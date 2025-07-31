Норвежские привычки, которые сильно отличаются от наших

Как известно, в любой стране есть свои особенности менталитета и традиций. Так, образ жизни норвежцев может показаться выходцам постсоветского пространства довольно странным. Взять хотя бы их традицию кормить малышей фастфудом или же выражение сильных чувств и привязанности через общий поход в магазин мебели.

1. Норвежский автобус

2. Дорогие продукты

3. Принцип экономии

4. Роды по расписанию

5. Аптеки

6. Медицина и скорая помощь

7. Серьезные отношения и мебель

8. Рабочий день

9. Фото на резюме

10. Уют везде

11. Младенцы на морозе

12. Фастфуд для детей