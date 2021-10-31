17 нелепых опечаток в объявлениях, которые заставят смеяться до слез

В последнее время все чаще можно обнаружить, что грамотность уже не в почете. Как в Интернете, так и в обычной жизни вокруг нас постоянно встречаются глупые ошибки и досадные опечатки. Особенно смешные «очепятки» - в рекламе и объявлениях. Больше забавных картинок смотрите далее в нашем обзоре.
1. «Мне, пожалуйста, побольше племяшек!»
Бульон с племяшками - это что-то новенькое! | Фото: Интересные новости, статьи и факты.
2. Да говядина это, говядина, а не то, что вы подумали!
Честно, откровенно, без прикрас. | Фото: Мемы анекдоты тосты юмор.
3. Это модный десерт - «Чихкейк», слышали о таком?
Новинки кулинарии на Novate.ru. | Фото: Pikabu.
4. «Черт, кажется, когда мы работали над вывеской, я задумался и написал правду...»
Правда, которая выплыла случайно. | Фото: Pikabu.
5. «Ничто кроме грамматики, но это такие мелочи!»
Novate.ru знает, что такое стыдно! | Фото: Конт.
6. И учитель русского языка, забыли дописать они...
Да здравствует, грамотность! | Фото: ЯПлакалъ.
7. Только для беременных российских производителей
Когда теряется что-то маленькое, но важное. | Фото: mixnews.lv.
8. «Ну, я вроде «всернул», а с вещью что делать?»
Странная рекомендация. | Фото: CopyPast.ru.
9. Даже у йогурта есть мысли, а у тебя нет!
Боюсь, что если к моим мыслям добавятся еще и мысли йогурта, я сойду с ума. | Фото: Goodnews.ua.
10. «Не волнуйтесь, это был плохой продажный полицейский!»
Для любителей экзотики. | Фото: Интересные новости, статьи и факты.
11. Я больше не буду есть сладкое!
Были мишки, стали кишки! | Фото: uForum.uz.
12. Это очень яростная кровать!
«Боюсь, не уживется с моим мужем!» | Фото: Interesno.cc.
13. Благо, что дети не умеют читать!
Вы пришли читать или покупать? | Фото: Екабу.
14. Самым правильным решением будет покупка словаря!
Да что вы знаете о правильных выборах! | Фото: Subscribe.Ru.
15. «Хорошие, говорите, запчасти?»
Качественные запчасти. | Фото: Зеленый зонтик.
16. Товарищи, это фиаско!
Фееричное открытие. | Фото: Interesno.cc.
17. Когда речь идет о продуктах, наличие частичек «кото» меня пугает!
Секретный ингредиент. | Фото: Главком.
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