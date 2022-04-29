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Если хочется чего-то особенного: 15 странных и необычных мест для свадебного торжества


Такая свадьба запомнится на долго.

Такая свадьба запомнится на долго.

Сегодня всё большее число молодых людей отказываются от свадебной церемонии в её традиционном понимании и предпочитают отметить торжество как-то необычно. В этом обзоре собраны самые необычные, а порой, казалось бы, мало подходящие для свадьбы места. Но возможно, именно среди них кто-то найдёт идею для проведения собственного праздника.

1. Нулевая гравитация


Свадьба в невесомости.

Свадьба в невесомости.

 

Можно организовать свадьбу в невесомости. Это обойдется в немалую копеечку, но ощущения будут просто незабываемыми. Кстати, стоит потренироваться, как надевать кольцо на палец в условиях невесомости.

2. Домик на дереве


Свадьба в домике на дереве.

Свадьба в домике на дереве.

 

Кто бы не хотел сочетаться браком в настоящем бунгало на... ветвях деревьев, в окружении дикой природы. А подобные услуги есть. К примеру, возле Сиэтла предлагаются свадьбы в домиках на деревьях, рассчитанных на 80 гостей.

3. Ледник на Аляске


Свадьба не леднике.

Свадьба не леднике.

 

Для тех, кто в детстве мечтал о Снежной королеве, также есть интересный вариант. Pearson’s Pond в Джуно, Аляска может помочь организовать свадьбу на леднике. Также заведение предлагает свадьбу на борту судна среди китов.

4. Гора Эверест


Свадьба непальской пары на Эвересте.

Свадьба непальской пары на Эвересте.

 

В 2005 году пара непальцев поженилась на вершине горы Эверест. Церемония длилась всего десять минут, и паре пришлось на короткое время снять свои кислородные маски, чтобы произнести обеты и поцеловаться (что категорически не рекомендуется).

5. Замок Татбери


Замок Татбери - роскошное место для свадьбы.

Замок Татбери - роскошное место для свадьбы.

 

Руины замка Татбери в Великобритании уже давно считаются место обитания привидений. В этом жутком месте недавно начали проводить свадьбы для экстремалов.

6. Замок Бран


Свадьба в замке Дракулы? Почему бы и нет!

Свадьба в замке Дракулы? Почему бы и нет!

 

Замок Бран в Трансильвании в просторечии более известен как замок Дракулы. Для фанатов «Сумерек» и любителей пощекотать нервы лучшего места для свадьбы просто нет.

7. Белиз


Храм майя - невероятная площадка для бракосочетания!

Храм майя - невероятная площадка для бракосочетания!

 

Более авантюрной паре стоит рассмотреть в качестве варианта места для бракосочетания Белиз, в котором есть более 600 храмов майя. За определенную денежку в некоторых из них могут провести свадьбу настоящие потомки майя.

8. Хавайи-Волкейнос


Вулкан - место для бракосочетания для самых страстных натур.

Вулкан - место для бракосочетания для самых страстных натур.

 

Если любовь безумна и страсти просто пылают, почему бы не сочетаться браком в Хавайи-Волкейнос или Гавайском вулканическом национальном парке. Здесь можно сочетаться браком прямо рядом с вулканом.

9. Юккасъярви


Свадьба в ледяном отеле.

Свадьба в ледяном отеле.

Каждый год в шведском Юккасъярви строят большой ледяной отель в ноябре. Он функционирует до апреля, до тех пор, пока не начинает таять. Чтобы жениться в этом отеле, нужно предварительно подать заявление на проведение бракосочетания. Для подобных церемоний в нем предусмотрена специальная часовня.

10. Фестиваль Burning Man


Burning Man Festival - такая свадьба запомнится на долго.

Burning Man Festival - такая свадьба запомнится на долго.

 

Можно сочетаться узами брака на знаменитом Burning Man Festival в штате Невада. Возможно, это самый необычный и причудливый музыкальный фестиваль в мире, поэтому подобный опыт запомнится надолго.

11. Пещера


Свадьба в пещере.

Свадьба в пещере.

 

Жениться в пещере может быть не настолько мрачным и жутким процессом, как некоторые могли бы подумать. Это на самом деле потрясающе красива. Есть много пещер, в которые поступает естественный солнечный свет, а также пещер, полностью скрытых под землей, которые тем не менее очень красивые.

12. Противоакулья клетка


Свадьба с акулами.

Свадьба с акулами.

 

Многие курорты и некоторые аквапарки предлагают влюбленным парам возможность сказать «согласен» в окружении акул (естественно, пребывая в клетке). Те, кого не заводит подобная идея, могут жениться под водой среди красивых тропических рыб.

13. Воздушный шар


Незабываемые впечатления!

Незабываемые впечатления!

 

Есть что-то необъяснимо волшебное в поездке на воздушном шаре. Тем более, если это происходит на закате или восходе солнца. Тем, кто хочет захватывающую и волшебную (но при этом довольно простую) свадьбу, пригодится подобная идея.

14. Банджи-джампинг


Свадебный банджи-джампинг.

Свадебный банджи-джампинг.

 

Если кто-то захочет, в буквальном смысле совершить прыжок в новую совместную жизнь, он может жениться во время прыжка с веревкой (банджи-джампинг). Подобная услуга предлагается в Шотландии.

15. Тюрьма


Свадьба в тюрьме - недетский экстрим.

Свадьба в тюрьме - недетский экстрим.

 

Людям с чувством юмора подойдет возможность символично потерять свою независимость. Ранее крупнейшая тюрьма в США (в Филадельфии) предлагает услуги по проведению любых мероприятий, в том числе свадеб.

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Если хочется чего-то особенного: 15 странных и необычных мест для свадебного торжества

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Если хочется чего-то особенного: 15 странных и необычных мест для свадебного торжестваПодписаться на мой Instagram
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