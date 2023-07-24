5 интересных фактов о комоде, которые обязательно стоит знать

Сейчас комод – очень популярный, практичный, красивый предмет мебели, который занимает свою нишу в современном интерьере. Он встречается практически в каждом доме, но так было не всегда. Сегодня мы делимся интересными фактами о происхождении комода, и о том, как его можно применить в современном интерьере.
Сундук- комод- журнальный столик
Что означает слово «комод»?
Слово «комод» заимствовано у французов. В переводе commode означает «удобный», что вполне оправдано. Такой предмет мебели, имеющий выдвижные ящики для хранения вещей, в России раньше называли шаф или скрыня.
Когда и где появился?
В обиход комоды вошли в начале 18-го столетия. Его прародителем считается сундук. Хотя существуют разные версии происхождении этого предмета мебели. По одной из них, комод появился в Италии в 17 столетии. Тогда это был невысокий шкаф с распашными дверками. Его называли креденцом, и предназначен он был для хранения посуды.
Затем комод был модернизирован и появился уже во Франции. Но все же, вначале был сундук, который, постепенно видоизменялся, подрастал, и со временем приобрёл опорные ножки.
Комод образца 1775 года
Не всегда было удобно находить необходимую вещь в сундуке, в результате были изобретены выдвижные ящики. Так затем появились дверцы и сплошные фасады. Так сундук преобразовался в невысокий шкаф, у которого был выдвижной ящик и две двери. Это и был тот самый итальянский креденец.
Звездный час комода
Эпоха рококо – звездный час комода. Как раз в это время комод приобрёл изящный дизайн, а в отделке мастера начали использовать перламутр, панцири черепах, слоновую кость, драгоценные (полудрагоценные камни).
Обязательными элементами комода были позолоченные детали. В это же время появились другие виды комодов: с зеркалом (для будуара), а также комод-секретер, предназначенный для кабинета. Правда, такой предмет мебели могли позволить себе только состоятельные особы.
Функциональность – прежде всего
Эпоха ампира и классицизма также повлияли на внешний вид комода. В этот период делали ставку на функциональность. В декоре прослеживалась сдержанность, контуры были более чёткими. Модные формы того времени – правильный параллелепипед, а также полуовальные и полукруглые фасады.
Интересно, что первым в спальных комнатах появился комод, а не шкаф. Всё потому, что для хранения вещей отводились отдельные гардеробные, а в комоде помещали только самое необходимое, в основном, белье (чтобы оно было всегда под рукой).
Что влияло на внешний вид комода?
На внешний вид комода влияла страна, в которой он находился. Например, англичане в период Викторианской эпохи первыми начали применять белый лак для комода. Также им принадлежит идея украшения комода резьбой в виде цветочной гирлянды.
В Америке предпочитали комоды, у которых были фигурные ножки и расписные панели. А французские мастера создали очень узкую модель комода, её можно было вписать в любой интерьер.
В некоторых странах этот предмет интерьера имел скромный дизайн, например, в Советском Союзе производили очень лаконичные и лишенные вычурности комоды.
Комод в советском стиле
Известно, что были и походные раскладные варианты комодов, которые собирались быстро на месте. Они пользовались большой популярностью у путешественников.
Современный комод
Комод с полупрозрачными ящиками
Зеркальный комод в детской
Белый комод в скандинавском стиле
Презентабельный комод в интерьере гостиной
Светлый комод в эклектическом интерьере
Классический комод из массива дерева
Угловой компактный комод
Оригинальная модель ящиками, которые обозначают, что и где необходимо в нём хранить
Полукруглый компактный и функциональный комод
Известно, что прародителем комода стал сундук, но он не ушёл из жизни человека, и используется в интерьерах до сих пор.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
5 интересных фактов о комоде, которые обязательно стоит знать
Сейчас комод – очень популярный, практичный, красивый предмет мебели, который занимает свою нишу в современном интерьере. Он встречается практически в каждом доме, но так было не всегда. Сегодня мы делимся интересными фактами о происхождении комода, и о том, как его можно применить в современном интерьере.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии