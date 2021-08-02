25 сериалов с высоченным рейтингом, которые стоят вашего времени!

Пока почти весь мир переживает за судьбу персонажей «Игры престолов», мы решили собрать список 25 крутых сериалов, у которых высокие оценки, закрученный сюжет, потрясающие актеры, и которые ни в чем не уступают телеадаптации произведений Джорджа Р. Р. Мартина.
Крах / The Fall
Жанр: Триллер, драма, криминал
Рейтинг IMBD: 8.3
Рейтинг Kinopoisk: 7.7
Действие разворачивается в городе Белфаст, расположенном на севере Ирландии. Здесь в сердца местных жителей вселяет страх безжалостный серийный убийца, который расправляется со своими жертвами с особой жестокостью. За расследование этого мрачного и опасного дела берется опытный детектив Стелла Гибсон, которая не остановится не перед чем, пока маньяк не получит по заслугам.
Любовники / The Affair
Жанр: Драма
Рейтинг IMBD: 8.0
Рейтинг Kinopoisk: 7.4
Сериал рассказывает об интрижке между женатым писателем и официанткой, потерявшей ребенка, и о последствиях этой связи, которая заденет всех близких курортных любовников.
Пропавший без вести / The Missing
Жанр: Драма, криминал, детектив
Рейтинг IMBD: 8.1
Рейтинг Kinopoisk: 7.2
Не примирившийся с потерей сына Тони становится одержимым поиском ребенка. Рискуя потерять все и всех, что у него есть, он пытается найти новые улики. Годы спустя Тони находит себе союзника в лице отставново детектива, с которым они находят первый ключ к разгадке.
Ривер / River
Жанр: Драма, криминал
Рейтинг IMBD: 8.2
Рейтинг Kinopoisk: 7.4
Успешного полицейского преследуют призраки жертв убийц, которых ему не удалось поймать. Он хочет раз и навсегда избавиться от дара, который причиняет ему боль.
Больница Никербокер / The Knick
Жанр: Драма
Рейтинг IMBD: 8.6
Рейтинг Kinopoisk: 8.1
Действие сериала разворачивается в больнице Никербокер, в Нью-Йорке начала XX века. Медперсонал пытается держаться «на плаву» и лечить пациентов новейшими экспериментальными методами в атмосфере расизма, нетерпимости и зачастую в состоянии наркотического опьянения.
Обзор / Review
Жанр: Комедия
Рейтинг IMBD: 8.4
У телеведущего Форреста МакНила сложная, но интересная работа. Он рискует жизнью и собственным благополучием, стараясь найти ответы на вопросы телезрителей: как пережить развод, попробовать секс в неожиданных местах, стать суперменом и даже совершить правонарушения…
Эш против Зловещих мертвецов / Ash vs Evil Dead
Жанр: Ужасы, фэнтези, комедия
Рейтинг IMBD: 8.7
Рейтинг Kinopoisk: 7.9
Спустя 30 лет после того, как Эш Уильямс открыл портал в таинственный мир мертвых, очередное нашествие мертвецов грозит уничтожить всё население планеты. И снова ему предстоит вернуть этих гадов туда, откуда они пришли.
Хорас и Пит / Horace and Pete
Жанр: Драма, комедия
Рейтинг IMBD: 9.0
Рейтинг Kinopoisk: 8.1
Это сладко-горьковатое уморительное шоу вращается вокруг пары братьев и их друзей, которые постоянно тусят в их ирландском баре. Если вы еще не смотрели этот сериал, вы пропустили, пожалуй, лучшую сатиру на ТВ.
Убийство на пляже / Broadchurch
Жанр: Драма, криминал, детектив
Рейтинг IMBD: 8.4
Рейтинг Kinopoisk: 8.0
Сериал рассказывает о тихом городке, полном страшных темных тайн. Но все секреты начинают всплывать, когда на местном пляже находят тело 11-летнего мальчика, и все СМИ сходят с ума.
Путь / The Path
Жанр: Драма
Рейтинг IMBD: 7.6
Рейтинг Kinopoisk: 6.9
Драматический сериал рассказывает о фанатично верующей семье, члены которой никак не могут выбрать, чему им верить — в голос разума или «высшую миссию».
Черное зеркало / Black Mirror
Жанр: Фантастика, триллер, драма
Рейтинг IMBD: 8.8
Рейтинг Kinopoisk: 8.4
Сериал состоит из серий, не связанных между собой ни сюжетом, ни персонажами, ни временем. Все сюжеты объединяет лишь сатира на современную Британию и тема влияния информационных технологий на общество и человеческие отношения.
Внутри девятого номера / Inside No. 9
Жанр: Ужасы, комедия
Рейтинг IMBD: 8.4
Рейтинг Kinopoisk: 7.6
Внутри девятого номера всегда происходит то, чего вы точно не ожидаете. Семейные тайны, изысканные убийства, полк скелетов в шкафу и неповторимый черный британский юмор.
