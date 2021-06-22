Креативные скульптуры из камня

Скульптор José Manuel Castro López из Испании, творит невероятные произведения из цельного камня. Каждый кто впервые видит его работы не сразу понимает как такое возможно, ведь камень не может быть гибким и пластичным, парадокс однако…































































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