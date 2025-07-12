Какие автомобили советский автопром делал специально для НКВД и КГБ

Советская автомобильная промышленность всегда выпускала некоторое количество «специальных» машин. Предназначались они для правительственного гаража и разведки. Внешне такие автомобили ничем не отличались от уже примелькавшихся на дороге серийных моделей. Чаще всего отличия «специальных» от серийных заканчивались на том, что у этих автомобилей под капотом. Какие же машины использовались в качестве средств наблюдения и сопровождения советскими «санитарами в черном»?
1. ГАЗ-М1
Первая догонялка СССР. |Фото: allroader.ru.
Первым автомобилем, переделанным для нужд контрразведки, был ГАЗ-М1. Под его здоровенным капотом располагался импортный американский двигатель V8 Ford. Установить его было несложно, так как советский М1 практически полностью копировал американский Ford 40. На это отличия машины для «контры» заканчивались. Сколько всего было произведено «специальных» ГАЗ-М1 – не известно. Однако, учитывая тиражи других подобных машин, в лучшем случае говорить можно о нескольких десятках.
2. ГАЗ-М20Г
Стоял мотор от ЗИМ. |Фото: drive2.ru.
Версия ГАЗ-М-20 «Победа» для «Конторы» появилась в 1956 году. От серийного автомобиля М20Г по большому счету опять-таки отличалась только двигателем. На сей раз под капот поместили отечественный 6-цилиндровый мотор ГАЗ-12 с рабочим объемом 3.5 литра и отдачей 90 л.с. Этот же двигатель использовался в правительственных лимузинах ЗИМ. Так же несмотря на использование силовой установки ГАЗ-12, в М20Г в отличие от ЗИМ отсутствовала гидромуфта трансмиссии. Из других отличий от серийной «Победы» - 80-литровый бак вместо 55-литрового.
3. ГАЗ-23
Специальная версия. |Фото: pinterest.com.
В 1959 году на базе серийного ГАЗ-21 была выполнена новая версия «Волги» для нужд советской контрразведки. По сути ГАЗ-23 был «замаскированной» под 21-ый «Чайку». Именно правительственный ГАЗ-13 на тот момент был самым быстрым серийным автомобилем СССР. Однако, «Чайка» была слишком приметной. Поэтому ее 5.53-литровый 8-цилинровый двигатель мощностью 195 л.с поставили под капот ГАЗ-21. При этом несмотря на то, что агрегат был V-образный, выхлопная труба у ГАЗ-23 была всего одна. Новый мотор под капот удалось вместить с большим трудом. Также в 23-ый перебралась и 3-ступенчатая автоматическая коробка передач из ГАЗ-13.
4. ГАЗ-24-24
Ограниченно выпускались до конца 1980-х. |Фото: all-auto.org.
Специальная версия ГАЗ-24 «Волга», выпускавшаяся с 1973 года. Машина оснащалась тем же 195-сильным двигателем от ГАЗ-13 «Чайка», что и специальный ГАЗ-23. Сколько всего было произведено 24-24, опять-таки не известно. Судя по всему, автомобили для «Конторы» собирались небольшими партиями вплоть до 1986 года.
5. ГАЗ-31013
Специальная Волга. |Фото: pinterest.com.
В 1984 году на ВДНХ была официально представлена первая 8-цилиндровая «Волга» - ГАЗ-3101. В последствии на базе этого автомобиля было выполнено несколько дополнительных моделей. Частным лицам чиновничьи модели не продавались. Среди прочих спецверсий была и модель ГАЗ-31013 для КГБ в форсированным двигателем от ГАЗ-14 «Чайка» мощностью 220 л.с. Что интересно 31013-ый был первой моделью с нарушением маскировки – две выхлопные трубы вместо одной.
6. ВАЗ-21018 и ВАЗ-21059
Делали для КГБ и Копейки. |Фото: drive2.ru.
Для нужд «Конторы» переделывали не только представительские авто, но и вполне народные. Например, в 1970-е годы появилась специальная версия ВАЗ-2101 «Жигули». «Копейку» для КГБ оснастили односекционным роторным двигателем с мощностью 80 л.с. Данная модель получила индекс ВАЗ-21018. В последствии также появилась модификация ВАЗ-21059, которую оснастили уже 120-сильным мотором. В 1990-е годы роторные модели появились в свободной продаже.
7. ГАЗ-13С
Правительственный медицинский автомобиль. ¦Фото: drive2.ru.
Далеко не все автомобили КГБ предназначались для слежки или сопровождения. В 1970-е годы для нужд КГБ выпускались специальные версии «Чаек» - ГАЗ-13С. Это все тот же представительский автомобиль, только в кузове универсал. Предназначался он для перевозки медицинской команды и экстренной доставки партийных вождей в больницу, если того потребует ситуация. Переделывали «Чайки» в 13С из стандартных моделей на Рижской автобусной фабрике. Похожие универсалы также штучно производились в ГДР.
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