«Умный огород» не требующий перекопок

«Умный огород» состоит из высоких грядок, которые дачники и огородники с опытом называют компостными, теплыми и приподнятыми, а сам огород – высоким или слоеным.

Выращивание овощных и ягодных культур на таком участке не только не требует перекапывания грунта каждую осень и весну, но и доказывает, что в перекопке вообще нет необходимости. Прекрасный полноценный урожай можно получить на высоких насыпных грядках, наполненных органикой и не требующих большого мастерства в их сооружении.

Огород над землей можно сделать собственными силами. Высокие грядки с органическими материалами создают идеальные условия для размножения и увеличения семейства земляных червей и различных микроорганизмов, а значит, делают грунт плодородным и питательным. Органическая мульча и компост при разложении выделяет необходимое для овощных растений тепло, влагу и питательные вещества.







Плюсы и минусы перекопки почвы

Основные признаки высокой грядки

Сооружение высокой грядки

Выбор и подготовка места

Сооружение каркаса

Наполнение грядки органикой

Материал для укрытия

Выращивание сидератов

Тяжелые плотные почвы при перекопке обогащаются воздухом, разбиваются затвердевшие земляные комья, структура почвы изменяется в лучшую сторону. Но есть и много отрицательных последствий. Перекопанная почва очень быстро выветривается и пересыхает, большая часть органической составляющей разрушается, важные для насыщения грунта воздухом дождевые черви также уничтожаются в большом количестве.После перекопки земли на поверхность поднимаются семена многочисленных растений, в основном сорняков, которые находились в состоянии покоя на большой глубине. Под воздействием всех необходимых благоприятных условий (света, тепла, осадков) они растут с большой скоростью, и приходиться тратить много сил и времени на борьбу с сорняками, проводя постоянные прополки земельных участков.Почва на участке не перекапывается;Органические вещества вносятся в почву регулярно;Прополка участка не проводится;Вся поверхность почвы мульчируется;Грядка может находиться на любом земельном участке;На сооружение грядки достаточно нескольких часов;Специальная подготовка грунта для грядки на выбранной территории не нужна;На такой грядке не растут сорняки;Почва постоянно обогащается органическими питательными элементами и насыщается полезными микроорганизмами;Мульчирующее покрытие грядки поддерживает тепло и сохраняет необходимую влажность;Для ухода за грядкой необходимо минимальное количество времени и труда.Участок нужно выбирать солнечный, с прямым солнечным освещением не менее 5-6 часов в день. Это может быть абсолютно любая территория на огороде или дачном участке, которая не пригодна для посадок овощных культур традиционным методом. Подойдет пустырь покрытый сорняками или заброшенный газон.Первое, что нужно сделать, это очистить выбранную территорию от мусора неорганического происхождения и корневищных сорняков-многолеток. Обычные травянистые культуры и сорняки-однолетки можно не уничтожать.Периметр грядки можно оградить деревянными досками, кирпичами, пластиковыми отходами и другими подходящими материалами и тщательно их закрепить. Высота грядки – около 30 см.Первый слой (толщиной примерно 10 см) – мелкие ветки деревьев, деревянная стружка, кора, опавшие листья, и любой грубый органический водопроницаемый материал.Второй слой – подкормки органического происхождения (например, птичий помет, компост, перепревший навоз).Третий слой (толщиной около 10 см) – садовая земля.Перемешивать слои не нужно. После укладки всех слоев необходимо обильно полить всю поверхность грядки и оставить ее на некоторое время для оседания.Грядка, подготовленная осенью, должна находиться под надежным укрытием до прихода весны. В качестве такого укрытия можно использовать пленку из пластика или другой водопроницаемый материал черного цвета. Грядку необходимо накрыть по всему периметру и тщательно закрепить края укрывного материала.В период между сезонами высокие грядки рекомендуется использовать для выращивания растений-сидератов, которые пригодятся в качестве зеленой подкормки. После скашивания их оставляют прямо на грядке, а сверху покрывают мульчирующим слоем или слоем садовой земли.