Этих животных ищут уже сотни лет

В Гималаях почти все знают о йети, а о Лох-Несском озере слышали во всем мире. Этим историям уже сотни лет, вот только дальше легенд наука не смогла сдвинуться. Ученые прикладывают колоссальные усилия для поиска и подтверждения существования неуловимых животных, но пока все их попытки не принесли результатов.
Бигфут
Северная Америка Бигфут — самый известный мифический монстр во всей Северной Америке. Очевидцы (sic!) уверяют, что этот гуманоид предпочитает жить в лесах и не очень любит показываться людям — этим, собственно, и объясняются редкие кадры бигфута на пленке. Четыре раза в год, то есть каждый сезон, сотни людей объединяются в гигантские экспедиции: они прочесывают самые дальние участки лесов, пытаясь найти хоть один след этого мифического существа. Некоторые находят.
Лох-Несское чудовище
Шотландия Чудовище в озере Лох-Несс ищут уже более двух веков. Изредка гигантского ящера (именно так описывают) монстра свидетели, удавалось запечатлеть на пленке. Некоторые из них даже не были признаны на 100% поддельными. Отправиться на поиски Несси должен любой охотник за монстрами — это своеобразный Священный Грааль, паломничество к которому хочет совершить каждый. В этом октябре, команда энтузиастов собирается устроить благотворительный марафон вокруг озера: тот, кто умудрится сделать селфи с Несси получит целых 75 тысяч долларов.
Нинген
Антарктика Это существо белого цвета может достигать целых 30 метров в длину. Некоторые описывают нингена как вполне себе гуманоидную сущность, с руками, ногами и пальцами.русалку и вместо ног имеет рыбий хвост. И те, и другие свято уверены, что нинген может существовать и на земле, и в воде, а по ночам нападает на стоянки моряков.
Монгольский червь смерти
Пустыня Гоби Этот жуткий обитатель южной оконечности пустыни Гоби не очень велик и вырастает всего до пары метров максимум. Но полагается Червь Смерти вовсе не на свой размер: расположенные у его пасти железы умеют выделять кислоту и электрический ток одновременно. Настоящая находка для полицейских отрядов! К местам предполагаемого обитания червя предприимчивые местные жители водят экскурсии.
Skunk Ape
Флорида Пожалуй, самое скучное мифическое существо в мире — американцы, все же, никогда не отличались хорошей фантазией. Сканк Эйп, вонючая обезьяна, отличается от сородичей только большими размерами и запахом, способным убить наповал любого приблизившегося на пару метров. Впрочем, ни одного пострадавшего от этого человека так и не нашлось.
Чупакабра
Южная Америка С мексиканского чупакабра можно перевести как «высасывающий кровь у коз». Местные крестьяне объясняли вторжением чупакабры любой падеж скота. Внешне его описывают по-разному. Есть упоминание о ящере, размером с медведя, есть и разговоры о койотах, с зубами как у кобры. Надо ли говорить, что ни тех, ни других, никто никогда не видел?
Йети
Гималаи По существу, йети — ближайший родственник бигфута, предпочитающий уютным лесам Северной Америки ледяные уступы Гималайскийх гор. Первые упоминания о йети датируют аж 300 годом до нашей эры, однако, популярность этот монстр получил только в 20-м веке, вместе с развитием альпинизма.
