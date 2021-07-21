Самые быстрые машины, которые можно было встретить на дорогах с 1960-х и до наших дней

От появления первого автомобиля в 1886 году и до наших дней машины становились все более совершенными, технологичными и быстрыми. Погоня за скоростью началась буквально с первого дня существования автомобиля и привела в 60-х годах к настоящему буму сверхскоростных моделей, названых суперкарами. Давайте же познакомимся с самыми быстрыми машинами десятилетий, начиная с 60-х годов.
1960-е – Ferrari 365 GTB/4
Автомобиль стал ответом Ferrari на модель Miura от конкурентов из Lamborghini. | Фото: topworldauto.com
На Парижском автосалоне 1968 года была представлена Ferrari 365 GTB/4, более известная как Ferrari Daytona. Автомобиль стал ответом на модель Miura от конкурентов из Lamborghini. Последняя в версии 68-го года могла разогнаться до впечатляющих 277 км/ч. Однако, Ferrari 365 GTB/4 превзошла этот показатель и благодаря 4.4-литровому V12 разгонялась до 280 км/ч, став таким образом самой быстрой серийной машиной 60-х.
1970-е – Lamborghini Countach
Lamborghini Countach способна разгоняться до 309 км/ч. | Фото: yandex.net
И снова в гонке за самую высокую «максималку» сошлись Ferrari и Lamborghini. На сей раз победу удалось одержать «быкам». Так Lamborghini Countach способна была разгоняться до 309 км/ч, в то время как ближайший конкурент, Ferrari Berlinetta Boxer, «делал» только 303 км/ч. Таких показателей Countach достигал благодаря четырехлитровому V12 мощностью 381 л.с.
1980-е – Ferrari F40
Благодаря 2.8-литровому битурбированному V8 мощностью 484 л.с автомобиль разогнался до впечатляющих 325 км/ч. | Фото: drivetribe.imgix.net
Первой машиной в мире, превысившей рубеж в 200 миль/ч (321 км/ч) в 1986 году стал Porsche 959. Однако уже через год вышла легендарная Ferrari F40, которая побила этот рекорд. Благодаря 2.8-литровому битурбированному V8 мощностью 484 л.с автомобиль был способен разогнаться до невероятных 325 км/ч.
1990-е – McLaren F1
90-е ознаменовались появлением одной из самых впечатляющих машин в истории - McLaren F1. | Фото: automotive99.com
90-е ознаменовались появлением одной из самых впечатляющих машин в истории - McLaren F1. Разработанный совместно с BMW-Motorsport шестилитровый атмосферный V12 мощностью 627 л.с. разгонял автомобиль до просто невероятных 385 км/ч. Этот показатель сделал McLaren F1 самым быстрым автомобилем в мире вплоть до 2005 года.
2000-е – Shelby SSC Aero
Самой быстрой машиной «нулевых» признан Shelby SSC Aero. | Фото: bestcarmag.com
В XXI веке серийными машинами был продолен барьер в 400 км/ч. Первому удалось это сделать в 2005 году 1000-сильному монстру Bugatti Veyron. Самой же быстрой машиной «нулевых» признан Shelby SSC Aero, который способен набрать скорость до 430 км/ч.
2010-е – ?
На сегодня самой быстрой машиной в мире является шведский гиперкар Koenigsegg Agera RS. | Фото: Фото: pbs.twimg.com
Второе десятилетие 21-го века подходит к концу и на сегодня самой быстрой машиной в мире является шведский гиперкар Koenigsegg Agera RS с «максималкой» в 447 км/ч. Однако подводить итоги еще рано. Компания Hennessey со своим Venom F5 планирует взять планку в 480 км/ч, неведомую ранее для серийных машин. Что же, у Hennessey осталось не так много времени, чтобы стать самой быстрой машиной этого десятилетия.
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