Самые крутые гаражи в мире

Гараж — это ваше надёжное прибежище. У всех людей разные дома, но почти во всех них есть помещение, которое известно как «мужская пещера», «логово мужчины». Это место, где вы можете уединиться, сделать паузу и просто отдохнуть. Может быть, вы захотите посмотреть матч любимой команды или последний фильм из «Крепкого орешка» или, возможно, повозиться с машиной.

10. Гараж Джея Лено (Jay Leno)

9. Наполовину гараж, наполовину танцевальный зал

8. Гараж в стиле старой автозаправки

7. Гараж на цокольном этаже

6. Ослепительно белый гараж с поворотным кругом

5. Гараж в виде кемпинга

4. Кирпичный гараж

3. Гараж с чёрной плиткой

2. Потайной гараж

1. Бесконечный гараж