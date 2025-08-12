Желающим переехать на Сардинию платят по 15 тыс. дол.: без требований не обошлось

Италия – мечта многих людей. Помимо потрясающих пейзажей, древней истории, высочайших достижений в искусстве и архитектуре, в этой прекрасной европейской стране есть что оценить и чем наслаждаться. Чаще всего, многие планируют лишь поездки по культовым местам, хотя можно рассмотреть и варианты переезда, ведь итальянское правительство платит людям за переселение в некоторые регионы страны, и остров Сардиния есть в щедром списке предложений.
1. Новая программа, призванная остановить вымирание небольших коммун на острове Сардиния
Небольшие коммуны острова Сардинии приходят в упадок, что вынуждает правительство приплачивать переселенцам (Италия). | Фото: uk.theplanetsworld.com.
Сардиния – прекрасный остров в Средиземном море, который может порадовать скалистыми берегами, чистейшими реками и озерами, первозданной природной красотой, мягким климатом и колоритными достопримечательностями. Казалось бы, райский уголок, который должен процветать, ан нет, молодежь покидает благодатный край, перебираясь в крупные города на материковой части Италии. Таким положением обеспокоены власти, которые то и дело придумывают различные акции, разрабатывают программы, привлекающие в полузаброшенные населенные пункты переселенцев. Совсем недавно Сеть пестрила заманчивыми предложениями продажи домов, а то и целых средневековых замков за 1 евро.
Участникам программы разрешается покупать только ветхие дома (о-в Сардиния, Италия). | Фото: travelask.ru.
Как и многие другие части страны, Сардиния страдает от сокращения населения и слабой экономики в удаленных от побережья населенных пунктах, поэтому правительство выделяет в общей сложности около 44 млн евро тем, кто хочет переехать на идиллический остров. Власти острова на этот раз разработали новую программу, предусматривающую выплату «подъемных» в размере 15 тыс. евро (все зависит от первоначальной стоимости дома, поскольку эта сумма должна пойти только на покупку недвижимости). По условиям договора, который обязательно предложат подписать, «сумма не может превышать 50% стоимости покупки/ремонта жилища».
2. Условия программы по переселению
В коммуне Керемуле с населением 459 человек можно приобрести пустующие дома, за которые власти обещают заплатить 15 тыс. евро (о-в Сардиния, Италия). | Фото: ru.wikipedia.org.
Программа рассчитана на то, что молодые трудоспособные люди разных профессий согласятся переехать на Сардинию, чем смогут поддержать экономику, закрывая вакансии и открывая малый бизнес. Особенно будут рады тем, кто планирует осесть в этих местах надолго, создать семью и оказывать посильную помощь в благоустройстве территорий. Правительство надеется, что приток новых жителей поможет вдохнуть новую жизнь в пустеющие коммуны.
Все, кто пожелает поселиться на острове Сардиния, может выбирать населенные пункты, в которых проживает не более 3 тыс. человек (Италия). | Фото: economics.segodnya.ua.
По сведениям редакции Novate.ru, имеются и другие условия, которые придется выполнить тем, кто решится покинуть родные места и согласиться переехать на остров Сардиния. Первое, нужно понимать, что под программу попадают только дома, которые находятся в глухих коммунах, где численность населения не превышает 3 тыс. человек. Так что мечты о жизни на побережье нужно сразу же оставить, ведь эта территория не страдает от недостатка желающих пустить корни. Также стоит учитывать, что купить можно будет лишь заброшенные и ветхие дома, которые требуют немалых инвестиций.
Ремонтировать дома придется за свой счет, а это удовольствие не из дешевых (о-в Сардиния, Италия). | Фото: uk.theplanetsworld.com.
Справка: Прежде чем мечтать о приобретении недвижимости в любом из населенных пунктов Сардинии нужно задуматься об оценке стоимости восстановительных работ. В среднем ремонтные обойдутся от 300 до 3 тыс. евро, в зависимости от состояния жилища. Ремонт может осложняться отсутствием или дороговизной нужных материалов в отдаленных уголках острова, а также нехваткой квалифицированных специалистов.
Тихие улочки старинных городов Сардинии со старинными домами хранят многовековую историю (Италия).
Но и это еще не самое сложное испытание для новоиспеченных домовладельцев, особенно если они окажутся иностранцами. В условиях договора прописано, что соискатели должны зарегистрировать свое место жительства на Сардинии в течение 18 месяцев после прибытия. Для иностранных граждан это условие может стать препятствием, ведь владение недвижимостью в Италии не дает право на получение даже вида на жительство. Хотя власти задумываются и о решении этой проблемы, появилась надежда, что участники программы, призванной спасти вымирающие населенные пункты, смогут рассчитывать на более благосклонное отношение миграционных служб.
3. Нульви – крошечная коммуна, где можно приобрести домик и получить вознаграждение в 15 тыс. евро
Небольшая коммуна Нульви будет рада молодым домовладельцам (о-в Сардиния, Италия). | Фото: liveitaly.eu.
Нульви – небольшая коммуна в провинции Сассари, что на севере острова Сардиния. Начиная с 60-х годов прошлого века население крошечного городка, который входит в историческую часть Англоны, катастрофически уменьшается. Уже многие десятилетия количество горожан не превышает 3 тыс. человек, что не лучшим образом сказывается на развитии Нульви. Больше всего деградировал исторический район городка.
Покинутые дома небольшого городка Нульви ждут новых владельцев (о-в Сардиния, Италия). | Фото: life.comments.ua.
Здесь еще сохраняется очарование древних улочек и площадей, но множество зданий пришло в упадок. Все больше появляется заброшенных объектов, которые очень быстро ветшают, а то и вовсе разрушаются. Муниципалитет не раз предпринимал меры, но тщетно, условия программ выполнить удалось не многим. Хотя остается надежда на то, что в скором времени удастся вдохнуть новую жизнь в городок, который расположен всего в 15 минутах езды от северного побережья.
4. Городок Оллолаи также не откажется от новых жителей
Городок Оллолаи порадует живописной природой, свежим воздухом и доброжелательными жителями (о-в Сардиния, Италия).
Старинный горный городок, расположенный на высоте 1 тыс. метров над уровнем моря несмотря на живописное окружение, чистейший воздух и спокойную размеренную жизнь также приходит в упадок. Молодежь все чаще покидает коммуну, что не устраивает власти, которая мечтает возродить старинный городок, тем более, что все предпосылки для этого имеются. Здесь, как и прежде, процветают ремесла, местная община не прочь устраивать колоритные праздники, только вот участников становится все меньше. По статистике, в подобных селениях рождаемость снизилась до нескольких младенцев в год. В Оллолаи, например, количество жителей сократилось в несколько раз, сейчас здесь проживает 1,3 тыс. человек и это несмотря на то, что пару лет назад городок участвовал в программе «Дом за 1 евро».
