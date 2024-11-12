Кто такие джоттески, и как они проложили путь Ренессансу?

Одной из ключевых фигур в истории западноевропейского искусства считается художник Джотто ди Бондоне. Именно он отошел от канонов средневековья, став родоначальником совершенно новых принципов в живописи и заложив основу открытий, сделанных Микеланджело, да Винчи и Рафаэлеем. Однако Джотто и титанов Возрождения разделяет около двух столетий!
Эпигоны и подражатели или ученики и последователи?
Под немного забавным названием «джоттески» скрывается большое и неоднородное множество живописцев XIV веков, которых связывает друг с другом только то, что в своей работе они тем или иным образом обращались к художественным открытиям Джотто ди Бондоне. В чем введенные им новшества заключались?
Чимабуэ. Маэста / Фото: ru.wikipedia.org
Предшественники Джотто веками следовали за живописными принципами, принятыми в иконописи Византии, где использовалась особая система изображения пространства в обратной перспективе, был обязательным канон поз и движений и все изображалось в большой степени стилизации.
Джотто же за счет использования оптической перспективы создает иллюзию реальности пространства и его глубины. Изображенное на его фресках не светоносно само по себе, но освещено определенным источником света. Художник изменяет и подход к цвету: его палитра становится живописнее, появляется градация оттенков, а тона становятся более светлыми и чистыми.
Джотто. Поцелуй Иуды. Фрагмент / Фото: ru.wikipedia.org
Именно эти новаторские принципы изучили и так называемые джоттески, среди которых были не только слепые подражатели манеры великого предшественника, но и самобытные художники, способные интерпретировать наследие ди Бондоне и пойти своим путем.
Семья Гадди
Одними из самых известных и крупных джоттесок являются отец и сын Таддео и Аньоло Гадди. Хотя они, безусловно, являются последователями ди Бондоне, их творчество насыщенно яркими и индивидуальными чертами, уникальными для искусства XIV века.
Стоит только посмотреть внимательнее, например, на виртуозные пространственные построения во фреске «Введение Марии во храм» в капелле Барончелли церкви Санта-Кроче во Флоренции. Сложная и детализированная готическая архитектура, развернутая в пространстве, становится поражающей воображение и захватывающей внимание зрителя декорацией, на которой разворачивается душещипательная сцена. На фоне больших мраморных ступеней из белого мрамора юная Мария, которую передают на воспитание первосвященнику Иерусалимского храма, выглядит еще более хрупкой и нежной.
Таддео Гадди. Введение Марии во храм. Санта-Кроче, Флоренция / Фото: ru.wikipedia.org
Опережающей свое время является также другая фреска Таддео Гадди – «Явление ангела пастухам» в той же базилике. Это одна из самых выразительных ночных сцен в истории проторенессанса! Светотеневой контраст и ощущение разрывания темноты ночи светом, излучаемым ангелом, предсказывают поиски художников-караваджистов XVII столетия.
Таддео Гадди. Явление ангела пастухам. Санта-Кроче, Флоренция / Фото: it.wikipedia.org
Индивидуальность сына Таддео Гадди, Аньоло, заключается в его мастерстве рассказывать. Фрески, исполненные им, всегда содержат множество разнообразных бытовых деталей. Повествованием наполнены буквально все сцены вне зависимости от сюжета: это и «Рождество», и «Сон Гераклия», и «Несение креста», и другие фрески.
Художник-консерватор Орканья
Афоризм «Иногда надо сделать шаг назад, чтобы потом сделать два шага вперед» как нельзя лучше описывает творчество другой джоттески – Андреа Орканьи. Унаследовав определенные стилистические черты ди Бондоне, он отказался от значительной части его достижений в области реалистический стремлений в искусстве. Фигуры Орканьи, расположенные на золотых фонах, очерчены жесткими контурами. На их лицах практически нет эмоций и ярких чувств, движения скованы и статичны, в них пропала непосредственность и ощущение пространственности. Художник словно вернулся к более консервативным принципам дученто.
Андреа Орканья. Мадонна с Младенцем и святыми / Фото: ru.wikipedia.org
Считается, что основной причиной попытки вернуться к художественным принципам прошлого стали, во-первых, одна из самых серьезных и смертоносных эпидемий чумы середины XV столетия, а также усиление влияния сурового доминиканского монашеского ордена.
Эклектичный Пьетро да Римини
Пьетро да Римини – это ещё один джоттеск, раскрывший свой художественный талант с неожиданной стороны. Наследие Джотто ди Бондоне – лишь составляющая стилистического языка этого мастера. Исследование трехмерного пространства сочетается в его фресках с золотым фоном и готическими фигурами. Их тела вытянуты и пластичны, выражения более экспрессивны и патетичны.
Пьетро да Римини. Снятие с креста. Фрагмент / Фото: it.wikipedia.org
Безымянные ученики из «Круга Джотто»
Одной из жемчужин искусства проторенессанса является церковь Сан-Франческо в Ассизи. В разное время там творили как сам Джотто, так и другие выдающиеся художники: Чимабуэ, Лоренцетти, Симоне Мартини и другие. Некоторые циклы фресок, которые долгое время приписывались ди Бондоне, были выполнены безымянной группой его самых близких последователей.
Каждый из них обладал индивидуальными стилистическими особенностями, развитыми на основе художественных принципов Джотто. И хотя исследователям до сих пор не удалось выяснить их имена – а может быть, не удастся совсем никогда, - своеобразие, с которым они написали фигуры людей и их лица, архитектуру и пейзажи, позволяют смело установить, где кончается работа одного неизвестного автора и где начинается сцена, созданная другим.
Мастерская Джотто. Проповедь святого Франциска птицам. Фрагмент / Фото: art-giotto.ru
Одной из самых запоминающихся сцен является «Проповедь святого Франциска птицам». То, что эта удивительная по уровню исполнения фреска не относится к кисти Джотто, определили, во-первых, по особенностям написания пейзажа, а во-вторых, в связи со своеобразием фигуры святого.
Достаточно сравнить данное изображение с теми, которые безусловно были написаны ди Бондоне, чтобы понять, что деревья здесь более пышные, ветвистые и проработанные, тогда как у него растения, да и в целом пейзажный фон, всегда более условный.
Фигура самого Франциска, в отличие от более схематичных и тяжелых джоттовских, написана плавно, цельно и в то же время структурированно. Кажется, что художник, создавший эту фреску, больше погрузился в особенности человеческой анатомии.
Фрески церкви Святого Франциска в Ассизи / Фото: artelibro.it
Джоттески долгое время считались лишь подражателями Джотто, которые если не сделали шаг назад относительно его достижений, то точно не привнесли в искусство ничего нового. И хотя среди его последователей действительно были ремесленники, многие из тех, кто учился на наследии Джотто, обладали яркой творческой оригинальностью и сделали свой собственный вклад в развитие живописи проторенессанса.
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