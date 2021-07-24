Откуда появились гаитянские поляки, и как им удалось выжить, когда рабы вырезали всех белых

Большая гаитянская революция и вечные повстанцы из Польши

Ян Генрик Домбровский, в отличие от многих польских легионеров, выжил.

Вырезать белый

Жак-Жак Дессалин, первый гаитянский император, ограничил белых на Гаити в правах. Кроме поляков и немцев.

Дети чёрной Богоматери

Эрзули Дантор.

Девочка из польской общины Гаити.