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17 нелепых опечаток в объявлениях, которые заставят смеяться до слез


17 нелепых опечаток в объявлениях, которые заставят смеяться до слез

В последнее время все чаще можно обнаружить, что грамотность уже не в почете. Как в Интернете, так и в обычной жизни вокруг нас постоянно встречаются глупые ошибки и досадные опечатки. Особенно смешные «очепятки» - в рекламе и объявлениях. Больше забавных картинок смотрите далее в нашем обзоре.

1. «Мне, пожалуйста, побольше племяшек!»


Бульон с племяшками - это что-то новенькое! | Фото: Интересные новости, статьи и факты.

Бульон с племяшками - это что-то новенькое! | Фото: Интересные новости, статьи и факты.

 

2. Да говядина это, говядина, а не то, что вы подумали!


Честно, откровенно, без прикрас. | Фото: Мемы анекдоты тосты юмор.

Честно, откровенно, без прикрас. | Фото: Мемы анекдоты тосты юмор.

 

3. Это модный десерт - «Чихкейк», слышали о таком?


Новинки кулинарии на Novate.ru. | Фото: Pikabu.

Новинки кулинарии на Novate.ru. | Фото: Pikabu.

 

4. «Черт, кажется, когда мы работали над вывеской, я задумался и написал правду...»


Правда, которая выплыла случайно. | Фото: Pikabu.

Правда, которая выплыла случайно. | Фото: Pikabu.

 

5. «Ничто кроме грамматики, но это такие мелочи!»


Novate.ru знает, что такое стыдно! | Фото: Конт.

Novate.ru знает, что такое стыдно! | Фото: Конт.

 

6. И учитель русского языка, забыли дописать они...


Да здравствует, грамотность! | Фото: ЯПлакалъ.

Да здравствует, грамотность! | Фото: ЯПлакалъ.

 

7. Только для беременных российских производителей


Когда теряется что-то маленькое, но важное. | Фото: mixnews.lv.

Когда теряется что-то маленькое, но важное. | Фото: mixnews.lv.

 

8. «Ну, я вроде «всернул», а с вещью что делать?»


Странная рекомендация. | Фото: CopyPast.ru.

Странная рекомендация. | Фото: CopyPast.ru.

 

9. Даже у йогурта есть мысли, а у тебя нет!


Боюсь, что если к моим мыслям добавятся еще и мысли йогурта, я сойду с ума. | Фото: Goodnews.ua.

Боюсь, что если к моим мыслям добавятся еще и мысли йогурта, я сойду с ума. | Фото: Goodnews.ua.

 

10. «Не волнуйтесь, это был плохой продажный полицейский!»


Для любителей экзотики. | Фото: Интересные новости, статьи и факты.

Для любителей экзотики. | Фото: Интересные новости, статьи и факты.

 

11. Я больше не буду есть сладкое!


Были мишки, стали кишки! | Фото: uForum.uz.

Были мишки, стали кишки! | Фото: uForum.uz.

 

12. Это очень яростная кровать!


17 нелепых опечаток в объявлениях, которые заставят смеяться до слез

«Боюсь, не уживется с моим мужем!» | Фото: Interesno.cc.

 

13. Благо, что дети не умеют читать!


Вы пришли читать или покупать? | Фото: Екабу.

Вы пришли читать или покупать? | Фото: Екабу.

 

14. Самым правильным решением будет покупка словаря!


Да что вы знаете о правильных выборах! | Фото: Subscribe.Ru.

Да что вы знаете о правильных выборах! | Фото: Subscribe.Ru.

 

15. «Хорошие, говорите, запчасти?»


Качественные запчасти. | Фото: Зеленый зонтик.

Качественные запчасти. | Фото: Зеленый зонтик.

 

16. Товарищи, это фиаско!


Фееричное открытие. | Фото: Interesno.cc.

Фееричное открытие. | Фото: Interesno.cc.

 

17. Когда речь идет о продуктах, наличие частичек «кото» меня пугает!


Секретный ингредиент. | Фото: Главком.

Секретный ингредиент. | Фото: Главком.

 

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17 нелепых опечаток в объявлениях, которые заставят смеяться до слез

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17 нелепых опечаток в объявлениях, которые заставят смеяться до слезПодписаться на мой Instagram
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