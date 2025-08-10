8 исторических строений, которые могут удивить даже искушенных путешественников

Уже давно проложены туристические маршруты и на их пути оказываются лишь известные памятники архитектуры, о которых знают практически все современные путешественники (и диванные, в том числе). Но это не единственные объекты, которые заслуживают нашего внимания. Чтобы исправить эту несправедливость, авторы Novate.
1. Храм Геркулеса Непобедимого или Геркулеса Масличного (Рим, Италия)
Храм Геркулеса Непобедимого – самое древнее сооружение Рима, практически полностью построенное из мрамора (Италия). | Фото: wikimapia.org.
Мало кто знает, что самым древним итальянским сооружением из мрамора, сохранившимся до наших дней, является Храм Геркулеса Непобедимого (лат. Hercules Victor) или Геркулеса Масличного (лат. Hercules Olivarius). Находится небольшое сооружение в виде толоса (небольшое круглое сооружение, состоящее из колоннады) на территории Бычьего Форума (торговой площади) в Риме. Появилось удивительное строение приблизительно в 120 г. до нашей эры. Примечательным элементом в этом необычном сооружении являются все-таки колонны, созданные согласно канонам коринфского ордера с капителями, напоминающими корзину из веток и листьев. 20 мраморных колонн (сохранилось 19) были установлены вокруг целлы (внутреннее святилище), и вся эта конструкция находилась под низкой крышей.
Колонны Храма Геркулеса Непобедимого – самые яркие и исторически ценные элементы небольшого святилища (Рим, Италия).
Примечательно: По сей день неизвестно, кому все-таки посвящался храм диаметром 10,7 метров при высоте колонн – 15 м.присущи для Рима многие годы считалось, что он был святилищем Весты – богини семьи и домашнего очага (по аналогии с подобным круглым храмом в ее честь только в другом месте). Во времена Наполеона префект Рима, нашел доказательство, что этот храм строили в честь Геркулеса, вот с тех пор его и называют Hercules Victor.
2. Храм Посейдона на мысе Сунион (Греция)
Остатки былого величия Храма Посейдона на легендарном мысе Сунион (Греция). | Фото: putidorogi-nn.ru.
Мало кто из отдыхающих на берегах Греции знает о существовании Храма Посейдона, расположенного в южной части Аттики, которая согласно древнегреческим легендам всегда была зоной повышенного конфликта между Афиной и верховным богом моря. Величественное сооружение было возведено на вершине скалы в 490 году до нашей эры, хотя это место еще много веков до этого события являлось священным. Да это и понятно, место сосредоточения двух культов не могло не привлекать древних людей, стремящихся выразить свое поклонение перед божествами.
С мыса Сунион, где находится Храм Посейдона, открывается фантастический вид на море и побережье (Греция).
Несмотря на то, что это место малоизвестно в качестве туристических достопримечательностей, зато оно прославилось в веках благодаря Одиссее и древнегреческим мифам. А еще мыс Сунион стал местом притяжения для влюбленных, поскольку считается самым романтическим оазисом Греции.
3. Храм Гефеста (он же Гефестейон) в Тиссионе (Греция)
Храм Гефеста – один из самых хорошо сохранившихся архитектурных сооружений древности (все 34 колонны и даже крыша сохранились в первозданном виде).
Несмотря на то, что памятник архитектуры настолько уникален, греческие власти не спешат реставрировать и облагораживать территорию (Гефестейон, Греция). | Фото: twins-athens.com.
Одним из самых увлекательных и загадочных мест в Афинах является холм Колона, точнее сказать, его вершина, на которой находится Храм Гефеста, построенный в 460—420 гг. до нашей эры. На данный момент нет ни одного древнего строения в мире, которое бы настолько хорошо сохранилось, хотя потомки так и не определились, кому же был посвящен этот храм. Современные ученые предполагают (несмотря на множество фресок, посвященных подвигам Геракла), что это святилище было построено в честь бога огня Гефеста и богини Афины – покровительницы города и ремесленников. Кстати сказать, за пределами Греции об этом храме мало кто знает, даже несмотря на то, что он единственный остался в первозданном виде и прекрасно сохранился. Хотя есть надежды, что о древнем сооружении, являющимся весомым звеном среди более известных архитектурных шедевров, никто не забудет, ведь Храм Гефеста был внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
4. Церковь Святого Спасителя в Ани (Турция)
Церковь Святого Спасителя находится среди руин города Ани (Турция).
К сожалению, от древнего города Ани – столицы могущественного армянского царства к сегодняшнему дню остались лишь жалкие руины, среди которых можно увидеть церковь Святого Спасителя. Ее история, как и становление государства была перенасыщена событиями. В XI веке, когда город Ани, раскинувшийся на треугольной возвышенности, являлся столицей одноименного царства, построили более тысячи церквей и храмов, которые были одними из самых технически и художественно совершенных в мире. Но захватнические войны и беспощадное время практически не оставило следа от былого величия древнего города.
В 1955 году древняя церковь армянского царства была расколота ударом молнии (Турция).
