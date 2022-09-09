Справедливо осудили или по ошибке обидели вдовствующую императрицу Цыси

Печально известная своими манипуляциями и безжалостностью, вдовствующая императрица Цыси вошла в историю Китая как одна из самых ненавистных фигур всех времён. Но была ли оправдана вся эта ненависть, или быть может, Леди-дракон всё-таки была ошибочно дискредитирована – узнаем из следующей статьи.
Предыстория
Флаг династии Цин. \ Фото: wikimedia.org.
В девятнадцатом веке династия Цин была расшатана политическими волнениями и экономическими проблемами. Столкнувшись с западными вторжениями и угрозами со стороны развивающейся Японии, китайское правительство висело на волоске. Во главе этого тонущего корабля империи стояла вдовствующая императрица Цыси. Введённое в заблуждение и омрачённое бесконечными проблемами правление императрицы часто называют движущей силой безвременного падения империи. Для историков и западных наблюдателей упоминание Цыси вызывает в воображении гротескный образ деспота, который цеплялся за власть и сопротивлялся переменам. Однако некоторые учёные и историки утверждают, что она была козлом отпущения за падение династии.
Ранние годы
Итальянская карта с показанным на ней «Королевством Нюйчжи» или «Цзинскими татарами», которые «оккупировали Китай и управляют им», к северу от Ляодуна и Кореи. \ Фото: bing.com.
Она родилась в 1835 году в одной из самых влиятельных маньчжурских семей. Как говорили, будущая вдовствующая императрица Цыси была умным и проницательным ребёнком, несмотря на отсутствие формального образования. В шестнадцать лет перед ней официально открылись двери Запретного города, поскольку она была выбрана наложницей двадцатиоднолетнего императора Сяньфэна. Несмотря на то, что она начинала как наложница низкого ранга, она получила известность после рождения старшего сына Цзайчуня - будущего императора Тунчжи. С рождением многообещающего наследника весь двор погрузился в праздничное настроение, устраивая пышные вечеринки и торжества.
Слева направо: Ранний портрет приёмной матери императора Сяньфэна. \ Императрица Цыси.
Однако за пределами дворца династия была подавлена продолжающимся восстанием Тайпинов и Второй опиумной войной. После поражения Китая в последней войне правительство было вынуждено подписать мирные договоры, которые привели к потере территорий и нанесению ущерба контрибуции. Опасаясь за свою безопасность, император вместе со своей семьёй бежал в Чэндэ, летнюю императорскую резиденцию, и оставил государственные дела своему сводному брату, принцу Гуну. Обезумевший от череды унизительных событий, император Сяньфэн вскоре умер в депрессии, передав трон своему пятилетнему сыну Цзайчуню.
Закулисные бразды правления
Слева направо: Одна из самых ранних картин с изображением молодой Цыси. \ Императорский портрет императора Сяньфэна.
Перед смертью император назначил восемь государственных чиновников для руководства молодым императором Тунчжи до его совершеннолетия. Цыси, тогда известная как Благородная супруга И, организовала переворот в Синью вместе с первой женой покойного императора, императрицей Чжэнь, и принцем Гуном, чтобы захватить власть. Вдовы получили полный контроль над империей в качестве соправителей, а императрица Чжэнь была переименована во вдовствующую императрицу «Цыань» (что означает «благожелательный мир»), а благородная супруга И стала вдовствующей императрицей «Цыси» (что означает «благожелательная радость»). Несмотря на то, что регенты были фактическими правителями, им не разрешалось появляться на судебных заседаниях, и они должны были отдавать приказы за занавесом. Известная как «правление за кулисами», эта система была принята многими женщинами-правителями или авторитетными фигурами в истории Китая. В том, что касалось иерархии, Цыань предшествовала Цыси, но поскольку первая не была вовлечена в политику, вторая на самом деле была той, кто дёргал за ниточки.
Павильон с Прекрасными пейзажами, где Цыси родила императора Тунчжи. \ Фото: bing.com.
Традиционные интерпретации этого баланса сил, а также переворота в Синью, выставили Цыси в негативном свете. Некоторые историки использовали переворот, чтобы подчеркнуть жестокий характер вдовствующей императрицы Цы, подчёркивая, как она либо доводила назначенных регентов до самоубийства, либо лишала их власти. Другие также критиковали её за то, что она встала на сторону более сдержанной Цыань, чтобы консолидировать власть - явное свидетельство её проницательной и манипулятивной натуры.
Регенство
Слева направо: Фотография принца Гуна, важнейшего союзника Цыси во время переворота в Синью. \ Портрет вдовствующей императрицы Цыань (соправительницы Цыси), вместе с которой Цыси устроила переворот в Синью.
