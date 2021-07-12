11 фильмов, которым пересъемки пошли на пользу

Угроза отправить практически готовую картину на пересъемки – один из самых страшных кошмаров Голливуда. Для актеров это означает слом всех графиков, от продюсеров и студии на досъемки потребуются дополнительные финансовые вливания, режиссерское эго может быть безнадежно растоптано, ведь что-то не далось с первого раза. Оттого-то и прибегают к такого рода экстренным исправлениям лишь в крайнем случае. А зря. Пользу подобное вмешательство приносит чаще, чем можно подумать, – мы вспомнили лишь несколько самых ярких примеров того, как досъемки и пересъемки помогли вывести фильм на достойный уровень.
«Челюсти/ Jaws» (1975)
Пожалуй, если бы не пересъемки «Челюстей» Стивена Спилберга, история кино могла бы развиваться по совершенно иному пути. Чем дальше шли съемки классического триллера, тем больше режиссер был недоволен тем, как на экране выглядит его механический монстр. Громоздкая конструкция, изображающая акулу, действительно была неповоротлива, мертва, а главное – ничуть не пугала. И тогда Спилберг решился на необычный ход – он переснял несколько ключевых эпизодов так, чтобы акула в них почти не фигурировала: пугал мелькающей под водой тенью, демонстрировал над водой только плавник, а то и вовсе добивался атмосферы музыкой и реакцией актеров. Результат известен: «Челюсти» открыли эпоху блокбастеров, а сама картина стала жанровым каноном наравне с триллерами Хичкока.
«Инопланетянин/ E.T. the Extra-Terrestrial» (1982)
Сегодня совершенно невозможно представить себе какой-то другой финал у знаменитого фильма Стивена Спилберга «Инопланетянин», но мы вполне могли оказаться в иной реальности, не проведи режиссер показ для фокус-группы. Дело в том, что по оригинальному замыслу пришелец должен был умереть в лапах военных, и ни о каком воскрешении и возвращении речи даже не велось. Тестовая аудитория была в бешенстве от финала, и Спилбергу пришлось на полусогнутых мчаться переснимать финал. Тот самый случай, когда зрители правы на все 100 процентов.
«Назад в будущее/ Back to the Future» (1985)
Классическая история знаменитой комедийной фантастической картины известна любому поклоннику кино – сначала на роль Марти МакФлая в «Назад в будущее» был приглашен Эрик Штольц, однако после четырех недель съемок режиссер Роберт Земекис с актером решил расстаться, а в образе молодого путешественника во времени решено было попробовать Майкла Джея Фокса. Такой трюк кроме времени существенно увеличил и бюджет ленты – изначально 14-миллионная картина выросла в цене на четверть. Другое дело – результат. В то время как Штольц играл излишне драматично, Фокс придал герою безбашенности и задора, подарив тем самым миру один из самых популярных образов приключенческого кино.
«Глубокое синее море/ Deep Blue Sea» (1999)
Пересъемки триллера Ренни Харлина «Глубокое синее море» – тот редкий случай, когда продюсеры идут на поводу у зрительской аудитории. После того как фильм был снят, его представили фокус-группе, вынесшей необычный вердикт: первые зрители единогласно решили, что героиня Саффрон Берроуз, доктор МакКалистер, не была достойна того, чтобы оказаться среди выживших. Ее посчитали виновной в чудовищных экспериментах, она не вызывала сочувствия, да и многовато это, трое спасенных, для настоящего триллера. Харлин мужественно принял критику и спешно собрал съемочную группу для съемки исправленной концовки. После постановщик не раз заявлял: «Зрители оказались чертовски правы. Эта стерва не должна была выжить»
«Расплата/ Payback» (1999)
Ситуация с криминальной драмой «Расплата» Брайана Хелгеленда сложилась так, что картина фактически была полностью переделана. Конечный продукт режиссера студия посчитала слишком мрачным и преисполненным безысходности, а поскольку постановщик наотрез отказался что-то менять, его просто выставили за дверь, а окончательной доводкой картины до зрителя занялся безымянный коллектив «умников» из офисов Warner Bros. Главное изменение – вместо таинственного безымянного и безликого злодея, которого герои слышали только по телефону, героям предоставили предсказуемого и не особенно интересного персонажа в исполнении Криса Кристоферсона. Стоило оно того? Возможно. Все-таки время мрачного реализма тогда еще не наступило, а так хоть какие-то деньги собрать удалось.
