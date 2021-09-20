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10 стран с самым умным населением

Конечно, в любой стране хватает и умников, и глупцов. И все же, как выяснили статистики, в некоторых странах наблюдается повышенная концентрация интеллектуалов. В каких же?

10 стран с самым умным населением

Швеция


Средний коэффициент интеллекта у шведов составляет 101 балл. В подтверждение этого лестного показателя, страна занимает второе место в мире по компьютеризации рабочих мест – 75% шведов самых разных профессий пользуются компьютерами на работе.

10 стран с самым умным населением

Австрия


IQ австрийцев чуть выше, чем у шведов, – в среднем по стране он равен 102. Страна занимает второе место в мире по числу граждан с докторской степенью: на 1000 человек ею обладают 9 мужчин и 7 женщин.

10 стран с самым умным населением

Германия


Германия всегда славилась своими писателями и философами. Но сейчас германское образование идет в ногу со временем: философия уже не столь популярна, зато немцы занимают третье место в мире по числу выпускников университетов, получивших дипломы в области точных наук, обгоняя по этому показателю страны с гораздо более высокой численностью населения.

10 стран с самым умным населением

Италия


Пусть итальянское образование не считается лучшим в мире, но наследие мыслителей и художников прошлого дает о себе знать: средний IQ итальянцев равен 102 – не меньше, чем во Франции и Германии.

10 стран с самым умным населением

Голландия


Голландская система школьного образования считается одной из лучших в мире.
Местные школьники демонстрируют девятый результат в мире в тестах по математике и естественным наукам. А средний IQ по стране равен 103.

10 стран с самым умным населением

Сингапур


Может, кому-то это покажется несправедливым, но в пятерку умнейших вошли только азиатские страны. Сингапурские школьники и студенты неизменно зарабатывают высшие баллы в международных тестах по математике и естественным наукам. И неудивительно: ведь среднестатистический IQ сингапурцев равен 103.

10 стран с самым умным населением

Тайвань


Около половины населения Тайваня свободно владеют двумя языками: среди образованных людей не знать английский считается неприличным. Тайваньские студенты по уровню знаний занимают четвертое место в мире, а средний IQ в стране равен 104.

10 стран с самым умным населением

Япония


Японская система образования известна своей строгостью, которая, судя по сему, приносит неплохие плоды. Уровень грамотности в стране достигает 99% – один из лучших показателей во всем мире. А средний IQ в стране равен 105.

10 стран с самым умным населением

Южная Корея


Южная Корея – чемпион по числу выпускников с дипломами в области точных и естественных наук: около 30% жителей страны имеют диплом о высшем образовании в области математики, физики или информационных технологий. И учат здесь не для галочки: международные системы тестирования уверенно ставят корейцев на третье место в мире по уровню знаний. Средний IQ по стране равен 106.

10 стран с самым умным населением

Гонконг


Со среднестатистическим IQ в 107 единиц, Гонконг считается самым интеллектуальным государственным образованием в мире. В международных тестах гонконгские студенты показывают второй результат, а здешняя система среднего и высшего образования считается лучшей в мире после финской.

10 стран с самым умным населением

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