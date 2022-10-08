Чем прославился художник-новатор Средневековья, запечатлевший знаменитых современников

Автором самого старого портрета в миниатюре считается французский художник Жан Фуке, который жил и творил в XV веке. Он же, возможно, создал первый в истории автопортрет – но все же более вероятно, что до него это сделал Ван Эйк (не подписавший то самое произведение, что и породило сомнения в том, кто же на нем изображен). Увы, о жизни мастера по имени Жан Фуке известно крайне мало, но ясно одно – речь идет о выдающемся художнике своего времени, новаторе масштаба гениев итальянского Раннего Возрождения с собственным узнаваемым стилем.
Кем был Жан Фуке, художник из Тура
С атрибуцией произведений того времени дело обстоит сложно, документов, которые однозначно определяли бы работы как принадлежащие кисти Жана Фуке, нет. Специалисты исходят из техники, стиля, которые позволяют объединить миниатюры и большие произведения в состав наследия Фуке или, по крайней мере, в число работ, созданных в его мастерской. О биографии же художника повествуют только полтора десятка документов того времени – часто чисто бюрократических или хозяйственных – и лишь на их основе можно строить догадки о жизни мастера.
Одно из ранних произведений Фуке. Источник: commons.wikimedia.org
Он родился, по-видимому, в городе Туре, примерно в 1420 году. Где Фуке обучался живописи – неизвестно; существовавшие в тот период времени мастерские поблизости, включая Париж, сильно отличались по стилю от того, что демонстрировал в своих произведениях молодой художник. Возможно, его учителем был живущий на западе Франции неизвестный мастер, названный впоследствии «Жувенель». Известно, что в начале 1440-х годов Фуке отправился в Италию изучать традиции Возрождения. До него из французских художников, по-видимому, этого не делал никто.
Гравюра с несохранившегося оригинала портрета папы Евгения IV. Источник: commons.wikimedia.org
В Италии славу Фуке принес портрет папы Евгения IV, до настоящего времени, к сожалению, в оригинале не сохранившийся. Скорее всего, француз общался и даже работал с художником кватроченто Фра Анджелико – влияние последнего хорошо заметно в работах Фуке. Позже художник вернулся в Тур, где творил в своей мастерской, объединив опыт итальянского путешествия, влияние фламандцев, наследие готического стиля и выработав в связи с этим собственный подход к работе.
Иллюстрирование манускриптов
Собственно, главным направлением творчества Жана Фуке было иллюстрирование рукописей в технике иллюминирования – яркой, выразительной, превращавшей книгу в произведение изобразительного искусства. Изготовление рисунков, оформление страниц в книге тогда выполнялось вручную, как и написание самого текста. Фуке занимался созданием миниатюр для часословов – сборников молитв. Самым выдающимся таким произведением мастера из Тура стал Часослов Этьена Шевалье, иллюстрации жизни Христа и Богородицы. До настоящего времени сохранилось 47 изображений, которые хранятся в разных музеях Европы и Америки.
Миниатюры Фуке в рукописях.
Для простого зрителя, рассматривающего миниатюры Фуке, – это светлые, яркие, подробные произведения, наполненные множеством деталей; в лица персонажей поневоле вглядываешься, пейзаж как будто дополняет сюжет, а все вместе производит впечатление большей глубины замысла, чем в состоянии уловить глаз. Жан Фуке очень тщательно подходил к работе, продумывал композицию, выстраивая ее по правилу золотого сечения и вписывая персонажей в одну или несколько условных окружностей.
Портреты короля - Карла VII - и шута - Гонеллы
Стиль Фуке объединял использование ярких насыщенных цветов готики, итальянских принципов создания перспективы, в том числе и «воздушной» – когда объем приобретает небо на картине, от фламандцев он перенял натуралистичность и реалистичность. Новая школа, начало которой положил Жан Фуке, объединила тосканский стиль и опыт Ван Эйка в нечто самобытное и весьма высоко оцененное современниками.
Другие известные произведения Фуке
Заказчиками Фуке становились знатные особы, больше того – задолго до того, как официально получить звание придворного королевского художника, он создал много произведений для правящей семьи. Помимо миниатюр, Фуке писал и большие полотна, оставив после себя изображения высокопоставленных современников (прежде всего – Карла VII, завершившего Столетнюю войну с англичанами благодаря Жанне д’Арк).
Богородицу в правой части Меленского диптиха художник, как считается, писал с любовницы короля Карла - Аньес Сорель. Источник: commons.wikimedia.org
Сохранился, кроме того, «Портрет Гонеллы, придворного шута Феррары» и ряд других портретов, вписанных в религиозные сюжеты. Диптих из Мелена, созданный по заказу королевского казначея Этьена Шевалье, содержит на левой створке изображение самого вельможи, коленопреклоненным, как диктовала традиция, и обращенным к святому Стефану (чье имя по-французски звучит как Этьен). На правой стороне диптиха – Богородица с Младенцем. Две части произведения были разделены после начала реконструкции Меленского собора в 1775 году, проданы и сейчас находятся в музеях Берлина и Антверпена соответственно.
Наброски, сделанные рукой Фуке
Остались рисунки, наброски работы Фуке – портреты. Это огромная ценность для европейской культуры – не только потому, что произведений такого формата, созданных в XV веке, сохранилось совсем немного. Каждый из набросков – больше, чем просто изображение человека, это отображение его индивидуальности, характера, по рисункам угадывается и психологический портрет каждого. За эту способность Фуке перенести на холст, на бумагу, на пергамент какую-то личную историю, не ограничиваясь требованием к сходству, художника и ценили.
Жан Фуке стал одним из самых выдающихся художников своего времени
Королевским живописцем Людовика XI он стал официально с 1475 года, получив солидную пенсию. Умер Жан Фуке примерно в 1481 году – отчего, при каких обстоятельствах – неизвестно. Вероятно, в мастерской продолжали работать его сыновья. Еще некоторое время произведения Фуке помнили, а им сами восхищались, но уже в течение столетия он оказался забыт. «Вспомнили» о Фуке приверженцы немецкого романтизма в XIX веке, вновь открывшие для Европы все средневековое и готическое.
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