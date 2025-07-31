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Норвежские привычки, которые сильно отличаются от наших

Как известно, в любой стране есть свои особенности менталитета и традиций. Так, образ жизни норвежцев может показаться выходцам постсоветского пространства довольно странным. Взять хотя бы их традицию кормить малышей фастфудом или же выражение сильных чувств и привязанности через общий поход в магазин мебели.

Мы собрали 12 особенностей Норвегии, доказывающих, что жизнь там совсем другая. Норвежские привычки, которые сильно отличаются от наших

1. Норвежский автобус


Норвежские привычки, которые сильно отличаются от наших

Норвежцы - довольно закрытые люди и высоко ценят личное пространство. Это легко понять по их поведению в общественном транспорте: садясь на двойное сидение в автобусе, норвежец искренне надеется, что к нему никто не подсядет и не потревожит. Скорее всего так и произойдет. Если в автобусе есть другие свободные места, местные жители будут занимать их, также надеясь оставаться в одиночестве. Если же мест нет, то пассажиры скорее будут стоять в проходе, чем подсядут к кому-то.

2. Дорогие продукты


Норвежские привычки, которые сильно отличаются от наших В Норвегии достаточно дорогие продукты. При средних зарплатах 3000-4000 евро расходы на еду для семьи из трех человек могут составлять около 180 евро в неделю

3. Принцип экономии


Норвежские привычки, которые сильно отличаются от наших У норвежцев очень странный подход к экономии средств. К примеру, местные жители практически никогда не торгуются при покупке дома, квартиры или автомобиля, но готовы съездить в соседний город за вином, чтобы сэкономить 5-6 евро.

4. Роды по расписанию


Норвежские привычки, которые сильно отличаются от наших Планируя зачатия, жители Норвегии сразу думают о предположительной дате родов. И дело тут вовсе не в банальной вере в гороскопы, а в стремлении своевременно получить место в детском саду.
Некоторые женщины даже прибегают к медикаментозным мерам, чтобы ускорить процесс рождения дитя. Короче, хочешь - не хочешь, малыш, а родиться тебе придется строго до 1 сентября.

5. Аптеки


Норвежские привычки, которые сильно отличаются от наших Не думайте, что вы можете просто придти в норвежскую и аптеку и купить необходимый препарат. Без рецепта вам там продадут разве что самые простые обезболивающие, не более. Стоит также заметить, что и норвежские врачи не слишком торопятся выписывать пациентам рецепты. По их мнению, большинство болезней можно вылечить с помощью ибупрофена, физических упражнений и рыбьего жира.

6. Медицина и скорая помощь


Норвежские привычки, которые сильно отличаются от наших Если вы планируете переезд в Норвегию или собираетесь туда в путешествие, лучше предварительно пройти медосмотр и вылечить зубы на родине. Стоматология в Норвегии очень дорогая, как и в большинстве европейских странах. Что касается медицины, тут, если вы заболеете, к врачу сможете попасть по записи недели через две, а как уже писалось выше, лекарства без рецепта вам тоже не продадут. Так что лучше вам быть здоровым и не болеть вовсе. Если вам потребуется скорая помощь, причина для ее вызова должна быть более, чем уважительная и это должно быть нечто большее, чем просто высокая температура.

7. Серьезные отношения и мебель


Норвежские привычки, которые сильно отличаются от наших Если ваш молодой человек приглашает вас вместе сходить в IKEA для совместной покупки мебели, значит у вас все очень и очень серьезно. Для норвежцев совместные покупки для дома - гораздо большее, чем самые красивые признания в любви.

8. Рабочий день


Норвежские привычки, которые сильно отличаются от наших В Норвегии достаточно короткий рабочий день. В среднем он составляет 7 часов в день и 37 часов в неделю. Стандартный рабочий день начинается в 8 или в 9 утра, а заканчивается в 15 или 16:00. Отпуск в Норвегии составляет 5 недель.

9. Фото на резюме


Норвежские привычки, которые сильно отличаются от наших Если вы хотите побыстрее устроиться на работу в Норвегии, не забудьте прикрепить к нему свою счастливую фотографию. Именно счастливую, с широкой улыбкой и веселыми глазами. В Норвегии не принято вставлять в резюме угрюмое фото паспортного образца.

10. Уют везде


Норвежские привычки, которые сильно отличаются от наших Наверное, из-за того, что Норвегия - холодная страна, ее жители особенно ценят уют и стараются создавать его везде. Норвежцы любят дома с большими печами и дымоходами, ковры и свечи. Более того, местные жители создают уют и вне своего дома. Яркий тому пример, остановки общественного транспорта, выкрашенные в яркие цвета, с мягкой мебелью и занавесками.

11. Младенцы на морозе


Норвежские привычки, которые сильно отличаются от наших Оставлять детей в колясках спать на морозе - нормальная практика в Норвегии. Подобное практикуется даже в яслях. Специалисты уверяют, что таким образом норвежцы закаливают своих детей, делая их организм устойчивым к холоду и вирусам. Кроме того, сон на свежем воздухе всегда полезен. Перед тем, как вывезти малышей на мороз, их укутывают в шерстяные одеяла и кладут в коляски.

12. Фастфуд для детей


Норвежские привычки, которые сильно отличаются от наших Норвежцы уверены, что нет ничего зазорного в кормлении детей фастфудом. Более того, местные женщины с отвращением относятся к грудному вскармливанию и стараются прекратить его, как можно раньше. После года дети уже уминают гамбургеры и картошку фри. Кстати, питание в садиках тоже порой шокирует приезжих. Горячие блюда подают детям только раз в неделю, а в остальные дни в садах накрывают большие столы с бутербродами и полуфабрикатами.

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