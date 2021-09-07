Искусство превращать хаос в красоту

С нами не соскучишься!

Молодой художник Чен Йингжи (или Hua Tunan) объединил традиционное китайское искусство и западные граффити. В результате получилась оригинальная техника рисования брызгами красок.













































































источник





Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)





