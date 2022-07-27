Офшоры прошлого

Многие слышали популярное понятие «офшор», применяемое в контексте сохранения денег, но мало кто знает, что ему уже много веков. Еще в древности торговцы отмывали деньги, используя различные хитрости и уловки. Как вести бизнес с заграницей и всегда оставаться «в прибыли» – далее в обзоре.
Офшоры Древнего мира
Финикийские торговцы разгружают товары в средиземноморском порту.
В Древней Греции, как и в наши дни, власти взимали с купцов налоги. Афиняне брали 2 процента от стоимости всех товаров, поступавших в город или проходящих транзитом: портовые сборы с судов, подушные подати с иностранцев, рабов и женщин легкого поведения. Желающие торговать на местных рынках также раскошеливались на кругленькую сумму.
Караван судов. Фреска минойской цивилизации, о. Санторини (Греция).
Итоговые траты были столь велики, что торговля с Афинами, крупным мегаполисом, для иностранцев стала невыгодна. Чтобы не платить податей, греческие и финикийские купцы избегали 30-километровую зону вокруг города. Они основывали собственные бесплатные склады для хранения товаров на крохотных островках, а затем перевозили их контрабандой.
Монеты Древней Греции.
Остров Родос стал первым крупным офшором в истории. Через время, желая обогатиться, власти и там ввели двухпроцентный налог на экспорт и импорт. Результат был прямо противоположный: город потерял большую часть товарооборота. Предприимчивые купцы переместились в другое место – на остров Делос.
Древнегреческие амфоры в том виде, как они перевозились по морю.
Средневековая торговля
Портрет Георга Гизе, ганзейского купца из Данцига. Ганс Гольбейн, 1532 год.
Экономика средневековой Европы тесно связана с торговцами Венеции, Генуи, Ливорно, Триеста, Ганзейского союза. Портовые города на побережье Средиземного моря и Адриатики, Балтийского и Северного морей стремительно развивались, благодаря либеральной торговой политике местных властей.
Основание Ганзейского союза.
Один из самых значимых примеров – Ганза. Это объединение гильдий купцов в XII-XVII вв., которые сообща вели дела и добивались преференций у европейских монархов. Почти триста городов создали льготные условия для «своих» негоциантов и от этого богатели. Конторы Ганзейского союза были также в Новгороде, Кёнингсберге (Калининград), Ревеле (Таллинне), Риге
Средневековая ярмарка.
Еще один способ удачной торговли – участие в ярмарках. Это было знаковым событием для средневекового общества, потому что тогда даже иностранные купцы не платили пошлин.
Пиратские офшоры
Пираты капитана Кидда на Мадагаскаре.
Великие морские державы в XVI-XVIII веках поощряли морское пиратство, называя его каперством. Флибустьеров использовали для подрыва торговли и экономики соперников. Но в один прекрасный момент ситуация вышла из под контроля. Пираты распоясались и, одержимые наживой, стали «работать» на себя. Базы пиратов и контрабандистов в Панаме, на Каймане и Виргинских островах использовались для хранения награбленного. Здесь, в отсутствие контроля, проводились многочисленные теневые сделки.
Офшоры Нового времени
Управляющие винной торговой гильдией. Фердинанд Боль, 1680 год.
В эпоху Нового времени получили развитие порто-франко. Это морские порты, где действовали законы беспошлинной торговли, ввоза и вывоза товаров.
Одесский торговый порт.
В Российской империи городами порто-франко были Одесса, Батуми, Владивосток, Феодосия, устье Оби и Енисея. При введении беспошлинной торговли Одесса за пять лет почти догнала Петербург по товарообороту. Такие города быстро богатели, но затем проявлялись недостатки системы. Дешевый импорт уничтожал местную промышленность, усиливалась коррупция, контрабанда, теневая экономика.
Реконструкция судна Голландской Ост-Индской компании Halve Maen.
Льготное налогообложение получили и многие британские колонии, что способствовало их развитию. В Европе по той же схеме появились офшоры в Люксембурге, Лихтенштейне, Швейцарии. Именно в последней разработали концепцию финансовой тайны, когда имя владельца денежного вклада тщательно скрывалось. Благодаря этому, в небольшую страну стали стекаться деньги со всего мира.
Испанские серебряные монеты и голландский золотой дукат.
Во все времена ушлые торговцы «делали деньги» любыми доступными способами.
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