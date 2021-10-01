8 причин есть ананасы

Откуда же появился у нас этот небольшой волосатый чудик с зелеными хвостиками? Говорят, что Колумб, причалив в 1493 году к берегам Центральной Америки, увидел этот фрукт и назвал его «лесная шишка». Возможно именно поэтому на английском эта вкуснятина, которая щиплет губы и стекает соком по подбородку, называется pineapple где pine – сосна, а apple – яблоко. Образованные учёные же называют его просто «ananas» (лат.).









Что еще мы знаем об этом лакомстве, кроме того, что это совсем недешёвое удовольствие в наших краях? Начнем с того, что далеко не все знают, ананасы растут не на пальмах, а как всем знакомая капуста: на коротенькой ножке – пучок листьев, в сердцевине которых расположен плод. Снаружи они совсем непривлекательны и покрыты колючими шипами. Но изнутри ананасы действительно воплощают принцип «Не судите по внешности», и польза внутренностей намного превосходит внешнюю неприглядность.



Вы наверняка не знаете также, что ананасы состоят из многих ягод, которые сливаются вместе вокруг ядра. Еще более удивительным является невероятное количество полезных веществ, которые вы получаете каждый раз, когда употребляете эти необычные тропические фрукты



Высокопитательный

Диетический

Укрепляет иммунитет

Укрепляет кости

Сохраняет зрение

Улучшает пищеварение

Уменьшает воспаление

Снижает риск возникновения тромбов