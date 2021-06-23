Этот парень является лучшей «мамой» для сотен осиротевших обезьян.

Когда маленькие осиротевшие обезьяны попадают в приют для животных, принадлежащий организации Ape Action Africa, они чаще всего перепуганы, больны и психически травмированы. Однако одному из работников приюта удается адаптировать их к новым условиям и успокоить так, как могла бы, наверное, только родная мама этих животных.
Вот уже 12 лет Сандра Анаклет работает в приюте для обезьян. Фото: Amy Hanes.
Этого парня зовут Сандра Анаклет, он родом из Камеруна, страны, где находится приют. Кроме него в приюте также работают и другие работники, однако со временем стало ясно, что именно Сандра лучше всего справляется с нелегкой задачей — первой встречей маленьких обезьян в приюте. Животные в стрессе часто непредсказуемы, даже агрессивны. Это дикие животные и так же, как разные люди, обезьяны также обладают разным характером и по-разному реагируют на обстоятельства, поэтому суметь найти подход к каждому новому животному — это действительно можно назвать особым даром.
Шимпанзе в приюте.
Координатор спасательных операций Ape Action Africa Тамара де Хуана рассказывает, что у Сандры хватает терпения находиться с каждой обезьяной столько времени, сколько той требуется, чтобы успокоиться и приблизиться к нему. «Хорошие доверительные отношения между работниками приюта и обезьянами — это залог того, что животные потом смогут адаптироваться и интегрироваться в жизнь приюта», — говорит Тамара.
Часто в приют попадают совсем еще крохотные малыши.
Речь идет не о простом переезде из одного помещения в другое — малыши, которые попадают в приют почти всегда переживают тяжелую психологическую травму. Многим из них пришлось наблюдать своими глазами, как их родителей убивают, когда те пытались защитить своих детей от браконьеров. Увы, такие случаи до сих пор не редкость, так как за маленьких обезьян на черном рынке дают хорошую цену, продавая их как домашних питомцев.
Сандре удается наладить контакт с маленькими обезьянками. Фото: Amy Hanes.
Шимпанзе — очень частые «гости» приюта, они попадают в него и маленькими и взрослыми, но почти всегда после подобных историй с браконьерами. Даже если их удалось удачно продать, в новом доме такие питомцы редко уживаются — довольно быстро обезьяны вырастают и становятся слишком большими и сильными для того, чтобы быть «милыми любимцами», и новые хозяева садят обезьян в клетку, что только усугубляет психологическое состояние животных.
Многие из малышей воспринимают Сандру своей *мамой*. Фото: Amy Hanes.
Так что в каком бы возрасте обезьяны не попадали в приют, доверять людям у них нет причин. В заведении работает много хороших работников, но именно у Сандры получается быстрее всего наладить связь с животными. «Обычно для маленьких обезьянок исследование новой местности и общения с другими малышами забирает очень много энергии, они сильно устают и стараются скрыться где-то, чтобы безопасно поспать. Некоторые прячутся в ветках, где их никто бы не видел, другие жмутся к таким же малышам, но чаще всего они приходят к Сандре и спят рядом с ним».
Адаптация новоприбывших обезьян часто занимает несколько недель и даже месяцев.
Сандра Анаклет работает в приюте уже 12 лет. Три года назад он заразился инфекционной болезнью, которая была настолько тяжелой, что он впал в кому. У него заняло много времени, чтобы поправиться, но в результате он почти ослеп. И тем не менее, Сандра продолжил работать в приюте. Другие работники говорят, что Сандра сумел адаптироваться к собственным проблемам и у него по-прежнему получается хорошо налаживать контакт с обезьянами. А остальные работники стараются помогать ему в меру своих сил.
Три года назад Сандра почти ослеп, но не перестал работать в приюте.
Конечно, цель приюта не в том, чтобы собирать всех пострадавших обезьян у себя, они ставят своей целью выхаживать малышей до возраста, когда те смогут позаботиться о себе сами и выпустить их на волю. В идеале было бы избежать общества диких обезьян и человека, чтобы те не привыкали в человеческому обществу, но на сегодняшний момент это невозможно. И поэтому в задачах Сандры, как и других работников приюта, стоит забота о маленьких обезьянках, и чем дальше, тем меньше они должны получать общения с людьми, привыкая к дикой жизни.
Приют старается помочь обезьянкам вырасти здоровыми и адаптировать их к дикой жизни. Фото: Amy Hanes.
Таким образом, рано или поздно все животные приюта попадают обратно в дикую жизнь. Однако те обезьяны, которые попадали в приют в течение последних 12 лет и общались с Сандрой, до сих пор помнят его и при встрече всегда узнают и относятся к нему очень дружелюбно. Как шутят работники приюта, возможно, именно он является для местных обезьян живым доказательством, что и люди «тоже умеют быть людьми».
Сандра Анаклет. Фото: Amy Hanes.
Этот парень является лучшей «мамой» для сотен осиротевших обезьян.
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