Почему опытные мастера рекомендуют использовать для откосов окон гипсокартон, а не пластик

Когда решаешь сделать ремонт в своем доме, который неизбежно коснётся окон, встает вопрос – из какого материала сделать откосы. Многие хозяева выбирают пластик. И хотя данный материал не лишен ряда преимуществ, он станет далеко не лучшим выбором. Опытные мастера рекомендуют остановиться все-таки на гипсокартоне и вот почему.
Качества пластика
Поначалу выглядят неплохо. /Фото: рицп.рф.
Главное достоинством пластиковых откосов окна в том, что монтируются они очень быстро. Сделать всю работу можно буквально за пару часов. На этом достоинства пластика заканчиваются. Материал это дешевый и это минус. Уже через несколько лет стены и панели, выполненные из него, могут оказаться подвержены деформации. Также пластик достаточно быстро выцветает. Виной всему этому будет солнце. Резко распахнутое окно и вовсе может сорвать такие откосы.
Качества гипсокартона
Но лучше брать гипсокартон. /Фото: idea-bath.ru.
Монтируется ГКЛ немного дольше, однако имеет куда больше весомых преимуществ. В отличие от пластика, при правильном монтаже откосы из гипсокартона будут иметь очень благородный внешний вид. Также они куда легче заменяются и ремонтируются при необходимости. Монтируются ГКЛ при помощи специальной пены или гипсового клея. Подобные работы лучше оставить квалифицированным мастерам. При этом, гипсокартоновые откосы в целом надежнее и прочнее.
Рекомендации по выбору гипсокартона
Мастера рекомендуют. /Фото: superdom.ua.
Мастера советуют выбирать для работы с откосами влагостойкий гипсокартон толщиной не менее 9.5 мм, а еще лучше – 12.5 мм. Такой материал не поддастся негативному воздействию температуры воздуха, даже при образовании некоторого количества конденсата. Это позволит сделать откосы максимально надежными и прочными.
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