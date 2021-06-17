Как владельцы ресторанов хитрят в меню, чтобы заставить людей переплачивать

1. Дорогие на вид блюда

Дорого-богато. |Фото: badfon.ru.

2. Родственные ассоциации

Картошка по-деревенски. |Фото: yandex.by.

3. Десерт одинаковой стоимости

Выглядит так себе. |Фото: yandex.by.

4. Необычные названия

Главное странное название. |Фото: rappoport.restaurant.

5. Лосось

Как это не существует? |Фото: popmech.ru.

6. Порции без указания веса

А этим точно можно накушаться? |Фото: tr.pinterest.com.

7. Сила листа и порции

Все в одном месте совсем не для удобства. ¦Фото: aumenu.ru.