10 самых изолированных мест, где вопреки всему живут люди

В то время как многие стремятся перебраться поближе к крупным городам и современным мегаполисам, некоторые выбирают более уединенные места, вдали от шума, суеты и потоков машин. Обычно спасительным убежищем для них становится загородный дом с участком, расположенный где-нибудь в живописном месте. Но подобный переезд подходит не всем любителям чистого воздуха и единения с природой.

Мото, Тибет

Оймякон, Россия

Иллоккортоормиут, Гренландия

Рейне, Лофотенские острова

Эдинбург семи морей, Тристан-да-Кунья

Уакачина, Перу

Ундредал, Согн-ог-Фьюране, Норвегия

Пугтал Гомпа, Индия

Адамстаун, острова Питкэрн

Деревня Гасадалур, остров Вагар