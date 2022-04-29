Если хочется чего-то особенного: 15 странных и необычных мест для свадебного торжества

Такая свадьба запомнится на долго.
Сегодня всё большее число молодых людей отказываются от свадебной церемонии в её традиционном понимании и предпочитают отметить торжество как-то необычно. В этом обзоре собраны самые необычные, а порой, казалось бы, мало подходящие для свадьбы места. Но возможно, именно среди них кто-то найдёт идею для проведения собственного праздника.
1. Нулевая гравитация
Свадьба в невесомости.
Можно организовать свадьбу в невесомости. Это обойдется в немалую копеечку, но ощущения будут просто незабываемыми. Кстати, стоит потренироваться, как надевать кольцо на палец в условиях невесомости.
2. Домик на дереве
Свадьба в домике на дереве.
Кто бы не хотел сочетаться браком в настоящем бунгало на... ветвях деревьев, в окружении дикой природы. А подобные услуги есть. К примеру, возле Сиэтла предлагаются свадьбы в домиках на деревьях, рассчитанных на 80 гостей.
3. Ледник на Аляске
Свадьба не леднике.
Для тех, кто в детстве мечтал о Снежной королеве, также есть интересный вариант. Pearson’s Pond в Джуно, Аляска может помочь организовать свадьбу на леднике. Также заведение предлагает свадьбу на борту судна среди китов.
4. Гора Эверест
Свадьба непальской пары на Эвересте.
В 2005 году пара непальцев поженилась на вершине горы Эверест. Церемония длилась всего десять минут, и паре пришлось на короткое время снять свои кислородные маски, чтобы произнести обеты и поцеловаться (что категорически не рекомендуется).
5. Замок Татбери
Замок Татбери - роскошное место для свадьбы.
Руины замка Татбери в Великобритании уже давно считаются место обитания привидений. В этом жутком месте недавно начали проводить свадьбы для экстремалов.
6. Замок Бран
Свадьба в замке Дракулы? Почему бы и нет!
Замок Бран в Трансильвании в просторечии более известен как замок Дракулы. Для фанатов «Сумерек» и любителей пощекотать нервы лучшего места для свадьбы просто нет.
7. Белиз
Храм майя - невероятная площадка для бракосочетания!
Более авантюрной паре стоит рассмотреть в качестве варианта места для бракосочетания Белиз, в котором есть более 600 храмов майя. За определенную денежку в некоторых из них могут провести свадьбу настоящие потомки майя.
8. Хавайи-Волкейнос
Вулкан - место для бракосочетания для самых страстных натур.
Если любовь безумна и страсти просто пылают, почему бы не сочетаться браком в Хавайи-Волкейнос или Гавайском вулканическом национальном парке. Здесь можно сочетаться браком прямо рядом с вулканом.
9. Юккасъярви
Свадьба в ледяном отеле.
Каждый год в шведском Юккасъярви строят большой ледяной отель в ноябре. Он функционирует до апреля, до тех пор, пока не начинает таять. Чтобы жениться в этом отеле, нужно предварительно подать заявление на проведение бракосочетания. Для подобных церемоний в нем предусмотрена специальная часовня.
10. Фестиваль Burning Man
Burning Man Festival - такая свадьба запомнится на долго.
Можно сочетаться узами брака на знаменитом Burning Man Festival в штате Невада. Возможно, это самый необычный и причудливый музыкальный фестиваль в мире, поэтому подобный опыт запомнится надолго.
11. Пещера
Свадьба в пещере.
Жениться в пещере может быть не настолько мрачным и жутким процессом, как некоторые могли бы подумать. Это на самом деле потрясающе красива. Есть много пещер, в которые поступает естественный солнечный свет, а также пещер, полностью скрытых под землей, которые тем не менее очень красивые.
12. Противоакулья клетка
Свадьба с акулами.
Многие курорты и некоторые аквапарки предлагают влюбленным парам возможность сказать «согласен» в окружении акул (естественно, пребывая в клетке). Те, кого не заводит подобная идея, могут жениться под водой среди красивых тропических рыб.
13. Воздушный шар
Незабываемые впечатления!
Есть что-то необъяснимо волшебное в поездке на воздушном шаре. Тем более, если это происходит на закате или восходе солнца. Тем, кто хочет захватывающую и волшебную (но при этом довольно простую) свадьбу, пригодится подобная идея.
14. Банджи-джампинг
Свадебный банджи-джампинг.
Если кто-то захочет, в буквальном смысле совершить прыжок в новую совместную жизнь, он может жениться во время прыжка с веревкой (банджи-джампинг). Подобная услуга предлагается в Шотландии.
15. Тюрьма
Свадьба в тюрьме - недетский экстрим.
Людям с чувством юмора подойдет возможность символично потерять свою независимость. Ранее крупнейшая тюрьма в США (в Филадельфии) предлагает услуги по проведению любых мероприятий, в том числе свадеб.
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