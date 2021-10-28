Как быстро и просто затереть швы в плитке

Обычно для этого используются гибкие резиновые шпатели. Однако работа шпателем отнимает не только много сил, но и много времени.

Автор YouTube канала «Своими Руками» поделился альтернативным вариантом затирки швов. Он считает, что такой способ быстрее и проще.

Весь процесс работ условно разделим на два этапа:

заполнение плиточных швов;

затирка.

Сначала швы необходимо будет заполнить приготовленным раствором. И вот этот процесс отнимает часто много времени и сил. Чтобы ускорить и упростить эту работу, необходимо изготовить простое приспособление.

Делаем емкость для раствора

В данном случае нам потребуется старая пластиковая туба от герметика. Первым делом аккуратно нужно извлечь из нее поршень.

В принципе сама по себе туба — это уже готовая емкость для раствора.

Но если не «усилить» поршень, то при выталкивании (не в первый раз, так во второй или третий) в нем образуется отверстие. И свою главную функцию поршень выполнять не сможет.

Поэтому надо его «усилить». Для этого с одной стороны поршня крепим кусочек фанеры, дерева или OSB, а с другой — стальную шайбу.

Заполняем тубу приготовленным раствором, после чего устанавливаем поршень. Тубу вставляем в корпус пистолета, и можно приступать к работе.

Заполнение швов

Накручиваем на тубу носик, и приступаем к заполнению швов. Плюс данного способа в том, что затирочный раствор проникает на всю глубину шва. По крайней мере вы можете самостоятельно контролировать этот процесс.

Излишки раствора, которые обязательно будут на поверхности, удаляем с помощью резинового шпателя.

Затирка швов

На этом этапе нам потребуется емкость с чистой водой и кухонная губка. Хотя лучше использовать мочалку для авто.

Смачиваем губку или мочалку в воде, и приступаем к затирке плиточных швов. Сначала делаем движения поперек швов, потом — вдоль.