Как владельцы ресторанов хитрят в меню, чтобы заставить людей переплачивать

Поход в ресторан с близким человеком – это один из самых роскошных и романтических способов провести время. Однако, вместе со всем этим, отдых такого рода еще и один из наиболее затратных. Хуже всего то, что очень часто владельцы ресторанов используют разнообразные хитрости, большие и не очень, чтобы заставить кошельки людей стать на порядок легче, чем они должны были бы стать при справедливом отношении.
1. Дорогие на вид блюда
Дорого-богато. |Фото: badfon.ru.
Владельцы ресторанов конечно же заинтересованы в том, чтобы клиент приобретал дорогие блюда. Именно поэтому в меню их могут ставить отдельно, выделять рамкой или пустым пространством вокруг. Все для того, чтобы их точно заметил клиент.
2. Родственные ассоциации
Картошка по-деревенски. |Фото: yandex.by.
Игра на ностальгии простой, весьма заезженный, но при этом неизменно действующий способ подзаработать. «Бабушкины пироги», «мамина картошка», «пионерский борщ» - создателю блюд порой придумывают откровенно нелепые ностальгические вещи. Удивительно, что работает.
3. Десерт одинаковой стоимости
Выглядит так себе. |Фото: yandex.by.
Иногда на все десерты устанавливается одна и та же стоимость, вне зависимости от ингредиентов, которые были использованы для их создания. Совершенно очевидно, что при таком раскладе берется вовсе не нижний порог стоимости. Нужно ли говорить, что при одинаковой стоимости, размеры порций десертов могут сильно отличаться?
4. Необычные названия
Главное странное название. |Фото: rappoport.restaurant.
Люди любят необычные вещи, а потому владельцы ресторанов пытаются сыграть и на этом. Кто захочет заказать тривиальное «филе окуня»? А вот какой-нибудь «Чикагский сибас от шеф-повара» — это совершенно другое дело! Очень часто за странными и интригующими названиями в действительности скрываются простые блюда. Все это не мешает устанавливать на них повышенную цену, как на что-то действительно эксклюзивное.
Примечание: сюда же относятся всевозможные «специальные предложения от шеф-повара».
5. Лосось
Как это не существует? |Фото: popmech.ru.
Просто запомните раз и навсегда, что никакой рыбы «лосось» в природе не существует. Существует лососёвое семейство рыб, в которое выходят семга, форель, кета, нерка, горбуша и многие другие. Нужно ли говорить, что данная хитрость позволяет ресторанам выдавать более дешевую рыбу за очень дорогую?
6. Порции без указания веса
А этим точно можно накушаться? |Фото: tr.pinterest.com.
Один из самых простых и действенных способов заработать на клиенте дополнительные деньги. Отсутствие указания веса блюда нужно только для того, чтоб клиент глядя в меню не мог оценить, что будет выгоднее всего заказать для того, чтобы хорошенько поесть.
7. Сила листа и порции
Все в одном месте совсем не для удобства. ¦Фото: aumenu.ru.
Большой список всегда заставляет сомневаться в своем выборе. Именно поэтому при создании меню, владельцы ресторанов стараются сгрузить как можно больше наименований на один лист. Куда важнее то, что дешевые и дорогие блюда в нем соседствуют. Нередко стоимость блюда формируется не за порцию, а за 100 грамм изделия.
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