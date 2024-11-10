10 необычных вариантов использования гвоздики

Гвоздика — специя, обладающая многими полезными свойствами для борьбы с простудными заболеваниями, поддержания чистоты дома и защиты сада от вредителей. Гвоздика является известным антибактериальным и болеутоляющим средством, помогая при тошноте, зубной боли и плохом пищеварении, а в совокупности с чесноком — естественным противогельминтным средством.

Вот 10 наиболее интересных альтернативных вариантов использования гвоздики:

Половину чайной ложки высушенной и измельченной мальвы и три зубчика гвоздики залейте стаканом кипятка. Дайте постоять 10 минут, процедите через ситечко и остудите. Стакана настоя должно хватить на два применения. Мальва обладает успокаивающим и противовоспалительным действием на десны, а гвоздика — избавляет от вредных микробов.Гвоздика — это также одно из самых популярных народных средств от зубной боли. Просто положите зубчик рядом с больным зубом и зафиксируйте ватным тампоном. Этот метод поможет успокоить боль до посещения стоматолога.Чтобы приготовить эффективный и не раздражающий кожу порошковый дезодорант, насыпьте 2 ложки пищевой соды и 4 зубчика гвоздики в небольшую емкость с крышкой. Плотно закройте контейнер, тщательно перемешайте и оставьте на один день. Пищевая сода приобретет характерный аромат, а вы получите очень приятный в использовании дезодорант, который следует наносить также, как и тальк.Если чувствуете легкое подташнивание (например, во время поездки), попробуйте прибегнуть к естественному и безвредному лекарству. Просто пожуйте гвоздику в течение нескольких минут. Кроме того, это действенное средство для предотвращения неприятного запаха изо рта.Если вас беспокоит плохое пищеварение, можно приготовить настой из 5 зубчиков гвоздики, 1 апельсина и 2 семечек кардамона и 1 чайной ложки меда. Вымойте апельсин и нарежьте его тонкими ломтиками. Положите в кастрюлю вместе с гвоздикой и семенами кардамона. Налейте 1,5 л воды и варите 30 минут. Выключите огонь, растворите мед и накройте крышкой. Оставьте на 30 минут, затем процедите жидкость, вылейте ее в стеклянную бутылку и храните в холодильнике.Пряные специи помогают поглощать и бороться с неприятными запахами, поэтому отлично подходят для ароматизации белья. Заполните тканевый мешочек гвоздикой, добавив по желанию корицу, мускатный орех, лаванду или черный перец и положите в ящики или шкафы с бельем.Вот интересный рецепт приготовления ароматического спрея на основе гвоздики и корицы.1 большая чашка с водой;1 чашка уксуса;1 большая ложка экстракта ванили или цитрусовых;1 чайная ложка гвоздики;1 палочка ванили.Вылейте все ингредиенты в кастрюлю и нагревайте на медленном огне около 5 минут. Дайте остыть, процедите и вылейте полученную смесь в спрей.Использование гвоздики в сочетании с цитрусовыми может стать прекрасным новогодним украшением для дома. Просто вставьте зубчики гвоздики в апельсины или мандарины и положите в тарелку в качестве декора.Чеснок является мощным природным репеллентом, поэтому вы можете использовать его для приготовления спрея от насекомых. Залейте измельченный чеснок и несколько зубчиков гвоздики двумя чашками воды. Дайте настояться и добавьте еще 3 л воды. Вы получите натуральный инсектицид для защиты растений, который рекомендуется применять вечером или ранним утром.Чтобы дезодорировать ковры и облегчить их чистку, можно прибегнуть к помощи ароматических специй. Так гвоздика с ее стойким ароматом оставит приятный аромат на ваших коврах. Измельченные зубчики гвоздики насыпают на ковер и оставляют действовать в течение нескольких минут, затем тщательно пылесосят. Чтобы специи не окрасили ворс, обязательно проведите тест на малозаметном месте. Другие полезные специи: корица, тимьян, мускатный орех, розмарин и имбирь.