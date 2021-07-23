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Почему опытные мастера рекомендуют использовать для откосов окон гипсокартон, а не пластик


Почему опытные мастера рекомендуют использовать для откосов окон гипсокартон, а не пластик

Когда решаешь сделать ремонт в своем доме, который неизбежно коснётся окон, встает вопрос – из какого материала сделать откосы. Многие хозяева выбирают пластик. И хотя данный материал не лишен ряда преимуществ, он станет далеко не лучшим выбором. Опытные мастера рекомендуют остановиться все-таки на гипсокартоне и вот почему.

Качества пластика


Поначалу выглядят неплохо. /Фото: рицп.рф.

Поначалу выглядят неплохо. /Фото: рицп.рф.

 

Главное достоинством пластиковых откосов окна в том, что монтируются они очень быстро. Сделать всю работу можно буквально за пару часов. На этом достоинства пластика заканчиваются. Материал это дешевый и это минус. Уже через несколько лет стены и панели, выполненные из него, могут оказаться подвержены деформации. Также пластик достаточно быстро выцветает. Виной всему этому будет солнце. Резко распахнутое окно и вовсе может сорвать такие откосы.

Качества гипсокартона


Но лучше брать гипсокартон. /Фото: idea-bath.ru.

Но лучше брать гипсокартон. /Фото: idea-bath.ru.

 

Монтируется ГКЛ немного дольше, однако имеет куда больше весомых преимуществ. В отличие от пластика, при правильном монтаже откосы из гипсокартона будут иметь очень благородный внешний вид. Также они куда легче заменяются и ремонтируются при необходимости. Монтируются ГКЛ при помощи специальной пены или гипсового клея.
Подобные работы лучше оставить квалифицированным мастерам. При этом, гипсокартоновые откосы в целом надежнее и прочнее.

Рекомендации по выбору гипсокартона


Мастера рекомендуют. /Фото: superdom.ua.

Мастера рекомендуют. /Фото: superdom.ua.

 

Мастера советуют выбирать для работы с откосами влагостойкий гипсокартон толщиной не менее 9.5 мм, а еще лучше – 12.5 мм. Такой материал не поддастся негативному воздействию температуры воздуха, даже при образовании некоторого количества конденсата. Это позволит сделать откосы максимально надежными и прочными.

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Почему опытные мастера рекомендуют использовать для откосов окон гипсокартон, а не пластик

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Почему опытные мастера рекомендуют использовать для откосов окон гипсокартон, а не пластикПодписаться на мой Instagram
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