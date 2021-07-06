Как, когда и почему русский язык изменялся и впитывал иностранные слова

Батон, студентка, менеджер: Как, когда и почему русский язык менялся и впитывал иностранные слова.

Как и зачем уходить от простого русского языка и возвращаться к нему обратно

Картина Жана Франсуа де Труа.

Картина Василия Максимовича Максимова.

Портрет Карамзина кисти Алексея Гавриловича Венецианова.

Когда меняется весь мир

Делегатки. Картина Александра Николаевича Самохвалова.

Ещё одно советское слово - *коммуналка*. Советская многосемейная квартира должна была идеологически отличаться от дореволюционной многосемейной квартиры.

Картина Александра Владимировича Юркина.

Английский: никогда не исчезал с горизонта

Художница Софи Гриотто.