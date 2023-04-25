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Почему чем старше мы становимся, тем быстрее бежит время

Вам не кажется, что время стало идти быстрее, чем в детстве. Это действительно так. Ускорение времени происходит не потому, что один день похож на другой, и в жизни слишком много рутины. Наука в лице Адриана Беджана из Университета Дьюка это явление объясняет, и довольно просто.
Почему чем старше мы становимся, тем быстрее бежит время



Всё дело в том, что у детей мозг постоянно обрабатывает новые изображения, при этом он делает это быстрее, чем мозг взрослого. Понаблюдайте за движениями глаз ребёнка. Они быстры: дитя смотрит в одну точку, потом почти сразу в другую, потом — в третью. При этом мозг малыша со всеми изображениями успевает поработать.

Когда человек вырастает, его нейронные сети разрастаются, и из-за этого на обработку изображений уходит больше времени. Раз на каждое изображение нужно больше времени, значит, за целый день мозг взрослого обработает их меньше, чем за тот же день мозг ребёнка. Взрослый на самом деле успевает увидеть меньше, чем малыш. Именно из-за этого создаётся впечатление, что время течёт быстро.

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Почему чем старше мы становимся, тем быстрее бежит время

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Почему чем старше мы становимся, тем быстрее бежит времяПодписаться на мой Instagram
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