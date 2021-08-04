7 самых «бедных» богачей нашего мира, которые ведут скромный образ жизни

На сегодняшний день на земле проживает около двух тысяч человек, личное состояние которых превышает один миллиард долларов США. Даже меньшее богатство в большинстве случае позволяет вести до безобразия роскошный образ жизни. Впрочем, все это точно не про данную семерку крайне состоятельных людей, которые, тем не менее, предпочитают не выпячивать свои богатства.
1. Уоррен Баффет
Скромный человек. ¦Фото: cryptofans.ru.
Возглавляет: Berkshire Hathaway
Состояние: 80 млрд долларов
Один из богатейших людей планеты и второй по богатству человек США ведет на удивление скромный образ жизни. Миллиардер живет в доме 60-летней давности, который был куплен за 31.5 тысячу долларов. В его собственности нет роскошных яхт, суперкаров и дорогих аксессуаров.
2. Чак Фини
Человек-легенда. |Фото: lllolll.ru.
Возглавляет: Duty Free Shoppers
Состояние: 7.5 млрд долларов
Сеть беспошлинных магазинов в аэропортах сделала Чака Фини одним из богатейших людей планеты. При этом миллиардер никогда не выпячивал свое состояние. Он достаточно скромно одевается и носит часы всего за несколько долларов США. Кроме того, занимаясь благотворительностью, Фини очень не любит, когда его имя упоминают в благодарностях.
3. Майкл Блумберг
Интересно, его узнают? |Фото: nbcnewyork.com.
Возглавляет: Bloomberg
Состояние: 31 млрд долларов
На сегодняшний день информационное агентство этого человека является одним из ведущих поставщиков финансовых новостей в мире. Будучи сказочно богатым Блумберг ведет едва ли не аскетический образ жизни. Когда он занимал пост мэра Нью-Йорке, бизнесмен даже отказался от личного авто и ездил на работу на метро.
4. Тим Кук
Живет скромно. |Фото: macdigger.ru.
Возглавляет: Apple
Состояние: неизвестно.
О конкретном уровне состояния нынешнего исполнительного директора «Яблочной» компании сегодня известно немного. Однако, учитывая доходы Apple, несложно догадаться, что в налоговой декларации Тима Кука также красуются миллиарды. Несмотря на сказочную успешность, предприниматель живет в дешевой квартире, а питается преимущественно в общей столовой своей же компании.
5. Амансио Ортега
Законодатель моды. |Фото: hr-tv.ru.
Возглавляет: Zara, Bershka, Pull&Bear
Состояние: 85 млрд долларов
На сегодняшний день этот испанский миллиардер является богатейшим человеком Европы. Единственная роскошная вещь, которая имеется в личной собственности законодателя модной одежды – это личный самолет, который Ортега использует преимущественно для деловых поездок. Передвигается при этом миллиардер на дешевом авто, а его любимым увлечением является… разведение кур.
6. Пьер Омидьяр
Достаточно скромный. |Фото: celebritynetworthwiki.org.
Возглавляет: eBay
Состояние: 8 млрд долларов
Основатели торгового гиганта eBay точно не может быть человеком бедным. При этом у Омидьяра очень интересное отношение к богатству. Он глубоко убежден в том, что когда человек может купить почти все на планете, то купленные вещи перестают приносить удовольствие.
7. Марк Цукерберг
Хорошо выглядит. |Фото: macdigger.ru.
Возглавляет: Facebook
Состояние: 71 млрд долларов
Человек, который на сегодняшний день уже давно не нуждается в представлении. Состояние Марка растет как на дрожжах. Несмотря на это он традиционно возглавляет рейтинг самых безвкусно одетых бизнесменов, ездит на стареньком Volkswagen Golf GTI, а свою собственную свадьбу он сыграл во дворе семейного дома.
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