Несмотря на крайне негативные взгляды вдовствующей императрицы Цы, её совместные усилия с принцем Гуном по модернизации нации в середине девятнадцатого века не остались незамеченными. Реставрация Тунчжи, как часть Движения за самоукрепление, была начата Великой вдовствующей императрицей в 1861 году, чтобы спасти империю. Ознаменовав краткий период оживления, цинскому правительству удалось подавить восстание тайпинов и другие восстания в стране. Также было построено несколько арсеналов по образцу западных, что значительно укрепило военную оборону Китая.
Одновременно и постепенно совершенствовалась дипломатия с западными державами в попытке изменить имидж Китая на западе как варварской нации. Это привело к открытию Цзунли ямэнь (Совет министров иностранных дел) и Тунвэньгуань (Школа комбинированного обучения, в которой преподавались западные языки). Внутри правительства внутренние реформы также привели к сокращению коррупции и продвижению способных чиновников – с маньчжурской этнической принадлежностью или без неё. При поддержке Цы это стало решающим отходом от традиций императорского двора.
Фотография принцессы Жуншоугулунь (сидит в центре), дочери принца Гуна. \ Фото: wikimedia.org.
В то время как вдовствующая императрица признавала таланты при императорском дворе, она также была известна тем, что действовала на основе своей паранойи, когда эти таланты становились слишком сильными. Это было очевидно из её попыток подорвать влияние принца Гуна, с которым она работала над стабилизацией нации после внезапной смерти императора. Как принц-регент, Гун сыграл важную роль в подавлении восстания тайпинов и обладал значительным влиянием в Цзунли ямэнь. Опасаясь, что её бывший союзник мог стать слишком могущественным, Цы публично обвинила его в высокомерии и лишила его всех полномочий, но позже принц Гун восстановил свою власть, так и не наладив отношения с Цы.
Власть
Церемониальный головной убор, который, вероятно, носила императрица Цыси. \ Фото: i.pinimg.com.
В 1873 году два соправителя, вдовствующая императрица Цыси и вдовствующая императрица Цыань, были вынуждены вернуть власть шестнадцатилетнему императору Тунчжи. Однако неудачный опыт молодого императора в управлении государством оказался для Цы ступенькой к возобновлению регентства. Его преждевременная смерть подвергла трон опасности и это стало очередным подходящим моментом для вмешательства Цы, чтобы направить империю в желаемое русло: она настояла на том, чтобы её племянник, трёхлетний Цзайтянь, занял трон, объявив его своим приёмным сыном. Это нарушало кодекс династии Цин, поскольку наследник не должен был принадлежать к тому же поколению, что и предыдущий правитель. Тем не менее, решение императрицы осталось неоспоримым в суде. Малыш был провозглашён императором Гуансюем, что привело к восстановлению совместного регентства.
Благодаря мастерским манипуляциям Цы кризис преемственности был преодолен и позволил второй фазе Движения за самоукрепление беспрепятственно продолжаться. В этот период Китай развил свои секторы торговли, сельского хозяйства и промышленности под руководством доверенного помощника Цы Ли Хунчжана. Опытный генерал и дипломат, Ли сыграл важную роль в укреплении вооружённых сил Китая и модернизации военно-морского флота для противодействия быстро растущей японской империи.
Императрица Сяочжэй.
В то время как Китай успешно продвигался по пути модернизации в рамках Движения за самоукрепление, вдовствующая императрица с подозрением относилась к ускоренной вестернизации. Неожиданная смерть её соправителя Цыань подтолкнула Цы к усилению своей власти, поскольку она намеревалась подорвать прозападных реформистов при дворе. Одним из них был её заклятый враг, принц Гун. В 1884 году Цы обвинила его в некомпетентности после того, как он не смог остановить французское вторжение в Тонкин, Вьетнам – регион, находящийся под сюзеренитетом Китая. Затем она воспользовалась шансом отстранить его от власти в Большом совете и Цзунли ямэнь, поставив на его место лояльных ей подданных.
Вдовствующая императрица Цыси (спереди посередине) позирует со своими придворными и со своей племянницей. \ Фото: google.com.
В 1889 году императрица прекратила своё второе регентство и передала власть императору Гуансюю, который достиг совершеннолетия. Несмотря на свою отставку, Цы оставалась ключевой фигурой при императорском дворе, поскольку чиновники часто обращались к ней за советом по государственным делам, иногда даже в обход императора. После сокрушительного поражения Китая в Первой японо-китайской войне его технологическая и военная отсталость ещё больше проявились. Западные имперские державы также ухватились за возможность потребовать уступок от цинского правительства.
Новоиспечённый император, осознав необходимость перемен, дал старт Стодневной реформе при поддержке таких реформистов, как Кан Ювэй и Лян Цичао. В духе реформ император вынашивал план свержения политически консервативной императрицы. Взбешённая Цы предприняла государственный переворот с целью свержения императора и положила конец Стодневной реформе. Многие историки полагали, что, свернув запланированные реформы, консерватизм императрицы фактически лишил Китай последнего шанса осуществить мирные перемены, ускорив падение династии.
Восстание
Слева направо: Портрет принца Гуна. \ Императорский портрет императора Гуансюя.
