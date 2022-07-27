Офшоры прошлого

Многие слышали популярное понятие «офшор», применяемое в контексте сохранения денег, но мало кто знает, что ему уже много веков. Еще в древности торговцы отмывали деньги, используя различные хитрости и уловки. Как вести бизнес с заграницей и всегда оставаться «в прибыли» – далее в обзоре.









Офшоры Древнего мира

Средневековая торговля

Пиратские офшоры

Офшоры Нового времени