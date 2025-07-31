Норвежские привычки, которые сильно отличаются от наших

Как известно, в любой стране есть свои особенности менталитета и традиций. Так, образ жизни норвежцев может показаться выходцам постсоветского пространства довольно странным. Взять хотя бы их традицию кормить малышей фастфудом или же выражение сильных чувств и привязанности через общий поход в магазин мебели.
1. Норвежский автобус
Норвежцы - довольно закрытые люди и высоко ценят личное пространство. Это легко понять по их поведению в общественном транспорте: садясь на двойное сидение в автобусе, норвежец искренне надеется, что к нему никто не подсядет и не потревожит. Скорее всего так и произойдет. Если в автобусе есть другие свободные места, местные жители будут занимать их, также надеясь оставаться в одиночестве. Если же мест нет, то пассажиры скорее будут стоять в проходе, чем подсядут к кому-то.
2. Дорогие продукты
В Норвегии достаточно дорогие продукты. При средних зарплатах 3000-4000 евро расходы на еду для семьи из трех человек могут составлять около 180 евро в неделю
3. Принцип экономии
У норвежцев очень странный подход к экономии средств. К примеру, местные жители практически никогда не торгуются при покупке дома, квартиры или автомобиля, но готовы съездить в соседний город за вином, чтобы сэкономить 5-6 евро.
4. Роды по расписанию
Планируя зачатия, жители Норвегии сразу думают о предположительной дате родов. И дело тут вовсе не в банальной вере в гороскопы, а в стремлении своевременно получить место в детском саду..
5. Аптеки
Не думайте, что вы можете просто придти в норвежскую и аптеку и купить необходимый препарат. Без рецепта вам там продадут разве что самые простые обезболивающие, не более. Стоит также заметить, что и норвежские врачи не слишком торопятся выписывать пациентам рецепты. По их мнению, большинство болезней можно вылечить с помощью ибупрофена, физических упражнений и рыбьего жира.
6. Медицина и скорая помощь
Если вы планируете переезд в Норвегию или собираетесь туда в путешествие, лучше предварительно пройти медосмотр и вылечить зубы на родине. Стоматология в Норвегии очень дорогая, как и в большинстве европейских странах. Что касается медицины, тут, если вы заболеете, к врачу сможете попасть по записи недели через две, а как уже писалось выше, лекарства без рецепта вам тоже не продадут. Так что лучше вам быть здоровым и не болеть вовсе. Если вам потребуется скорая помощь, причина для ее вызова должна быть более, чем уважительная и это должно быть нечто большее, чем просто высокая температура.
7. Серьезные отношения и мебель
Если ваш молодой человек приглашает вас вместе сходить в IKEA для совместной покупки мебели, значит у вас все очень и очень серьезно. Для норвежцев совместные покупки для дома - гораздо большее, чем самые красивые признания в любви.
8. Рабочий день
В Норвегии достаточно короткий рабочий день. В среднем он составляет 7 часов в день и 37 часов в неделю. Стандартный рабочий день начинается в 8 или в 9 утра, а заканчивается в 15 или 16:00. Отпуск в Норвегии составляет 5 недель.
9. Фото на резюме
Если вы хотите побыстрее устроиться на работу в Норвегии, не забудьте прикрепить к нему свою счастливую фотографию. Именно счастливую, с широкой улыбкой и веселыми глазами. В Норвегии не принято вставлять в резюме угрюмое фото паспортного образца.
10. Уют везде
Наверное, из-за того, что Норвегия - холодная страна, ее жители особенно ценят уют и стараются создавать его везде. Норвежцы любят дома с большими печами и дымоходами, ковры и свечи. Более того, местные жители создают уют и вне своего дома. Яркий тому пример, остановки общественного транспорта, выкрашенные в яркие цвета, с мягкой мебелью и занавесками.
11. Младенцы на морозе
Оставлять детей в колясках спать на морозе - нормальная практика в Норвегии. Подобное практикуется даже в яслях. Специалисты уверяют, что таким образом норвежцы закаливают своих детей, делая их организм устойчивым к холоду и вирусам. Кроме того, сон на свежем воздухе всегда полезен. Перед тем, как вывезти малышей на мороз, их укутывают в шерстяные одеяла и кладут в коляски.
12. Фастфуд для детей
Норвежцы уверены, что нет ничего зазорного в кормлении детей фастфудом. Более того, местные женщины с отвращением относятся к грудному вскармливанию и стараются прекратить его, как можно раньше. После года дети уже уминают гамбургеры и картошку фри. Кстати, питание в садиках тоже порой шокирует приезжих. Горячие блюда подают детям только раз в неделю, а в остальные дни в садах накрывают большие столы с бутербродами и полуфабрикатами.
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