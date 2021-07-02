25 комиксов с неожиданным поворотом
Tango — автор простых, но в то же время очень необычных и остроумных комиксов. Просто удивительно, насколько богата его фантазия и как ему удается посмотреть на вещи совсем с другой стороны.
Мы собрали несколько ярких сюжетных зарисовок, которые оценят любители котиков и интеллектуального юмора.
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