Церковь Святого Спасителя, возвышающаяся на холме, могла бы стать одним из самых удивительных творений царства, сохранившихся по сей день, но в 1955 году она была расколота ударом молнии пополам. К сожалению, даже такая притягательная достопримечательность не стала спасательной соломинкой для увеличения туристического трафика. Руины старого армянского города, как и самого храма не являются популярным экскурсионным маршрутом (сказывается равнодушие турецкого правительства к армянским артефактам). Более того, согласно отчета Фонда мирового наследия Global Heritage Fund, древний город Ани вместе с археологическими памятниками вошел в список шедевров, которым угрожает полное уничтожение.
5. Базилика Святой Марии Магдалины в Аббатстве Везле (Франция)
Церковь Святой Марии Магдалины была построена в XII веке в бенедиктинском аббатстве в Везле (Франция). | Фото: lookandtravel.ru.
Каждый элемент, каждая деталь в базилике Святой Марии Магдалины является лучшим примером романского стиля в архитектуре и искусстве (Франция). | Фото bigpicture.ru.
Бенедиктинское аббатство в Везле – одно из самых примечательных памятников архитектуры и искусства романского периода, которое сохранилось до наших дней. Особенно ценится базилика Святой Марии Магдалины, где, по преданию, хранились мощи этой святой. Специалисты утверждают, что вся структура храма, крестовые своды нефа, оформление интерьера, лепнина и декор, потрясающие скульптуры и даже ворота – все это яркий пример стиля, пришедшего на смену античным канонам, раннехристианскому периоду и византийскому искусству. Но об этом знают лишь искусствоведы, а вот туристы не спешат посетить святыню, хотя паломники, как и прежде приходят поклониться своей святой.
6. Храмовый комплекс Мишон (Вьетнам)
Некогда прекрасный храмовый комплекс Мишон не пощадило ни время, ни военные конфликты, что привело к его упадку (Вьетнам). | Фото: ru-travel.livejournal.com.
Достижения древних зодчих и мастеров внесли в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО (Храмовый комплекс Мишон, Вьетнам).
На территории современного Вьетнама, в провинции Куангнам сохранился удивительный комплекс индуистских храмов, возведенный в X столетии. Во времена Тямской империи правители превратили город Мишон в крупный религиозный центр с высокой концентрацией культовых сооружений, которые были богато украшены скульптурами, барельефами, узорами, надписями и присущими для этого региона традиционными элементами. В свое время на территории Мишона был создан гигантский храмовый комплекс, состоящий из 70 культовых объектов, часть которых неплохо сохранились, но вот туристы об этом уникальном месте практически совсем не слышали, особенно европейцы.
7. Крепость Инкальяхта (Боливия)
Крепость Инкальяхта – один из наиболее ярких археологических памятников периода Цивилизации инков (Боливия). | Фото: dostoyanieplaneti.ru.
В Боливии сохранилось одно из самых загадочных поселений древних инков – это крепость Инкальяхта (буквальный перевод «город инков»), возведенная примерно в 1460-х годах с целью охраны территории, на которые то и дело посягали племена других тропических регионов. Несмотря на то, что в крепости не возводились роскошные дворцы и гигантские храмы, подпирающие небеса, как это происходило в Европе, тем не менее древние города и крепости инков могли похвастаться сложными системами дорог, рациональной городской планировкой, уникальными гидротехническими сооружениями и высокой оборонительной способностью крепостей.
Все, что осталось от древней крепости Инкальяхта (Боливия).
После того, как коренные народы потеряли земли, крепость также была покинута, что пагубно сказалось на сохранности архитектурных сооружений. Климатические условия, вандализм и запустение привели к практически полному исчезновению археологического памятника, что вынудило боливийское правительство взять крепость Инкальяхта под защиту. Может это решение станет толчком для разработки туристических маршрутов, что сделает крепость популярной достопримечательностью не только для местных любителей старины.
8. Зиккурат Чога-Зенбиль в Хузестане (Иран)
Первоначально зиккурат Чога-Зенбиль имел внушительные размеры: сто метров с каждой стороны и около 50 м в высоту, пять уровней, на вершине которых и был построен храм (3D-визуализация). | Фото: amusingplanet.com.
На территории современного Ирана сохранился огромный зиккурат Чога-Зенбиль, который на протяжении трех тысяч лет являлся одним из самых удивительных памятников Хузестана и всей страны. А удивляться есть чему, ведь такого рода сооружения не присущи ни этому региону, ни другим местам на планете, кроме Месопотамии, конечно же.
В былые времена зиккурат Чога-Зенбиль имел богато украшенный фасад, покрытый глазурованной синей и зеленой плиткой, а внутри были созданы мозаики из стекла и слоновой кости, статуи и барельефы (Иран).
Зиккурат, построенный приблизительно в 1250-х годах до нашей эры царем Унташ-Напириша в честь великого бога Иншушинака, не использовался для проведения культовых обрядов и жертвоприношений, он предназначался для богов, как место отдыха для них. Оказывается, древние правители таким образом старались задобрить богов, заручаясь их поддержкой и охраной. Были ли целесообразны подобного рода объекты, мы не можем судить, но то, что зиккурат отлично сохранился – большая удача для исследователей, хотя туристы к нему еще не проложили широкую тропу.
