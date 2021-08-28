Садовый светильник своими руками — оригинальные идеи освещения

Как же хорошо иметь дом с садом! Ведь утром, накинув халат, можно выйти к себе во двор и сделать глоток свежего воздуха. Ещё приятно выпить чашечку чая или ароматного кофе, наслаждаясь видом красивого сада, либо удобно расположиться в кресле на террасе, читая утреннюю газету. В вечернее время суток, как только тени начинают таиться в разных уголках сада, можно добавить с помощью светильников легкое сказочное освещение, которое поможет создать непринужденную, спокойную и романтическую атмосферу.

Сегодня мы расскажем, как используя подручные материалы, изготовить оригинальный садовый светильник своими руками, а также покажет 49 фото с различными их вариантами.

Садовый светильник своими руками — варианты подсветки

Хотите, чтоб ваш сад был прекрасен не только днем, но и вечером? Тогда займитесь его освещением. Ведь именно оно поможет увидеть вам скрытую в темноте красоту деревьев и цветов, придаст им неожиданные завораживающие формы, а также без препятствий поможет вам передвигаться по своим владениям.

Как вариант, можно приобрести светильник в магазине, но если вы творческий человек с хорошей фантазией, то лучшим решением будет изготовить садовый светильник своими руками. Во-первых, это поможет вам сэкономить бюджет, а во-вторых, вы сами выберите форму, цвет, материал и вариант освещения.

садовые светильники и фонари из жестяных банок;

садовые светильники и фонари из стеклянных банок;

садовый светильник на солнечной батарее;

деревянный садовый светильник;

садовые светильники из бетона;

садовые светильники из толстой нити;

другие возможные варианты садовых светильников.

Садовый светильник из жестяной банки своими руками

В качестве осветительных приборов для сада сделанных своими руками могут быть:

И так, как же сделать садовый светильник своими руками из жестяной банки? Для этого вам понадобятся банки, гвозди, молоток, зажимы для крепления, две прямоугольные скрепленные между собой деревянные балки, маленькие свечи.

На первом этапе подготовьте рабочую поверхность: скрепите балки и, используя зажимы для крепления, зафиксируйте их. Это необходимо для того, чтоб уберечь жестяную банку во время нанесения рисунка от деформации. Вторым этапом выберите и нанесите на бумагу узор, который украсит банку. Приложите его к жестянке (либо можно с помощью фломастера точечно нанести узор сразу на банку) и наденьте ее на деревяшку. Затем с помощью молотка и гвоздей перенесите его на светильник. Третьим этапом установите свечки внутри жестяной банки. Она поможет деликатно рассеять свет через дырочки.

Экспериментируйте с различными размерами гвоздей, чтоб создать неповторимый узор.

Отметим, что сделать из такого садового светильника фонарь проще простого. Для этого необходимо прицепить к банке простую металлическую проволоку.

Светильник уличный своими руками из стеклянных банок

Если у вас дома есть ненужные обыкновенные стеклянные или же масонские банки, то с их помощью можно сделать оригинальный светильник уличный своими руками. Для этого вам понадобятся свечи, которые необходимо установить внутри этих банок, лампочки или светодиоды. В качестве украшения вы можете использовать бусинки, ленточки, цветочки и другие элементы декора.

Отметим, что с помощью стеклянных банок вы можете создать и уличное освещение своими руками в виде люстры. Для этого вам надо будет поместить их в предварительно сделанные отверстия в деревянной доске, либо же, сделав из них фонари (прикрепив металлическую проволоку), подвесить с помощью крючков на планки.

Садовый светильник на солнечной батарее своими руками — делаем сами

Чтоб сделать садовый светильник на солнечной батарее своими руками, вам необходимо:

приобрести накопительные лампы на солнечной батарее; снять ее верхнюю часть; в крышке банки вырезать соответствующее отверстие; обмотать клейкой лентой по кругу лампы; поместить её в отверстие в крышке; закрутить.

По желанию вы можете сделать привлекательный декор светильника. Например, в виде гриба или домика в морском стиле.

Чтоб сделать уличный светильник своими руками вам понадобится старая люстра и верхняя часть лампочки, которая использует солнечную энергию. Далее вы можете просмотреть 10 потрясающих фото.

Как сделать садовый фонарь своими руками из дерева

Существует множество вариантов садовых светильников из дерева, которые можно сделать своими руками. Например, из пня и светодиодной ленты. Для этого необходимо сделать 4−5 небольших вертикальных пропила по окружности пня и очистить их. Затем вставить в них светодиодные ленты.

Как вариант, можно вырезать в центре пня отверстие и вставить в него накопительную лампу или свечу.

Садовый фонарь своими руками можно сделать из веток или небольших досточек, сколоченных в виде стандартного фонаря. По желанию можно сделать фонарь с вырезанными прикольными мордашками. Внутрь таких фонарей устанавливаются свечи.

Бетонный садовый фонарь своими руками — эффектное освещение сада

Из бетона можно сделать много чего, в том числе и эффектные светильники для освещения сада. Для этого вам понадобятся воздушный шарик, бетон, краски и свечи. Далее на фото изображен процесс изготовления данного экземпляра.

Садовый светильник светильник из толстой нити

Светильники из толстой нити смотрятся хоть и просто, но оригинально. Они могут преобразить экстерьер дома и внести определенную изюминку в оформление сада. Ниже на фото показаны варианты изготовления таких светильников.

Украшаем сад и двор светильниками, сделанными своими руками — 7 фото

В этом разделе вашему вниманию предоставлены 7 фото других (не рассмотренных выше) вариантов изготовления садовых и уличных светильников своими руками.

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