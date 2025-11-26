Кадры, которые стали последними для своих авторов

Это подборка фотографий, которая обязательно заденет вас за живое. Среди подобных снимков много подделок. И все же случается, что люди погибают, а пленки, карты памяти и даже целые фотоаппараты остаются невредимы и хранят свидетельства только что случившейся трагедии.
Теракт в Нью-Йорке, 11 сентября 2001 года, США
Билл Биггарт погиб 11 сентября 2001 года.
Биггарт снимал падение Южной башни и был убит обломками Северной. Через четыре дня его тело и обломки камеры были найдены среди развалин.
Шестидневная война, 5 июня 1967 года, Израиль
Пол Шутцер — ведущий фоторепортер журнала LIFE. В июне 1967 года он приехал в Израиль. К тому времени президент Египта публично призвал «сбросить евреев в море, уничтожив их как нацию», а все соседние арабские страны уже провели полную мобилизацию.
Шутцер получил смертельное ранение в голову, когда ехал на военном грузовике с израильскими солдатами. А еще через секунду в грузовик попал снаряд. Тело фотографа и обломки камеры были найдены день спустя.
Извержение вулкана Онтакэ, 27 сентября 2014 года, Япония
Японский вулкан Онтакэ пользуется успехом у начинающих альпинистов. Когда началось извержение, по склонам Онтакэ взбиралось больше 300 человек. Части из них удалось успешно спуститься. Фотограф Изуми Ногучи вместе с остальными пытался укрыться в альпинистском лагере.
Лагерь накрыло облако раскаленного газа и камней. Камера расплавилась, но карта памяти уцелела.
Гибель тургруппы Дятлова, 1–2 февраля 1959 года, СССР
Тайна страшной трагедии, которая произошла на Северном Урале в далеком 1959 году, до сих пор не раскрыта.
Что их погубило? Существует множество версий: от схода лавины и снежной бури до мистических нападений неизвестных существ и испытаний секретного оружия.
Самые дикие из версий были подогреты публикацией пленок «дятловцев», полученных в 2009 году из личного архива прокурора, который вел их дело. Особую известность получил последний кадр с фотоаппарата «Зоркий» одного из туристов — Юрия Кривонищенко: на размытом фото можно рассмотреть двигающиеся в темноте светлые шары.
Цунами, 26 декабря 2004 года, Таиланд
Супруги Книлл из Канады встречали Рождество в Таиланде, на курорте Као-Лак. Утром они вышли на пляж и стали фотографировать большую волну на горизонте.
Это была волна цунами, вызванная землетрясением в Индийском океане. Месяц спустя на Као-Лак приехал миссионер Кристиан Пилет. Он и нашел на пляже разбитый цифровой фотоаппарат. Позже он выслал карту памяти детям Джона и Джеки.
Нападение медведя, 8 августа 1996 года, Россия
Японский фотограф Митио Хосино действительно был отличным анималистом и специалистом по медведям. И действительно погиб в России от нападения медведя. Но…
Снимок бурого медведя, заходящего в палатку, является подделкой.
н был опубликован в 2009 году в рамках конкурса фотожаб «Последнее фото, которое ты мог бы снять». Кто связал знаменитого фотографа с этим снимком, неизвестно. Более того, японец погиб ночью, медведь убил его, вытащив не через вход, а разорвав ткань палатки.
