8 исторических строений, которые могут удивить даже искушенных путешественников

1. Храм Геркулеса Непобедимого или Геркулеса Масличного (Рим, Италия)

Храм Геркулеса Непобедимого – самое древнее сооружение Рима, практически полностью построенное из мрамора (Италия). | Фото: wikimapia.org.

Колонны Храма Геркулеса Непобедимого – самые яркие и исторически ценные элементы небольшого святилища (Рим, Италия).

2. Храм Посейдона на мысе Сунион (Греция)

Остатки былого величия Храма Посейдона на легендарном мысе Сунион (Греция). | Фото: putidorogi-nn.ru.

С мыса Сунион, где находится Храм Посейдона, открывается фантастический вид на море и побережье (Греция).

3. Храм Гефеста (он же Гефестейон) в Тиссионе (Греция)

Храм Гефеста – один из самых хорошо сохранившихся архитектурных сооружений древности (все 34 колонны и даже крыша сохранились в первозданном виде).

Несмотря на то, что памятник архитектуры настолько уникален, греческие власти не спешат реставрировать и облагораживать территорию (Гефестейон, Греция). | Фото: twins-athens.com.

4. Церковь Святого Спасителя в Ани (Турция)

Церковь Святого Спасителя находится среди руин города Ани (Турция).

В 1955 году древняя церковь армянского царства была расколота ударом молнии (Турция).

5. Базилика Святой Марии Магдалины в Аббатстве Везле (Франция)

Церковь Святой Марии Магдалины была построена в XII веке в бенедиктинском аббатстве в Везле (Франция). | Фото: lookandtravel.ru.

Каждый элемент, каждая деталь в базилике Святой Марии Магдалины является лучшим примером романского стиля в архитектуре и искусстве (Франция). | Фото bigpicture.ru.

6. Храмовый комплекс Мишон (Вьетнам)

Некогда прекрасный храмовый комплекс Мишон не пощадило ни время, ни военные конфликты, что привело к его упадку (Вьетнам). | Фото: ru-travel.livejournal.com.

Достижения древних зодчих и мастеров внесли в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО (Храмовый комплекс Мишон, Вьетнам).

7. Крепость Инкальяхта (Боливия)

Крепость Инкальяхта – один из наиболее ярких археологических памятников периода Цивилизации инков (Боливия). | Фото: dostoyanieplaneti.ru.

Все, что осталось от древней крепости Инкальяхта (Боливия).

8. Зиккурат Чога-Зенбиль в Хузестане (Иран)

Первоначально зиккурат Чога-Зенбиль имел внушительные размеры: сто метров с каждой стороны и около 50 м в высоту, пять уровней, на вершине которых и был построен храм (3D-визуализация). | Фото: amusingplanet.com.

В былые времена зиккурат Чога-Зенбиль имел богато украшенный фасад, покрытый глазурованной синей и зеленой плиткой, а внутри были созданы мозаики из стекла и слоновой кости, статуи и барельефы (Иран).