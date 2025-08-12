Желающим переехать на Сардинию платят по 15 тыс. дол.: без требований не обошлось

1. Новая программа, призванная остановить вымирание небольших коммун на острове Сардиния

Небольшие коммуны острова Сардинии приходят в упадок, что вынуждает правительство приплачивать переселенцам (Италия). | Фото: uk.theplanetsworld.com.

Участникам программы разрешается покупать только ветхие дома (о-в Сардиния, Италия). | Фото: travelask.ru.

Небольшие города острова Сардинии близки к вымиранию (Италия).| Фото: sardegnaturismo.it.

2. Условия программы по переселению

В коммуне Керемуле с населением 459 человек можно приобрести пустующие дома, за которые власти обещают заплатить 15 тыс. евро (о-в Сардиния, Италия). | Фото: ru.wikipedia.org.

Все, кто пожелает поселиться на острове Сардиния, может выбирать населенные пункты, в которых проживает не более 3 тыс. человек (Италия). | Фото: economics.segodnya.ua.

Ремонтировать дома придется за свой счет, а это удовольствие не из дешевых (о-в Сардиния, Италия). | Фото: uk.theplanetsworld.com.

Тихие улочки старинных городов Сардинии со старинными домами хранят многовековую историю (Италия).

3. Нульви – крошечная коммуна, где можно приобрести домик и получить вознаграждение в 15 тыс. евро

Небольшая коммуна Нульви будет рада молодым домовладельцам (о-в Сардиния, Италия). | Фото: liveitaly.eu.

Покинутые дома небольшого городка Нульви ждут новых владельцев (о-в Сардиния, Италия). | Фото: life.comments.ua.

4. Городок Оллолаи также не откажется от новых жителей

Городок Оллолаи порадует живописной природой, свежим воздухом и доброжелательными жителями (о-в Сардиния, Италия).