сыграл кота Матвея, лидера отряда нечистой силы, притворяющегося ансамблем «Дикие гитары». Незаурядный певец, Боярский исполнил в фильме несколько песен, сделавших Матвея народным любимцем, несмотря на то что этот персонаж является злодеем.
Добрый Кот – «Счастливое число Слевина/ Lucky Number Slevin», 2006
Очевидно, нужно совершить что-то совершенно невообразимое, чтобы в криминальном мире тебя прозвали Добрым Котом. Персонаж триллера Пола МакГигана «Счастливое число Слевина», сыгранный Брюсом Уиллисом, особенной добротой не отличается, да и для того, чтобы зваться «Котом», он недостаточно лохмат, но разве это важно? Главное – Уиллис здесь еще не утратил былую форму и свое дьявольское обаяние. Хитрый, расчетливый убийца, работающий на всех, но никому не принадлежащий, – именно таков Кот в криминальном мире. Все как в жизни.
Джоунс – «Чужой/ Alien», 1979
Кот в космосе? Почему бы и нет. Разве кто-то может запретить коту гулять там, где он захочет? Джоунса вы не найдете в числе членов экипажа космического корабля «Ностромо», подвергшегося нападению межпланетного монстра, но это не значит, что кота с такой кличкой нет на борту. Джоунс – любимчик Рипли, ее рыжий спутник, большей частью отсутствующий, но небезразличный. Именно поиски Джоунса в финале картины едва не стоили жизни последнему выжившему в мясорубке «Ностромо», именно во время поисков кота Рипли упустила из вида Чужого, и тот пробрался на спасательную шлюпку. Финал известен – кот спасется, остальное не важно.
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