10 древнейших изображений, открывающих новые факты: Безбородый Иисус, отпечаток руки пикта и другие

1. Раннее палеолитическое искусство в Бургундии

Раннее палеолитическое искусство в Бургундии.

2. Древняя игра

Таинственная игра Ближнего Востока.

3. Секретное сообщение

Секретное сообщение на куске керамики.

4. Самое старое из современных названий Иерусалима

«Ханания, сын Додалоса из Иерусалима».

5. Камни голода

Камни голода.

6. Жизнь жреца

Из жизни одного жреца.

7. Древний отпечаток руки

Древний отпечаток.

8. Охота на ленивца

Как это было: Работа на ленивца.

9. Ледниковый период

Ледниковый период - время непростое.

10. Безбородый Иисус

Находка, которую считают первой в своём роде.