Цветы / Flowers
Жанр: Драма, комедия
Рейтинг IMBD: 8.1
Эксцентричная семья Флауэрсов изо всех сил старается быть одним целым. Однако мужа раздирают личные наклонности и тайны, жена все время считает, что тот неравнодушен к своему помощнику, а дети, 25-летние близнецы, конкурируют за любовь своей привлекательной соседки…
Миллиарды / Billions
Жанр: Драма
Рейтинг IMBD: 8.4
Рейтинг Kinopoisk: 7.9
В мире власти и больших денег, в самом сердце Нью-Йорка, вовсю идет противостояние амбициозного финансиста с Уолл-стрит и принципиального федерального прокурора.
Утопия / Utopia
Жанр: Фантастика, триллер, драма, детектив
Рейтинг IMBD: 8.5
Рейтинг Kinopoisk: 7.7
Группа людей, которые встретились в Интернете, находят рукопись культового графического романа, в котором изображены самые страшные бедствия прошлого века. Вскоре за ними начинает охотиться таинственная организация «Сеть», которой по какой-то причине не выгодно оставлять эту пятерку в живых.
Счастливая долина / Happy Valley
Жанр: Драма, криминал
Рейтинг IMBD: 8.5
Рейтинг Kinopoisk: 7.5
Сержант полиции Западного Йоркшира Кэтрин Кэйвуд сталкивается с серией преступлений после того, как одно незапланированное похищение привело к цепочке непоправимых последствий.
Ты — воплощение порока / You’re the Worst
Жанр: Комедия, мелодрама
Рейтинг IMBD: 8.2
Рейтинг Kinopoisk: 7.4
Когда два безответственных, эгоистичных и саморазрушительных человека проводят ночь вместе, а на утро решают продолжить отношения, это не предвещает ничего хорошего. Зато много смешного!
Трудности ассимиляции / Fresh Off the Boat
Жанр: Комедия
Рейтинг IMBD: 8.0
Рейтинг Kinopoisk: 7.2
История о тайваньской семье, которая переезжает из Вашингтона в Орландо, об «американской мечте» и о феерически смешных попытках «вписаться» в культуру США.
Викинги / Vikings
Жанр: Боевик, драма, военный, история
Рейтинг IMBD: 8.6
Рейтинг Kinopoisk: 8.2
Сериал создан на основе саг о набегах викингов раннего средневековья Скандинавии на Британию. Ключевым персонажем сериала является легендарный вождь викингов Рагнар Лодброк, который по легендам являлся потомком бога Одина.
Темное дитя / Orphan Black
Жанр: Фантастика, боевик, драма
Рейтинг IMBD: 8.4
Рейтинг Kinopoisk: 7.7
Сара становится свидетелем самоубийства девушки, похожую на нее как две капли воды. В попытке убежать от собственных проблем, она крадет личность суицидницы, присваивает ее деньги, квартиру и проблемы. До кучи.
11.22.63
Жанр: Фантастика, триллер, драма, детектив
Рейтинг IMBD: 8.4
Рейтинг Kinopoisk: 7.9
Основанный на одноименном романе Стивена Кинга сериал рассказывает об учителе английского языка, который отправляется в прошлое, чтобы предотвратить убийство Кеннеди.
Винил / Vinyl
Жанр: Драма, музыка
Рейтинг IMBD: 8.0
Рейтинг Kinopoisk: 7.9
Действия сериала происходят в 70-х годах XX века и рассказывают о руководителе студии звукозаписи по имени Ричи Финестра, который пытается удержать на плаву свою звукозаписывающую компанию, преодолевая личностный кризис и неурядицы семейной жизни.
Чужестранка / Outlander
Жанр: Фантастика, драма, мелодрама
Рейтинг IMBD: 8.5
Рейтинг Kinopoisk: 7.8
Военная медсестра из 40-х годов XX века загадочно перемещается во времени в 1743-й год. Попав в XVIII век, она оказывается в неизвестном мире, где ее жизни угрожает опасность. Чтобы спастись в незнакомом героине прошлом, она вынуждена выйти замуж за шотландского воина со сложной судьбой и обезоруживающим чувством юмора.
Несгибаемая Кимми Шмидт / Unbreakable Kimmy Schmidt
Жанр: Комедия
Рейтинг IMBD: 7.7
Рейтинг Kinopoisk: 6.9
В центре сюжета находится 29-летняя жизнерадостная и излишне наивная женщина по имени Кимми, которая приспосабливается к жизни в Нью-Йорке после спасения из подземного культа сумасшедшего преподобного.
Покажите мне героя / Show Me a Hero
Жанр: Драма, история
Рейтинг IMBD: 8.3
Рейтинг Kinopoisk: 7.3
Молодой мэр вынужден построить жилье для малообеспеченных слоев населения в престижном районе города по распоряжению федерального суда. Это решение поставило крест на его политической карьере и стало причиной волны недовольства горожан, которое вылилось в протесты и беспорядки на улицах города.
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