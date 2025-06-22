Западная мода на гендерно-нейтральное воспитание

В конце 2018 года в американском штате Вирджиния в одной из школ был уволен учитель французского языка. Он никогда не позволял себе неуважительного отношения к своим ученикам, не занимался рукоприкладством и отлично знал свой предмет. Уволили же Питера Вламинга всего лишь за то, что употребил местоимение «она» в отношении своей ученицы, которая «ощущает себя мужчиной».

Он или она

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