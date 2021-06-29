Чем закончились 7 романов знаменитостей с несовершеннолетними девушками

Отношения между мужчиной и женщиной с большой разницей в возрасте никогда не были редкостью. История знает немало примеров, когда несовершеннолетняя девушка вступала в отношения со взрослым мужчиной. Многие знаменитости заводят романы с юными барышнями, едва окончившими школу или даже теми, кто не успел получить аттестат о среднем образовании. Для девушек это часто первые, самые яркие чувства. К сожалению, такие романы далеко не всегда приводят к браку.
Сергей Шнуров и Оксана Акиньшина
Сергей Шнуров и Оксана Акиньшина. / Фото: www.twimg.com
В своё время роман 16-летней актрисы и 30-летнего музыканта наделал много шума. Оксана Акиньшина дебютировала в кино в 13 лет и во время работы над фильмом «Сёстры» у неё возник роман с Алексеем Чадовым. Но в 2003 году на съёмочной площадке фильма «Игры мотыльков» Оксана познакомилась с Сергеем Шнуровым.
Сергей Шнуров и Оксана Акиньшина. / Фото: www.boom.ms
Оксана практически с первых минут общения попала под воздействие невероятного обаяния музыканта. Она была влюблена, счастлива и совершенно не обращала внимания на попытки знакомых и друзей отговорить её от этой связи. Их страстный роман продлился около пяти лет, затем Шнуров и Акиньшина расстались.
Сергей Ленюк и Лера Кудрявцева
Сергей Ленюк и Лера Кудрявцева. / Фото: www.city-glam.com
В 17-летнем возрасте юная Лера Кудрявцева смогла покорить сердце барабанщика самой популярной группы Советского Союза. Поклонницы «Ласкового мая» были готовы колесить за любимой группой по всей стране. Среди самых преданных фанатов была и Лера Кудрявцева. 23-летний Сергей Ленюк сразу обратил внимание на симпатичную девушку, не сводившую с него взгляда.
Лера Кудрявцева с сыном. / Фото: www.yandex.net
Решение молодых людей узаконить свои отношения встретило резкое осуждение со стороны родителей жениха и продюсеров группы. Тем не менее, Сергей Ленюк и Лера Кудрявцева стали мужем и женой и старательно скрывали своё семейное положение. Однако их чувства не прошли проверку временем. Даже появление на свет их сына Жана положения не спасло. Уже через два года брак распался.
Михаил Галустян и Виктория Штефанец
Михаил Галустян и Виктория Штефанец. / Фото: www.obj.altapress.ru
Они познакомились в ночном клубе ещё в то время, когда Михаил Галустян делал свои первые шаги на пути к успеху. Молодой человек с искромётным чувством юмора не мог не понравиться Виктории. Правда, она в первый же вечер задала ему вопрос о том, есть ли у него внебрачные дети.
Михаил Галустян и Виктория Штефанец. / Фото: www.paparazzi.ru
Он был старше на шесть лет и ниже на 10 сантиметров. И тогда он впервые в жизни обул туфли с достаточно высокими каблуками, чтоб не выглядеть смешно рядом с красивой девушкой. Сегодня Михаил и Виктория счастливые супруги и родители двоих дочерей.
Витас и Светлана Гранковская
Когда в Одессе начинающий исполнитель познакомился со Светланой, ему не было ещё двадцати лет. Девушка же едва успела отпраздновать своё 15-летие. Но это была настоящая любовь, когда невозможно было представить своё будущее без любимого человека. Светлана уехала за Виктором Грачёвым в Москву, написав лишь письмо родным о своём твёрдом решении быть рядом с певцом.
Витас и Светлана Гранковская с детьми. / Фото: www.1tv.ru
Родители девушки, конечно, очень волновались о судьбе дочери, однако Витас и Светлана стали мужем и женой, как только невесте исполнилось 18 лет. Девушка ни разу не пожалела о своём выборе, а её первая любовь уже давно прошла испытание временем. Супруги вместе уже больше 20 лет, а в семье подрастают двое детей.
Валентин Иванов и Лиза Адаменко
Валентин Иванов и Лиза Адаменко. / Фото: www.anews.com
В 2016 году 55-летний управляющий директор одного из отделений «Лукойла» женился на 17-летней модели. При этом отношения между олигархом и его возлюбленной возникли гораздо раньше. Неземные чувства, о которых говорили Валентин Иванов и Лиза Адаменко, не смогли спасти этот брак, распавшийся спустя всего лишь два года после свадьбы. Каждый из бывших супругов винит в неудавшейся личной жизни другого. Лиза утверждает: муж её постоянно ревновал и избивал. Валентин Иванов уверял родителей девушки в том, что у их дочери серьёзные проблемы с наркотиками, которые лишь усугубляют психические проблемы, требующие постоянного наблюдения у врачей.
Игорь Николаев и Наташа Королёва
Игорь Николаев и Наташа Королёва. / Фото: www.panno4ka.net
16-летняя киевлянка Наталия Порывай приехала на прослушивания к Игорю Николаеву в 1989 году. С этого момента начинается не только их творческое сотрудничество, но и история их любви. Когда Наталье исполнилось 19 лет, она официально стала женой Игоря Николаева. Однако через 9 лет их брак распался. Бывшим супругам удалось сохранить тёплые взаимоотношения и обрести счастье в новом браке.
Кристина Орбакайте и Владимир Пресняков
Кристина Орбакайте и Владимир Пресняков. / Фото: www.woman.ru
Они познакомились в весьма юном возрасте. Кристине было всего 15 лет, а Владимиру исполнилось 18. Но чувства между ними вспыхнули столь яркие и трогательные, что знаменитые родители не стали возражать против совместной жизни детей. Они прожили вместе 10 лет, стали родителями Никиты, но до ЗАГСа влюблённые так и не дошли. Спустя 11 лет их гражданский брак распался, правда, дружеские отношения им сохранить удалось.
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