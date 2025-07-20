4 привычных символа, которые могут похвастаться занятной историей появления

Ежедневно человек сталкивается с огромным количеством символов и обозначений, поэтому зачастую отлично знает, какой смысл под ними скрывается. А вот о том, почему этот знак имеет именно такой внешний вид, задумывается далеко не всякий. И совершенно напрасно, ведь путь, который прошли некоторые из этих обозначений, определённо заслуживает, чтобы о нём знали.
1. Стрелки
Стрелка появилась как обозначение для карт. /Фото: pxhere.com
Чтобы указать направление, стрелки используются не одно столетие, но так было не всегда. Например, в античную эпоху рисовали след стопы, а в Средние века - кисть руки с вытянутым указательным пальцем. А вот, собственно, стрелка была создана картографами, чтобы показывать, в каком направлении течёт река, и впервые изображается на картах XVII столетия. Причём первоначально они выглядели как стрела из лука, и только в прошлом веке этот символ утратил лишние детали.
2. Сердечко
Точную историю символа сердца пока не знает никто. /Фото: vogue.ua
Уж кто только не рисовали сердечко по самым разным поводам, и почему он так выглядит, вряд ли кто-то действительно задумывался. Тем более, что его силуэт ну совсем не похож на реальный человеческий орган. Историки находят несколько возможных объяснений, почему знак сердца выглядит именно так, но все они восходят к эпохи Античности. Так, согласно первой версии, первоначально так выглядел плод растения под названием сильфиум, который был популярен за счёт своего противозачаточных функций.
3. Астериск
Звёздочке несколько тысяч лет. /Фото: thoughtco.com
Даже название символа звёздочки - астериск - мало кто использует, а ведь его долга история заслуживает внимание не меньше. Согласно информации их сохранившихся источников, этот знак впервые испольльзовался древними шумерами, которые обозначали им ни кого-нибудь, а бога. Однако историки всё же склоняются к более поздней версии происхождения звёздочки, которая гласит, что его ввели в употребление больше двух тысяч дет назад силами античного философа Аристофана Византийского, чьи труды хранились в легендарной Александрийской библиотеке. И в те времена его использовали фактически вместо пробела, чтобы разграничивать предложения и отдельные слова.
4. Обозначение радиации
Символ радиационной опасности была предсказуемо придумана ядерными физиками. /Фото: solntsepek.ru
Пожалуй, это один из самых молодых знаков, которые известны сегодня на весь мир. Впрочем, это и неудивительно, ведь само радиоактивное излучение обнаружили не так уж и давно - поэтому его и создали только после окончания Второй мировой войны, в 1946 году. Авторами же символа стали исследователи из лаборатории ядерной физики при Университете Беркли. Известна также предполагаемая причина, почему он выглядит именно так: так, окружность в центре символизирует атом, выходящие из него луча — три типа радиоактивного излучения.
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