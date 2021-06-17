Интересные факты про немецкие автобаны, которые вы могли не знать

О, автобан! Это дорога мечты каждого лихача! Или, по крайней мере, каждого, кто хотел бы хоть ненадолго стать лихачом. Но насколько безрассудными могут быть водители, едущие по автобану? Несмотря на мнение большинства людей, на этих участках шоссе на самом деле существует скоростное ограничение, так что представление о том, что по автобану можно ездить на любой скорости, ошибочно.



Что касается получения водительских прав, позволяющих выехать на скоростную автостраду… это не так просто, как можно было бы подумать. Конечно, бывают и случайные столкновения. И для тех копуш, которые счастливы услышать, что на автобане на самом деле существуют скоростные ограничения: не слишком радуйтесь… там также существует и минимальное ограничение скорости и довольно ощутимые штрафы за неумение ездить по скоростному шоссе.



Кто-то будет рад узнать, что автобан на самом деле не был идеей Гитлера, хотя эти автомагистрали и стали появляться во времена Третьего рейха. Кроме того, несмотря на всё многообразие современных суперкаров, рекорд скорости для автобана был установлен компанией автомобилем Mercedes Benz ещё в 1938 году, и с тех пор ещё никем не побит.



Существует ещё немало интересных вещей, которые многие не знали про скоростные автомобильные магистрали Германии, и это только начало…



10. Немцы обучаются езде по автобану

9. На автобанах скоростное не только движение, но и строительство

8. Автобаны строились во времена Третьего рейха, но не были идеей Гитлера

7. Да, на автобане действуют скоростные ограничения

6. На автобане также действуют и ограничения минимальной скорости

5. Самые наиболее встречающиеся автомобили на автобане — VW Golf и VW Jetta

4. Рекорд скорости составляет 268,8 миль в час (432,59 км/ч)… и был установлен ещё в 1938 году

3. Крупнейшая авария на автобане вовлекла 259 автомобилей

2. На автобанах могут приземляться самолёты

1. Существует хит 1975 года про автобан длительностью 22 минуты