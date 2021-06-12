10 лучших экранных котов и кошек

Сегодня сложно себе представить жизнь без котов и кошек, пушистые животные обитают в квартирах, офисах и на улицах городов и поселков. Независимость и грация кошек всегда привлекали художников и режиссеров, отсюда и такое количество кошек и котов в кино. Вместе с порталом Film.ru мы собрали для вас десяток лучших, на наш взгляд, усатых-полосатых в большом кино.



Кот в сапогах – «Шрек 2/ Shrek 2», 2004

Тоторо – «Мой сосед Тоторо/ My Neighbor Totoro», 1988

Женщина-кошка – «Бэтмен возвращается/ Batman Returns», 1992

Гарфилд – «Гарфилд/ Garfield», 2004

Кот – «Кошачий глаз/ Cat’s Eye», 1985

Кот в Шляпе – «Кот/ The Cat in the Hat», 2003

Бегемот – «Мастер и Маргарита», 1994

Матвей – «Новогодние приключения Маши и Вити», 1975

Добрый Кот – «Счастливое число Слевина/ Lucky Number Slevin», 2006

Джоунс – «Чужой/ Alien», 1979