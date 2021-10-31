17 нелепых опечаток в объявлениях, которые заставят смеяться до слез

1. «Мне, пожалуйста, побольше племяшек!»

Бульон с племяшками - это что-то новенькое! | Фото: Интересные новости, статьи и факты.

2. Да говядина это, говядина, а не то, что вы подумали!

Честно, откровенно, без прикрас. | Фото: Мемы анекдоты тосты юмор.

3. Это модный десерт - «Чихкейк», слышали о таком?

Новинки кулинарии на Novate.ru. | Фото: Pikabu.

4. «Черт, кажется, когда мы работали над вывеской, я задумался и написал правду...»

Правда, которая выплыла случайно. | Фото: Pikabu.

5. «Ничто кроме грамматики, но это такие мелочи!»

Novate.ru знает, что такое стыдно! | Фото: Конт.

6. И учитель русского языка, забыли дописать они...

Да здравствует, грамотность! | Фото: ЯПлакалъ.

7. Только для беременных российских производителей

Когда теряется что-то маленькое, но важное. | Фото: mixnews.lv.

8. «Ну, я вроде «всернул», а с вещью что делать?»

Странная рекомендация. | Фото: CopyPast.ru.

9. Даже у йогурта есть мысли, а у тебя нет!

Боюсь, что если к моим мыслям добавятся еще и мысли йогурта, я сойду с ума. | Фото: Goodnews.ua.

10. «Не волнуйтесь, это был плохой продажный полицейский!»

Для любителей экзотики. | Фото: Интересные новости, статьи и факты.

11. Я больше не буду есть сладкое!

Были мишки, стали кишки! | Фото: uForum.uz.

12. Это очень яростная кровать!

«Боюсь, не уживется с моим мужем!» | Фото: Interesno.cc.

13. Благо, что дети не умеют читать!

Вы пришли читать или покупать? | Фото: Екабу.

14. Самым правильным решением будет покупка словаря!

Да что вы знаете о правильных выборах! | Фото: Subscribe.Ru.

15. «Хорошие, говорите, запчасти?»

Качественные запчасти. | Фото: Зеленый зонтик.

16. Товарищи, это фиаско!

Фееричное открытие. | Фото: Interesno.cc.

17. Когда речь идет о продуктах, наличие частичек «кото» меня пугает!

Секретный ингредиент. | Фото: Главком.

В последнее время все чаще можно обнаружить, что грамотность уже не в почете. Как в Интернете, так и в обычной жизни вокруг нас постоянно встречаются глупые ошибки и досадные опечатки. Особенно смешные «очепятки» - в рекламе и объявлениях. Больше забавных картинок смотрите далее в нашем обзоре.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: