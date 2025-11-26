С нами не соску...
  • Марина Трянина
    гадость. а не постДетские сказки, о...
  • Ингерман Ланская
    совдепия - это скопище маразма, идиотизма и глупости4 вещи времён ССС...
  • Мария Кузнецова
    Два раза в год перемываю фарфор и хрусталь, который редко используется. Для этого растворяю в горячей воде несколько ...Нестандартные быт...

Кадры, которые стали последними для своих авторов

Это подборка фотографий, которая обязательно заденет вас за живое. Среди подобных снимков много подделок. И все же случается, что люди погибают, а пленки, карты памяти и даже целые фотоаппараты остаются невредимы и хранят свидетельства только что случившейся трагедии.

Теракт в Нью-Йорке, 11 сентября 2001 года, США


Билл Биггарт погиб 11 сентября 2001 года.
Услышав о попадании самолета во Всемирный торговый центр, он выбежал из дома с тремя фотоаппаратами.

Биггарт снимал падение Южной башни и был убит обломками Северной. Через четыре дня его тело и обломки камеры были найдены среди развалин.

Шестидневная война, 5 июня 1967 года, Израиль


Пол Шутцер — ведущий фоторепортер журнала LIFE. В июне 1967 года он приехал в Израиль. К тому времени президент Египта публично призвал «сбросить евреев в море, уничтожив их как нацию», а все соседние арабские страны уже провели полную мобилизацию.

Шутцер получил смертельное ранение в голову, когда ехал на военном грузовике с израильскими солдатами. А еще через секунду в грузовик попал снаряд. Тело фотографа и обломки камеры были найдены день спустя.

Извержение вулкана Онтакэ, 27 сентября 2014 года, Япония


Японский вулкан Онтакэ пользуется успехом у начинающих альпинистов. Когда началось извержение, по склонам Онтакэ взбиралось больше 300 человек. Части из них удалось успешно спуститься. Фотограф Изуми Ногучи вместе с остальными пытался укрыться в альпинистском лагере.

Лагерь накрыло облако раскаленного газа и камней. Камера расплавилась, но карта памяти уцелела.

Гибель тургруппы Дятлова, 1–2 февраля 1959 года, СССР


Тайна страшной трагедии, которая произошла на Северном Урале в далеком 1959 году, до сих пор не раскрыта.
На безымянном перевале, который сейчас носит имя Дятлова, погибла большая группа туристов — студентов Уральского политехнического института.

Что их погубило? Существует множество версий: от схода лавины и снежной бури до мистических нападений неизвестных существ и испытаний секретного оружия.

Самые дикие из версий были подогреты публикацией пленок «дятловцев», полученных в 2009 году из личного архива прокурора, который вел их дело. Особую известность получил последний кадр с фотоаппарата «Зоркий» одного из туристов — Юрия Кривонищенко: на размытом фото можно рассмотреть двигающиеся в темноте светлые шары.

Цунами, 26 декабря 2004 года, Таиланд


Супруги Книлл из Канады встречали Рождество в Таиланде, на курорте Као-Лак. Утром они вышли на пляж и стали фотографировать большую волну на горизонте.

Это была волна цунами, вызванная землетрясением в Индийском океане. Месяц спустя на Као-Лак приехал миссионер Кристиан Пилет. Он и нашел на пляже разбитый цифровой фотоаппарат. Позже он выслал карту памяти детям Джона и Джеки.

Нападение медведя, 8 августа 1996 года, Россия


Японский фотограф Митио Хосино действительно был отличным анималистом и специалистом по медведям. И действительно погиб в России от нападения медведя. Но…

Снимок бурого медведя, заходящего в палатку, является подделкой.

н был опубликован в 2009 году в рамках конкурса фотожаб «Последнее фото, которое ты мог бы снять». Кто связал знаменитого фотографа с этим снимком, неизвестно. Более того, японец погиб ночью, медведь убил его, вытащив не через вход, а разорвав ткань палатки.

©


