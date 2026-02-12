Топ самых стильных оттенков в интерьере 2026

Сколько часов вы уже провели в соцсетях, сохраняя картинки идеального интерьера? Но когда дело доходит до реального ремонта, голова все равно идет кругом от вроде бы простого вопроса: какую палитру выбрать, чтобы через год не захотеть срочно все перекрасить?







Спойлер: грядущий сезон 2026-2027 — это не кричащие эксперименты.

Идеальный фон: светлая нейтральная база — не значит скучно

Ориентиры по Natural Color System:

Энергия земли: природные оттенки для эффекта «заземления»

Хорошие ориентиры:

Погружение в себя: глубокие и атмосферные тона для приватности

Ориентиры по оттенкам:

Сложные серо-графитовые:

Плотные темные — эффект кокона:

Тренд на осознанность, комфорт и цвета, с которыми вы захотите остаться надолго. Эпоха китча прошла, интерьеры стали более вдумчивым и самодостаточными. Давайте разберемся вместе с Екатериной Костяковой, руководителем и основателем бюро интерьерного дизайна, какие именно оттенки помогут создать такое пространство.Да, над «бежевыми интерьерами» любят шутить. Но именно они чаще всего остаются в реальных квартирах и продолжают радовать спустя годы. «Светлые нейтральные цвета открывают пространство для элегантной расстановки приоритетов. Это выбор тех, кто хочет интерьер галерейного типа — спокойный, чистый, архитектурный. Когда стены становятся фоном, а атмосферу создают: мебель, освещение, искусство, текстиль и материалы», — рассказывает дизайнер.— S 0502-Y,— S 1002-Y,— S 1502-Y,— S 2005-Y20R.Такой фон дает невероятную свободу. Захотелось обновить атмосферу? Просто поменяйте шторы, добавьте новый ковер или передвиньте вазу. Интерьер живет и дышит вместе с вами, не требуя глобальных перемен. Екатерина: «Совет здесь может быть только один: никогда не выбирайте оттенок из банки в магазине. Обязательно делайте выкрасы!На оттенок влияют вид из окна, глубина помещения, высота потолков, время суток, температура света».По словам дизайнера, тот же теплый беж или уютный айвори по-разному будут вести себя в магазине и у вас в гостиной с панорамным окном или в кабинете с северным светом. Доверяйте только тому, что видите на своих стенах при разном освещении.Мир за окном стал слишком быстрым и цифровым. И дом закономерно превращается в наше личное убежище, место для перезагрузки. Отсюда и рост популярности запросов на палитру природных оттенков. «Но сегодня это уже не просто зеленый. В 2026 году речь идет о более сложных, „взрослых“ тонах: о цвете влажной глины, выгоревшей на солнце травы, речного камня и теплой древесной коры», — поясняет специалист.— S 3005-G50Y,— S 4005-G80Y,— S 3005-Y20R,— S 4005-Y50R.Эти оттенки несут в себе глубинное тепло и ощущение устойчивости. Они психологически обволакивают и успокаивают. И что самое красивое — они благородно стареют, становясь только интереснее со временем.«Тут важно учитывать, что природные цвета не существуют в вакууме. Они начинают играть и раскрываться только в диалоге с материалами. Подумайте, как цвет стены „споет“ в дуэте с вашим дубовым паркетом, льняным диваном, медной ручкой или грубым камнем на кухонном фартуке. Его задача — не выделиться, а создать гармоничный ансамбль, в котором все работает на одну атмосферу», — рассказывает Екатерина.А это — выбор для смелых и самодостаточных. Для тех, кто создает интерьер не для фото, а исключительно для своего внутреннего состояния. Дизайнер: «Если светлые тона размывают границы, то глубокие — мягко их очерчивают, создавая уютный, защищающий кокон. Вечер гостиной с темно-синими стенами, когда свет от настольной лампы создает таинственный ореол, становится особенно уютным. А оформив спальню в сложном графитово-сером, вы будете просыпаться в атмосфере полного спокойствия».Глубокие синие:— S 7010-R90B,— S 6502-B.— S 6502-Y,— S 7502-B,— S 7000-N.— S 7005-Y80R,— S 8010-Y50R.Глубокие цвета — тонкая работа с вашими эмоциями, возможность настроиться на отдых и концентрацию. Но будьте готовы к тому, что чем темнее и насыщеннее цвет, тем требовательней он к качеству стен. «На глубоком синем или угольном фоне малейшая неровность, стык гипсокартона или дефект штукатурки будут видны, особенно при боковом или скрытом свете. Поэтому перед выбором такой палитры важно быть готовыми к более тщательной подготовке поверхности», — предупреждает специалист.Тренды 2026-2027 учат смотреть на интерьер через призму цвета. Оттенки перестают быть просто фоном, они задают ритм, создают настроение и делают пространство живым. Нежные нейтральные, теплые землистые или глубокие драматичные цвета — каждый выбор отражает ваш характер и ритм жизни. Екатерина: «Правильный интерьер не гонится за трендами, он растет вместе с человеком, который в нем живет, а гармоничные оттенки создают тонкую, но важную эмоциональную палитру, делая пространство уютным и наполненным смыслом».Выбирайте тональность, которая резонирует с вашим ритмом жизни. Неважно, будет это воздушный нейтральный фон для постоянных перемен, теплая палитра земли для заземления и уюта или глубокий, интимный тон для уединения. Ваш дом в 2026-м — это в первую очередь ваше настроение, материализованное в цвете.