Чем короче юбка, тем меньше счет: китайский ресторан ввел скидки для красивых девушек

Китайский ресторан Yang Jia Hot Pot для любительниц мини ничего не жалеет. Скидка 80%? Пожалуйста! Да хоть 90. Причина такой щедрой кампании лежит на поверхности: привлечь и девушек, желающих дешево и вкусно поесть, и молодых людей, мечтающих поглазеть на стройные ножки.

















Последние точно не упустят такую возможность, а значит они-то как раз и принесут прибыль заведению.



Вы не поверите, но прямо на входе в ресторан стоят специально обученные люди с «линейкой».







Размер вашей скидки напрямую зависит от длины вашей юбки. Девушки стараются изо всех сил и ради скидки готовы на все.







Видели бы вы очередь в этот ресторан! Скидки варьируются от 20% до 90%.







Если промежуток между коленом и юбкой составляет 8 сантиметров, вы без всяких разговоров получаете двадцатипроцентную скидку. Если же он достигает 33 сантиметров, вам светят все 90 — получите-распишитесь.







Мужчинам такая идея очень понравилась, и они стали чаще захаживать в этот ресторанчик. На ловца и зверь бежит.







Но есть и те, кто выступил против и назвал кампанию «сексистской».



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