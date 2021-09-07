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Искусство превращать хаос в красоту

Молодой художник Чен Йингжи (или Hua Tunan) объединил традиционное китайское искусство и западные граффити. В результате получилась оригинальная техника рисования брызгами красок.

Искусство превращать хаос в красоту


Искусство превращать хаос в красоту

Искусство превращать хаос в красоту

Искусство превращать хаос в красоту

Искусство превращать хаос в красоту

Искусство превращать хаос в красоту

Искусство превращать хаос в красоту

Искусство превращать хаос в красоту

Искусство превращать хаос в красоту

Искусство превращать хаос в красоту

Искусство превращать хаос в красоту

Искусство превращать хаос в красоту

Искусство превращать хаос в красоту

Искусство превращать хаос в красоту

Искусство превращать хаос в красоту

Искусство превращать хаос в красоту

Искусство превращать хаос в красоту

Искусство превращать хаос в красоту

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