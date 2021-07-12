11 фильмов, которым пересъемки пошли на пользу

Угроза отправить практически готовую картину на пересъемки – один из самых страшных кошмаров Голливуда. Для актеров это означает слом всех графиков, от продюсеров и студии на досъемки потребуются дополнительные финансовые вливания, режиссерское эго может быть безнадежно растоптано, ведь что-то не далось с первого раза. Оттого-то и прибегают к такого рода экстренным исправлениям лишь в крайнем случае. А зря. Пользу подобное вмешательство приносит чаще, чем можно подумать, – мы вспомнили лишь несколько самых ярких примеров того, как досъемки и пересъемки помогли вывести фильм на достойный уровень.









«Челюсти/ Jaws» (1975)

«Инопланетянин/ E.T. the Extra-Terrestrial» (1982)

«Назад в будущее/ Back to the Future» (1985)

«Глубокое синее море/ Deep Blue Sea» (1999)

«Расплата/ Payback» (1999)

«Пункт назначения/ Final Destination» (2000)

«Восстание планеты обезьян/ Rise of the Planet of the Apes» (2011)

«Мстители/ The Avengers» (2012)

«Война миров Z/ World War Z» (2013)

«Безумный Макс: Дорога ярости» (2015)

«Люди Икс: Апокалипсис/ Mad Max: Fury Road» (2016)