«Пункт назначения/ Final Destination» (2000)
У фокус-группы, которая должна была утвердить финал «Пункта назначения», выбор был невелик – авторы культового теперь хоррора предложили два варианта концовки, и в обоих Алекс погибал, сначала от винта полицейского вертолета, а затем от электрошокера. Самое смешное, что в обоих вариантах Картер выживал, но это решено было изменить за два месяца до релиза. Тогда команда вновь собралась в спешном порядке отснять ставшую уже классической финальную сцену с автобусом и вывеской – пусть смерть Картера и осталась за кадром, мы-то знаем, что он добрался до пункта назначения.
«Восстание планеты обезьян/ Rise of the Planet of the Apes» (2011)
Оригинальная концепция «Восстания планеты обезьян» Руперта Уайатта подразумевала гибель героя Джеймса Франко в финале картины, однако едва ли не за месяц до релиза от этого трагического окончания студия Fox решила избавиться. А ведь все было продумано – Франко должен был погибнуть, защищая Цезаря, тем самым ознаменовав смену человечества цивилизацией разумных обезьян. С одной стороны, изменения эти кажутся бессмысленными, Франко не появляется во втором фильме, а с другой – картина получила великолепную трогательную драматическую сцену, в которой больше души, чем во всех остальных цифровых ужимках и прыжках.
«Мстители/ The Avengers» (2012)
В отличие от других наших примеров, досъемки «Мстителей» заняли всего один день и почти ничего не стоили студии. 12 апреля 2012 года, на следующий день после мировой премьеры самого грандиозного на тот день фильма Marvel, компания Мстителей и их творческий руководитель Джосс Уидон собрались для того, чтобы снять сцену после титров, в которой супергерои едят шаурму в разрушенном нью-йоркском кафе. Легкомысленная шутка, которую легко было бы пропустить мимо ушей, будь она частью основного повествования, на деле стала настоящей вишенкой на грандиозном торте. Теперь ни один релиз Marvel не обходится без собственной «шаурмы», а приученные к сюрпризам зрители стали досиживать до самого конца финальных титров, чего раньше добиться было невозможно.
«Война миров Z/ World War Z» (2013)
Беспрецедентными по объему оказались пересъемки апокалиптического триллера «Война миров Z» режиссера Марка Форстера. Когда фильм уже почти был снят, продюсеры пришли к выводу, что нужно менять не сцену, не две, а весь третий акт, который якобы в первоначальном виде совершенно не соответствует мотивировкам и характерам героев, раскрытым в начале ленты. В результате под нож было отправлено почти 40 минут готового материала, а на их место были отсняты новые километры пленки. Сравнить два варианта невозможно, исходники оригинала числятся утраченными, известно только, что финал был изменен в пользу более драматической и семейно-ориентированной концовки.
«Безумный Макс: Дорога ярости» (2015)
Многих зрителей возмущает ощущение того, что новый «Безумный Макс», по их мнению, абсолютно лишен сюжета и состоит исключительно из экшен-сцен. Поверьте, все могло быть еще страшнее – Warner Bros. изначально вообще была против съемок сцен в Цитадели. Представляете, все действие могло разворачиваться исключительно в пустыне. К счастью, уже в самом разгаре съемок Джордж Миллер принес боссам студии раскадровки эпизодов, которыми он задумал обрамить основную погоню. Идеи седовласого постановщика пришлись студии по вкусу, и на досъемки были выделены дополнительные средства, трудодни и человеко-часы. Результатом, кажется, были удовлетворены все, кто видел фильм.
«Люди Икс: Апокалипсис/ Mad Max: Fury Road» (2016)
За несколько месяцев до релиза Брайан Сингер под давлением студии Fox вынужден был собрать съемочную группу заново и на неделю погрузиться в переделки уже почти готового «Апокалипсиса». Что пришлось переснимать, простым смертным не сообщается, но свои выводы мы можем сделать по тому факту, что для работы был вызван Хью Джекман, которого в фильме и так кот наплакал. Похоже, Оружию Икс в прошлом было уделено еще меньше времени или это время было безнадежно испорчено какой-то глупостью – в любом случае ждем выхода Blu-Ray с дополнительными материалами.
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