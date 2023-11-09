Как жили пираты Карибского моря: Необитаемые острова, однополые браки, ограбления ради еды

Вокруг пиратов Карибского моря ходит много мифов, и мы ими обязаны развлекательной литературе восемнадцатого и девятнадцатого веков, которая передала свои выдумки позже кинематографу. Пиратство Нового Света действительно было особой страницей в истории пиратства вообще, но вовсе не из-за обаятельных молодчиков вроде Джека Воробья и капитана Блада.
Пираты Нового Света не искали поживы
Авантюристами и искателями богатства можно назвать, скорее, пиратов старой доброй Европы (а также многих других частей света). Пиратам Карибского моря было в основном нечего закапывать в кладах: они нападали на корабли, везущие провиант и оружие в форты. Если на корабле обнаруживались пассажиры, то их, конечно, беспардонно грабили, но еда с оружием и были основной целью — пираты нарочно высматривали корабли с таким грузом.
Кадр сериала «Чёрные паруса».
Замечательной удачей был корабль с грузом муки. Мука так легко воспламенилась, что капитан предпочитал сдаться, а не пытаться устроить перестрелку с риском сгореть вместе с кораблём.
Всё дело в том, что пополнялись ряды пиратов из беглых или восставших белых рабов на плантациях Нового Света. Пока чернокожих было завезено слишком мало и они оставались дорогим товаров, английские работорговцы договаривались с правительством о том, что им будет дозволено продать в Новом Свете преступников, среди которых было немало ирландцев, к которым английские суды относились предвзято. Также они заманивали мужчин на работорговые корабли под предлогом того, что дадут работу, и просто хватали детей и девушек на улицах.
Условия труда на английских плантациях были жесточайшие, белые рабы, непривычные к климату и изнемогающие от непосильного труда, умирали очень быстро, так что многие были готовы рискнуть и попытаться сбежать, напав на охрану и угнав корабль или хотя бы несколько лодок. Единственным способом выжить для беглых рабов долгое время было пиратство. Чернокожие пираты тоже встречались, но африканцев в Новом Свете было ещё маловато и сбегали они реже.
Кадр сериала «Чёрные паруса».
Немного наособицу стояли пираты французских колоний, буканьеры. Они грабили суда других государств и потому продолжали считаться обычными колонистами, что давало им шанс легко вернуться к жизни на берегу. В их среде старались спрятаться и вышедшие в тираж пираты британских колоний.
От пиратов трудно было ждать учтивости
Хотя в Новом Свете большинство из них грабило, чтобы выжить, они насиловали женщин, пытали офицеров и убивали пассажиров без разбора. Бывшим плантационным рабам было не за что любить плантаторов и представителей власти.
Но и когда пираты стали превращаться в подобие викингов — то есть, грабили, пока в силах, и обзаводились на берегу домом и хозяйством, когда выходили в тираж — они оставались свирепыми. Если в Старом Свете известны истории, когда в корсары уходили дворяне и, общаясь с пассажирами и капитаном, вели себя порой благородно, то в Новом Свете никто бы не отпустил пассажирку не тронутой, как бы охотно она ни снимала кольца с пальцев.
Кадр сериала «Чёрные паруса».
Кроме того, французские пираты забирали рабов, которые пригодились им, когда приходила пора сходить на берег, или которых они продавали уже осевшим буканьерам.
У пиратов были строгие законы
Хотя они творили беззаконие, по отношению к своему экипажу и другим пиратам они соблюдали строгие правила чести. Тот, кого поймали на краже у своего или нечестно дележе, другие пираты судили и жестоко наказывали. От грабежа были защищены даже искалеченные и обессилевшие члены морского братства.
Чаще всего расправа была быстрой и короткой, но иногда пираты проявляли чудеса садизма, например, пропускали в качестве казни человека под килем корабля, где он не только страдал, долго оказываясь без воздуха, но и мучился от того, что его кожу буквально сдирали с мяса налипшие на дно корабля ракушки.
Высаживание на необитаемом острове тоже практиковалось, но выглядело не так, как в романах и фильмах. Остров выбирался без растительности и живности. Наказанный мучительно умирал от жажды под палящим солнцем — если ему не везло, конечно, наловить и поесть сырой рыбы. Мало кто спасался с таких островов.
Пираты заключали гей-браки
В законы пиратов входило упорядочивание однополых отношений в экипаже. Брачный союз между двумя мужчинами назывался матлотаж, он подразумевал безграничное совместное владение всем имуществом, которое было а распоряжении супругов. К имуществу относились и женщины: если одно в везло обзавестись женой, она становилась женой и другому. Впрочем, известен и обратный случай, когда в матлотаж состояли две пиратки и делили они мужчину.
Супруг также имел право получать в наследство не только имущество супруга, но и его предполагаемую долю в добыче, если один из партнёров умер до делёжки, в процессе грабежа. К этому праву взывает в одном из рассказов о капитане Бладе у Рафаэля Сабатини один из товарищей Блада, когда речь идёт о делёжке добытого сокровища.
Кадр сериала «Чёрные паруса».
Правда, если у супругов была жена, то она тоже получала долю после смерти своего основного мужа. Женщина, появляясь в однополой паре третьим лицом, часто нарушала идиллию, которой были знамениты пиратские пары: известно много случаев, когда один любовник брал на себя муки ради другого, например, половину наказания. Но стоило появиться женщине, и выявлялось, что далеко не все пираты заинтересованы именно в мужчинах. Начинались сцены ревности, которые могли заканчиваться убийством или двумя (когда один супруг убивал жену, а другой убивал за это первого).
Но есть и обратные истории. Например, пара пиратов поехала в порт и заплатила большие деньги за проститутку. Но в результате они только посмотрели, как она раздевается догола, и поняли, что дальше им неинтересно.
Кадр сериала «Чёрные паруса».
Несмотря на то, что пираты представляли себя более-менее единым братством, у них, вопреки стереотипам, не было единого флага. Каждый капитан придумывал собственный, выражавший не только род его занятий, но и индивидуальность. Кроме того, частенько пираты грабили под государственными флагами, чтобы усыпить бдительность жертв.
Текст: Лилит Мазикина.
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