На фоне борьбы за власть при императорском дворе китайское общество становилось всё более расколотым. Разочарованные политической нестабильностью и широко распространёнными социально-экономическими беспорядками, многие крестьяне винили в упадке Китая натиск западных вторжений.
Повстанцы, прозванные западом «боксёрами», возглавили восстания против иностранцев в северном Китае, уничтожая собственность и нападая на западных миссионеров и китайских христиан. Когда насилие распространилось на Пекин, где были уничтожены иностранные представительства, цинский двор больше не мог закрывать на это глаза. Издав указ, приказывающий всем армиям атаковать иностранцев, вдовствующая императрица Цы поддержала повстанцев, что вызвало неминуемый гнев иностранных держав.
Ихэтуаньское восстание. \ Фото: britannica.com.
В августе Альянс восьми стран, состоящий из войск Германии, Японии, России, Великобритании, Франции, Соединённых Штатов, Италии и Австро-Венгрии, штурмовал Пекин. Освобождая иностранцев и китайских христиан, войска разграбили столицу, вынудив императрицу бежать на юго-восток в Сиань. Решающая победа союзников привела к подписанию спорного Боксёрского протокола в сентябре 1901 года, где жёсткие карательные условия нанесли ещё больший ущерб Китаю. Императрица и империя заплатили высокую цену, понеся более трёхсот тридцати миллионов долларов долга по репарациям, плюс двухлетний запрет на импорт оружия.
Восстание повстанцев широко рассматривалось как точка невозврата, когда империя Цин оказалась бессильной против иностранных вторжений и взрывного общественного недовольства. Открыто обвинив себя в том, что империя столкнулась с невыносимыми последствиями, вдовствующая императрица Цы начала десятилетнюю кампанию по восстановлению репутации Китая и возвращению иностранной благосклонности.
Падение пекинского замка, вражеская армия, изгнанная из императорского замка союзными армиями, Торадзиро Касаи. \ Фото: radixuk.org.
С начала 1900-х годов она начала разрабатывать новые политические реформы, направленные на улучшение образования, государственного управления, вооружённых сил и конституционного правительства. Цы стремилась извлечь уроки из болезненных военных поражений империи, определяя направления реформ и прокладывая путь к конституционной монархии. Древняя имперская система экзаменов была отменена в пользу образования западного образца, и военные академии появились по всей стране. В социальном плане Цы также боролась за многие реформы, беспрецедентные в истории Китая, такие как разрешение ханьско-маньчжурских браков и отмена связывания ног.
Несмотря на благие намерения, реформы императрицы не были достаточно значительными, чтобы обратить вспять упадок империи, и вместо этого вызвали ещё большее общественное недовольство. На фоне подъёма антиимперских радикалов и революционеров, таких как Сунь Ятсен, империя снова погрузилась в хаос. В 1908 году император Гуансюй умер в возрасте тридцати семи лет – событие, которое, по общему мнению, было подстроено императрицей, чтобы удержать его от власти. Перед собственной смертью могущественная вдовствующая императрица посадила на трон наследника – своего малолетнего внучатого племянника Пу И, последнего императора династии Цин. После смерти «Леди-дракона» вскоре должна была начаться новая, тревожная глава перехода Китая к современной республике, поскольку династия медленно приближалась к своему неизбежному концу после Синьхайской революции.
Наследие
Вдовствующая императрица Цыси держится за руки с четвёртой дочерью принца Цин (слева от неё) и главным дворцовым евнухом Ли Ляньином (справа от нее). \ Фото: en.wikipedia.org.
Будучи высшим авторитетом, в конечном счёте именно ошибочные решения вдовствующей императрицы посеяли хаос в империи. Наиболее примечательно, что её подозрения в отношении Запада и неправильное управление дипломатическими отношениями привели к тому, что она, к сожалению, поддержала повстанцев. Её необузданные привычки тратить деньги также принесли ей испорченную репутацию. Тщеславие Цы, её любовь к камере и тщательно продуманные детали её роскошного образа жизни продолжают захватывать воображение публики и сегодня. Благодаря своей политической проницательности, ясной как день, императрица, несомненно, заслужила своё место в истории Китая как правитель-манипулятор, нетерпимый к любой оппозиции. Однако ревизионисты, утверждали, что Цы стала козлом отпущения за консерватизм, подобно Марии-Антуанетте во время Французской революции.
Мемориальная башня гробницы вдовствующей императрицы Цыси. \ Фото: google.com.
Учитывая масштабы западных вторжений и внутренних раздоров, императрица также стала жертвой обстоятельств. Вместе с Цыань и принцем Гуном её вклад в Движение за самоукрепление действительно модернизировал империю после Второй опиумной войны. Что ещё более важно, её реформы в период Новой политики заложили основы для глубоких социальных и институциональных изменений после 1911 года. Прошло более ста лет со дня смерти великой вдовствующей императрицы, но её влияние на китайскую историю остаётся предметом дискуссий.
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